ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూత.. మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా...
ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే మృతి చెందారు. 92 ఏళ్ల వయసులో ఆదివారం ముంబైలో తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఆమెను శనివారం బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఆశా భోస్లే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చారు. ఇంకా మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా ఆమె మరణించారని డాక్టర్ ప్రతీత్ సమదానీ తెలిపారు.
ఆశా భోస్లే మరణించిన వార్తను మహారాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఆశిష్ షెలార్ ఆసుపత్రి బయట ప్రకటించారు. ఆమె అంత్యక్రియలు సోమవారం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ముంబైలోని శివాజీ పార్కులో జరుగుతాయి.
ఆశా భోస్లేకు నివాళులర్పించాలనుకునే వారు సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు లోయర్ పరేల్లోని ఆమె ముంబై నివాసానికి రావచ్చని ఆశా భోస్లే కుమారుడు ఆనంద్ భోస్లే తెలిపారు. శనివారం, ఆశా భోస్లే మనవరాలు జానై భోస్లే, తన అమ్మమ్మ తీవ్రమైన అలసట మరియు ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతూ ఆసుపత్రిలో చేరారని తెలిపారు.
గాయనిగా ఆమె అద్భుతమైన ప్రస్థానం విషయానికి వస్తే, ఆశా భోస్లే 1943లో వచ్చిన మరాఠీ నాటకం మాఝా బల్ కోసం నేపథ్య గాయనిగా తన మొదటి పాటను పాడారు. తర్వాత, ఆమె హిందీ పాటల వైపు కూడా వెళ్లారు.
చురా లియా హై తుమ్నే జో దిల్ కో, దో లఫ్జోన్ కి హై దిల్ కి కహానీ, క్యా గజబ్ కర్తే హో జీ, ఓ హసీనా జుల్ఫోన్వాలే జానే జహాన్, యే లడ్కా హే అల్లా కైసా హే వంటి అనేక గుర్తుండిపోయే పాటలను అందించారు.