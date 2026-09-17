Dulquer Salmaan : ఆకాశంలో ఒకతార గా ఎదగాలనే కృష్ణ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్
ఆకాశమంత హృద్యమైన తెలుగు డ్రామా 'ఆకాశంలో ఒక తార', ఇందులో వ్యోమగామి కావాలని కలలు కనే కృష్ణ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్, నూతన నటి సత్విక వీరవల్లి మరియు సైన్స్ టీచర్గా శృతి హాసన్ నటించారు, నవంబర్ 20, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి వస్తోంది. పవన్ సదినేని దర్శకత్వంలో, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం, ఒక పల్లెటూరి అమ్మాయి నక్షత్ర హోదాకు ఎదిగే ప్రయాణాన్ని చిత్రిస్తుంది.
Dulquer Salmaan new
మలయాళం, తమిళం, హిందీ మరియు మరిన్ని భాషలలో విడుదలవుతోంది. చిత్ర బృందం మరియు నటీనటులు కొత్త పోస్టర్లు మరియు పోస్ట్ల ద్వారా తమ ఉత్సాహాన్ని పంచుకున్నారు, దుల్కర్ తన పాత్రలో ఇలా రాశారు, 'ఇప్పటివరకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం నవంబర్ 20న ఈ ప్రపంచాన్ని మీ అందరికీ పరిచయం చేయడానికి వేచి ఉండలేను. మీ, కృష్ణ.' గీతా ఆర్ట్స్ దీనిని 'నక్షత్రాల వైపు ప్రయాణం ప్రారంభం' అని అభివర్ణించడంతో, ఈ భావోద్వేగభరితమైన వినోదాత్మక చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి.
ఈ మూవీలో దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లి, శ్రుతి హాసన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పవన్ సాధినేని దర్శకుడు. ఈ చిత్రాన్ని లైట్బాక్స్ మీడియా బ్యానర్పై సందీప్ గుణ్ణం, రమ్య గుణ్ణం నిర్మిస్తున్నారు. స్వప్న సినిమా, గీతా ఆర్ట్స్ సంస్థలు ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాయి.
సినిమాటోగ్రాఫర్ సుజిత్ సారంగ్ ఈ సినిమాకు కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నారు. శ్వేతా సాబు సిరిల్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.