నన్ను కాపాడటానికి అమ్మానాన్న, అన్నయ్య, భర్త ఎవరూ లేరు.. రేణూ దేశాయ్
తనను కాపాడటానికి అమ్మానాన్న, అన్నయ్య, భర్త ఎవరూ లేరు. తాజా అంశంపై నా తప్పు లేకున్నా ఎంతో మంది విమర్శిస్తున్నారు అంటూ సినీ నటి రేణూ దేశాయ్ అన్నారు. వీధి కుక్కలను చంపేయడంపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ విషయంలో తనను కొందరు విమర్శిస్తున్నారని, ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా తాను మాత్రం పోరాటం ఆపనని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. కాశీలో గంగనానదిలో బోటింగ్ చేస్తున్న వీడియోను రేణు షేర్ చేశారు.
నన్ను కాపాడటానికి అమ్మానాన్న, అన్నయ్య, భర్త ఎవరూ లేరు. తాజా అంశంపై నా తప్పు లేకున్నా ఎంతో మంది నన్ను విమర్శిస్తున్నారు. మీరు చేసే వ్యాఖ్యలపై తిరిగి స్పందించను. నేను నమ్మే భగవంతుడి దగ్గర మాత్రమే నా బాధను చెబుతాను. ఆయన నా ప్రార్థనలు వింటాడన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. నేను తరచూ కాశీకి ఎందుకు వెళ్తానో మీకు ఇపుడు అర్థమై ఉంటుంది అని అన్నారు.
ఇక వీధి కుక్కలను చంపడంపై తన పోరాటం గురించి రేణూ దేశాయ్ ఈ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. నేనెప్పుడూ నా వ్యక్తిగత హక్కుల కోసం పోరాడలేదు. కానీ, వీధి కుక్కల విషయంలో ఈ పోరాటం ఆపను. కొన్ని కుక్కలు చేసిన తప్పు వల్ల వందల సంఖ్యలో వాటిని చంపాలని నిర్ణయం సరైంది కాదు. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకునే వరకూ పోరాడుతూనే ఉంటాను అని స్పష్టం చేశారు.