Naga Chaitanya: తొలి పది నిమిషాలు మిస్ కాకండి - లార్జ్ స్కేల్ సినిమా వృషకర్మ తో వచ్చింది : నాగచైతన్య
పురాతన రహస్యాలు, అతీంద్రియ శక్తుల నేపథ్యంలో నాగచైతన్య.. వృషకర్మ’ సినిమా రూపొందుతోంది. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎస్వీసీసీ, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్లపై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ నిర్మిస్తుండగా, బాపినీడు ఈ సినిమాను సమర్పిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 4న ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ మరోసారి సినిమా విశేషాలు తెలియజేశారు.
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హీరో నాగచైతన్య మాట్లాడుతూ..ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. మా అభిమానులకు, తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ థాంక్యూ వెరీ మచ్. ఈ కథ విన్న తర్వాత కార్తీక్ విజన్ను నమ్మి ముందుకు వెళ్తున్నాను. ఒక పాయింట్ తర్వాత కథ కూడా మర్చిపోయి పూర్తిగా ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్లిపోయాను. తను ఏం చెప్తే అది చేశాను. ట్రైలర్ కనెక్ట్ అయిందంటే సినిమా కూడా ఇలాగే సెలబ్రేట్ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది. ఈ సినిమా కంప్లీట్గా ఒక డిఫరెంట్ అటెంప్ట్. మేమందరం మా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఒక కొత్త సినిమా ఇవ్వాలి, ఎప్పుడూ చూడని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలనే ప్రయత్నంతో కష్టపడి పనిచేశాం.
కచ్చితంగా ఇది థియేటర్ సినిమా. మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి వచ్చి థియేటర్లలో ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ సినిమాకు డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కార్తీక్ భారతదేశంలోనే ప్రేక్షకులు గుర్తుపెట్టుకునేఒక టాప్ డైరెక్టర్ అవుతాడని అనిపించింది. అదే ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో చెప్పాను. ఈ సినిమాలో నేను, కియారా, జయరాం గారు, మీనాక్షి పాత్రల మధ్య చాలా ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ సినిమా కథ చెప్తున్నప్పుడు ముందుగా మేము నమ్మింది ఆ ఎమోషన్నే. అదే ఈ కథకు ప్రాణం. ఇందులో నేను చేసిన అర్జున్ క్యారెక్టర్ మెంటల్గా నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది అన్నారు.
డైరెక్టర్ కార్తీక్ దండు మాట్లాడుతూ..అందరూ థియేటర్లకు వచ్చి చూడండి. మీరు చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు. చాలా కొత్త స్క్రీన్ప్లేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. కచ్చితంగా మీ అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది. మీకు మంచి అడ్రినలిన్ రష్ ఉంటుంది. సినిమా కోసం అందరం చాలా కష్టపడ్డాం. నిజంగా ప్రాణం పెట్టి పనిచేశాం. ‘విరూపాక్ష’ ఒక రకమైన హారర్ సినిమా. ఇది మరో తరహ హారర్ జానర్ సినిమా. కచ్చితంగా మీకు గొప్ప థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఎవరూ కూడా తొలి పది నిమిషాలను మిస్ కావద్దని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.
హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి మాట్లాడుతూ, జీవితంలో ఒకసారి వచ్చే అవకాశం. ఇది చాలా డిఫరెంట్ జోనర్లో వస్తున్న సినిమా. ఇందులో నటించడం అద్భుతమైన అనుభూతి. మా నిర్మాత గారు అందరినీ ఒక ఫ్యామిలీలా ట్రీట్ చేశారు. వర్క్షాప్ నుంచే ఈ సినిమాకు చాలా కంఫర్టబుల్గా పనిచేశాం. ఆయనతో వర్క్ చేయడం బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అర్జున్ లాంటి క్యారెక్టర్లో చైతన్య గారిని ఒక డిఫరెంట్ అవతార్లో చూడబోతున్నారు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా ఒక బెంచ్మార్క్ అవుతుంది.
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ శ్రీ నాగేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ..టీజర్, ట్రైలర్కు చాలా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ‘విరూపాక్ష’ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత అప్రిషియేషన్ వచ్చిందో, ఇప్పుడు ‘వృషకర్మ’ టీజర్, ట్రైలర్కే అంత అప్రిషియేషన్ వస్తోంది. ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్దవాళ్లు ఫోన్ చేసి సినిమాను అభినందించారు. తెలుగు సినిమాను ఇంత అద్భుతమైన క్వాలిటీతో చేశారని చెప్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా నిర్మాతల సపోర్ట్ను మర్చిపోలేను. వారు చాలా అద్భుతమైన సహకారం అందించారు. ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు చైతన్య గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్ చాలా బలాన్ని ఇచ్చింది. ఆయన చాలా గొప్ప ఎనర్జీ ఇచ్చారు.
డీఓపీ రాగుల్ డి హెరియన్ మాట్లాడుతూ.. “అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ కార్తీక్ గారికి ముందుగా థాంక్స్. నేను కథకు న్యాయం చేశానని భావిస్తున్నాను. అలాగే మా నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి సినిమా చేయాలంటే చాలా విజన్, కన్విక్షన్, ప్యాషన్ కావాలి. నాగచైతన్య గారితో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ నాగేంద్ర గారు అద్భుతమైన వరల్డ్ను క్రియేట్ చేశారు. ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరికీ థాంక్యూ. వారు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరికీ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించబోతోంది.