Brahmanandam: తోడబుట్టిన అన్నయ్య ను పలుకరించే భాగ్యం బ్రహ్మానందం కు లేదా ?
అనుబంధం ఆత్మీయతా అంతా ఓ బూటకం. ఆత్మ శుద్ధి కోసం మనుషులు ఆడే జగన్నాటకం... అని కవి ఏనాడో రాశాడు. సినిమా ద్వారా అది మరింత ప్రజాదరణ పొందింది. ఈమధ్య కుటుంబాలలో అనుబంధాలు తగ్గాయి. అయినవారే శత్రువుగా మారారు. అనే ఉదంతాలు చూస్తున్నాం. సినిమా కథలు కూడా అదే రూటులో వచ్చి డబ్బులు రాబట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఏమీ మారలేదు. ఇక, సినిమారంగంలోని ప్రముఖులు కూడా ఈ విషయమై ఏదైనా సభలో మాట్లాడాల్సి వస్తే, తోటి నటీనటులను మా బ్రదర్ అంటూ తెగ మాట్లాడేస్తుంటారు. కానీ నిజజీవితంలో వారి అలా వుంటారా? లేదా? అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నే..
Srivadan, Bramhanandam
తాజాగా డా. బ్రహ్మానందం పలుకరింపు కోసం ఆయన స్వంత అన్నయ్య శ్రీ వదన్ (శ్రీనివాసరావు) తపించిపోతున్నాడు. ఆయన తోడబుట్టిన వారిలో శ్రినివాసరావు, బ్రహ్మానందం ఇద్దరే జీవించి వున్నారు. మిగిలిన నలుగురు కాలం చేశారు. శ్రినివాసరావుకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఊరిలో వారి ఇంటి దగ్గరే వుంటూ వారు పెట్టిందే తింటూ దేవుడికి సేవ చేస్తున్నానంటూ ఓ వీడియోకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వాపోయారు.
మేము ఆరుగురు సంతానం నలుగురు చనిపోయారు ఉన్నది ఇద్దరమే , ఇక్కడ ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది నేను ఒక్కడినే, ఈ మధ్యనే వచ్చాడు ఊరికి, కనీసo పలకరించకుండా పోయాడు. తమ్ముడు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసి అన్నయ ఎలా ఉన్నావ్ అని అడుగుతాడేమో అని ఆశగా చూస్తున్నా, ఏమైనా గొప్పవాళ్ళు పలకరిస్తే చిన్నవారికి సంతోషంగా ఉంటుంది.
హైదరాబాద్ లో నీకు రోజూ షూటింగ్ లు వుండవు గదా. కనీసం బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాకైనా ఒక్కసారైన గుర్తుకురానా. ఎప్పుడో 40 ఏళ్ళ నాడు సినిమాలంటూ దూరం అయ్యాడు. నేనూ పాటలు పాడతాను. నాటకాలు వేశాను. ఒక్కసారైన నన్ను పిలుస్తాడేమోనని ఆశ పడ్డా. ఇప్పుడు వయస్సు లేదు. నా వద్దకు ఒకటి అరా సందర్భాల్లో వచ్చాడు అంతే. మరలా చూసింది లేదు. ఒకవేళ నువ్వు వస్తే మా వీధి అంతా రద్దీగా వుంటుందంటే కనీసం ఫోన్ కూడా చేసి మాట్లాడవచ్చుగదా.
గొప్పవాడు పలుకరిస్తే, చిన్న వాడికి చనువుగా మాట్లాడే ధైర్యంగావుంటుంది. ఆ ధైర్యం నాకు లేదు. మనకు మనంగా వెళ్ళితే ఎలా వుంటుందో అనే అనుమానంతో వున్నా..ఊరిలో నేను బ్రహ్మంగారి గుడిలో పూజారిగా వుంటాను. నాకు స్వామి చక్కగా చూస్తున్నాడు అంటూ తెలిపారు.