Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.
Dulquer Salmaan, journeying in sorrow
సాధారణంగా గుజరాత్కు వెళ్లడానికి రెండు ప్రధాన కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ద్వారకను సందర్శించడం, రెండోది బొగ్గు గనుల్లో పనిచేయడం. దుల్కర్ సల్మాన్, బిజిలీ పాత్రలో నటిస్తున్న రుహాని శర్మ మధ్య జరిగే సంభాషణ ద్వారా ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పాట ప్రోమోలో పరిచయం చేశారు. ఇప్పుడు విడుదలైన పూర్తి పాటలో దుల్కర్ సల్మాన్ పాత్ర బొగ్గు గనుల్లో పనిచేయడం కోసం గుజరాత్కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
మనసును తాకే మెలోడీలను అందించడంలో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్కు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఈ పాటలోనూ ఆయన తనదైన సంగీతంతో ఒక ఆత్మీయమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. హీరో అంతరంగంలో ఉన్న సంఘర్షణను ప్రతిబింబించేలా పాటను స్వరపరిచారు. సంగీతాన్ని అందించడంతో పాటు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ స్వయంగా ఈ పాటను ఆలపించారు. ఆయనతో పాటు లిప్సిక భాష్యం కూడా తన వాయిస్ తో ఆకట్టుకున్నారు. గీత రచయిత శ్రీమణి, కథానాయకుడి మౌనం, కష్టాలు, శ్రమ, మొక్కవోని సంకల్పాన్ని ఆయన తన సాహిత్యంలో ఎంతో సున్నితంగా ఆవిష్కరించారు. ఇంతటి కష్టమైన ప్రయాణం వెనుక ప్రేమ ఉందనే విషయం పాటపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతూ, భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోంది.
దుల్కర్ సల్మాన్ తన పాత్రకు సహజత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆయన కళ్లలోనే పాత్ర ఎదుర్కొన్న కష్టాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఏదో విలువైన దాన్ని వెనక్కి వదిలేసి వచ్చిన వ్యక్తిలా ఆయన ప్రవర్తనలో ఒక లోతైన బాధ కనిపిస్తుంది. బాధను, భావోద్వేగాలను అణచిపెట్టుకునే వ్యక్తిగా దుల్కర్ తన నటనతో పాత్రలో సహజంగా కనిపించారు. ఈ ప్రయాణంలో బిజిలీ పాత్రలో రుహాని శర్మ ఆయనకు తోడుగా కనిపిస్తారు.
మనసును హత్తుకునే ఈ మెలోడీతో సినిమా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్కు మంచి ఆరంభం లభించింది. ఒక కథలోని భావోద్వేగాలను ప్రేక్షకులకు చేరవేయడంలో సంగీతం ఎంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందో ఈ పాట మరోసారి చూపిస్తోంది. కథానాయకుడి అంతరంగాన్ని పరిచయం చేస్తూనే, అతని జీవితంలో ముందుకు సాగబోయే ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతోందనే ఆసక్తిని ప్రేక్షకుల్లో కలిగిస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి సుజిత్ సారంగ్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. శ్వేత సాబు సిరిల్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. చిత్రం 2026 నవంబర్ 20న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.