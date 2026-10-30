  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Dulquer Salmaan, journeying in sorrow in search of Aakasamlo o tara
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (18:07 IST)

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer Salmaan, journeying in sorrow
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (18:07 IST)
google-news
Dulquer Salmaan, journeying in sorrow
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం  ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది.  పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.
 
సాధారణంగా గుజరాత్‌కు వెళ్లడానికి రెండు ప్రధాన కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ద్వారకను సందర్శించడం, రెండోది బొగ్గు గనుల్లో పనిచేయడం. దుల్కర్ సల్మాన్, బిజిలీ పాత్రలో నటిస్తున్న రుహాని శర్మ మధ్య జరిగే సంభాషణ ద్వారా ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పాట ప్రోమోలో పరిచయం చేశారు. ఇప్పుడు విడుదలైన పూర్తి పాటలో దుల్కర్ సల్మాన్ పాత్ర బొగ్గు గనుల్లో పనిచేయడం కోసం గుజరాత్‌కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
 
మనసును తాకే మెలోడీలను అందించడంలో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌కు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఈ పాటలోనూ ఆయన తనదైన సంగీతంతో ఒక ఆత్మీయమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. హీరో  అంతరంగంలో ఉన్న సంఘర్షణను ప్రతిబింబించేలా పాటను స్వరపరిచారు. సంగీతాన్ని అందించడంతో పాటు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ స్వయంగా ఈ పాటను ఆలపించారు. ఆయనతో పాటు లిప్సిక భాష్యం కూడా తన వాయిస్ తో ఆకట్టుకున్నారు. గీత రచయిత శ్రీమణి, కథానాయకుడి మౌనం, కష్టాలు, శ్రమ, మొక్కవోని సంకల్పాన్ని ఆయన తన సాహిత్యంలో ఎంతో సున్నితంగా ఆవిష్కరించారు. ఇంతటి కష్టమైన ప్రయాణం వెనుక ప్రేమ ఉందనే విషయం పాటపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతూ, భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోంది.
 
దుల్కర్ సల్మాన్ తన పాత్రకు సహజత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆయన కళ్లలోనే పాత్ర ఎదుర్కొన్న కష్టాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఏదో విలువైన దాన్ని వెనక్కి వదిలేసి వచ్చిన వ్యక్తిలా ఆయన ప్రవర్తనలో ఒక లోతైన బాధ కనిపిస్తుంది. బాధను, భావోద్వేగాలను అణచిపెట్టుకునే వ్యక్తిగా దుల్కర్ తన నటనతో పాత్రలో సహజంగా కనిపించారు. ఈ ప్రయాణంలో బిజిలీ పాత్రలో రుహాని శర్మ ఆయనకు తోడుగా కనిపిస్తారు.
 
మనసును హత్తుకునే ఈ మెలోడీతో సినిమా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌కు మంచి ఆరంభం లభించింది. ఒక కథలోని భావోద్వేగాలను ప్రేక్షకులకు చేరవేయడంలో సంగీతం ఎంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందో ఈ పాట మరోసారి చూపిస్తోంది. కథానాయకుడి అంతరంగాన్ని పరిచయం చేస్తూనే, అతని జీవితంలో ముందుకు సాగబోయే ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతోందనే ఆసక్తిని ప్రేక్షకుల్లో కలిగిస్తోంది.
 
ఈ చిత్రానికి సుజిత్ సారంగ్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. శ్వేత సాబు సిరిల్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. చిత్రం 2026 నవంబర్ 20న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తి

హైదరాబాదులో అండాలను అమ్ముకుంటున్న యువతులు, పోలీసుల అదుపులో 13 మంది

హైదరాబాదులో అండాలను అమ్ముకుంటున్న యువతులు, పోలీసుల అదుపులో 13 మందితీవ్రమైన ఒత్తిడి జీవితం. తెల్లారి లేచిన దగ్గర్నుంచి ఉరుకులు పరుగులు. రాత్రి డ్యూటీలు, సుదీర్ఘ పనిగంటలు... వెరసి పెళ్లయ్యాక కొత్త జంటలకు పిల్లలు పుట్టాలంటే చుక్కలు కనబడుతున్నాయి. ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లు చుట్టూ తిరుగుతూ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే యువతీయువకుల సంగతి ఇక వేరే చెప్పక్కర్లేదు. పెళ్లయ్యాక పిల్లల కోసం వారు చేయని ప్రయత్నం వుండటంలేదంటే పరిస్థితి ఎలా వుందో అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఆసరా చేసుకుని నగరంలో కొన్ని ఆస్పత్రులు యువతుల అండాలతో వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది.

ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులు వేగవంతం చేయండి : పవన్ కళ్యాణ్

ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులు వేగవంతం చేయండి : పవన్ కళ్యాణ్ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయన శుక్రవారం అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన నష్టంపై సమీక్ష చేశారు. తీరప్రాంత మత్స్యకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు కనుగొనాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

చమోలీ జిల్లాలో కూలిన హెలికాఫ్టర్ - ఆరుగురి దుర్మరణం (వీడియో)

చమోలీ జిల్లాలో కూలిన హెలికాఫ్టర్ - ఆరుగురి దుర్మరణం (వీడియో)ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం ఘోర హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బద్రీనాథ్ ధామ్ నుంచి తిరుగుపయనమైన ఓ ప్రైవేట్ హెలికాప్టర్, జోషిమఠ్ సమీపంలోని చమోలీ జిల్లాలో చాయ్ గ్రామ సమీపంలో కుప్పకూలింది. ప్రమాద సమయంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.

ముగిసిన స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్

ముగిసిన స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రక్రియలో భాగంగా, నగర పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన ఎన్నికల ప్రచారం శుక్రవారం సాయంత్రంతో ముగిసింది. దీంతో నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ జరుగనుంది. పోలింగ్‌కు 48 గంటల ముందు ప్రచారం ముగియడంతో లౌడ్ స్పీకర్లు, బహిరంగ సభలు, ఊరేగింపులకు ఫుల్‌స్టాఫ్ పడింది.

వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?

వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. వంగవీటి రాధాకృష్ణ విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారన్న దగ్గర్నుంచి బెజవాడ రాజకీయంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకింత ఆసక్తి నెలకొన్నది. ఈ నేపధ్యంలో బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ ఎక్స్ వేదికగా ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చారు. ఆయన... రాష్ట్రంలో ఉన్న రెండు మహానగరాలు "విజయవాడ" "విశాఖపట్నం" కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి. ఈ ఎన్నికలు కేవలం మేయర్ పదవుల కోసం కావు, అవి నగరాల భవిష్యత్తు, శాంతి భద్రతలు, ప్రజాస్వామ్యం, పర్యావరణం, సహజ వనరుల పరిరక్షణకు సంబంధించిన కీలకమైన ఎన్నికలు.

కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించే 5 పానీయాలు, ఏంటవి?

కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించే 5 పానీయాలు, ఏంటవి?కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా శరీరాన్ని నిరంతరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచడం, బిలిరుబిన్-కాల్షియం ఆక్సలేట్ స్పటికాలు కలవకుండా చేసే 5 ఉత్తమమైన పానీయాలు ఏమిటో, వాటిని తీసుకుంటే మూత్రపిండాలకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిమ్మకాయ నీళ్లు: నిమ్మకాయలో సిట్రేట్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది రాయిలా మారే కాల్షియం స్పటికాలను కరిగిస్తుంది. కొత్త రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. రోజూ ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలో సగం నిమ్మచెక్క రసం పిండుకుని తాగడం చాలా మంచిది.

విటమిన్ D లోపం, ఆరోగ్యంపై ప్రభావం

విటమిన్ D లోపం, ఆరోగ్యంపై ప్రభావంఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి, శరీరంలో కాల్షియం శోషణకు విటమిన్ D ఎంతో అవసరం. దీని లోపం వల్ల ఎముకల నొప్పులు, కండరాల బలహీనత, అలసట వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. తగినంత సూర్యరశ్మిని పొందండి. చేపలు, గుడ్లు, విటమిన్ D సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోండి. అవసరమైతే వైద్యుల సలహాతో విటమిన్ D స్థాయులను పరీక్షించుకోండి. మీ ఎముకల ఆరోగ్యమే మీ బలం. విటమిన్ D గురించి అవగాహన పెంచుకోండి.

కావేరీ ఆసుపత్రి ప్రత్యేక విధానంతో సంక్లిష్టమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్స

కావేరీ ఆసుపత్రి ప్రత్యేక విధానంతో సంక్లిష్టమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్సచెన్నైలోని ఆళ్వార్‌పేటలో ఉన్న కావేరీ ఆసుపత్రి, 63 ఏళ్ల వ్యక్తికి ప్యూర్ నేటివ్ ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్ అని పిలువబడే తీవ్రమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ లీకేజీకి, ప్రత్యేకమైన హ్యాంచోర్ వాల్వ్‌ను ఉపయోగించి ట్రాన్స్‌క్యాథెటర్ ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రీప్లేస్‌మెంట్ విధానం ద్వారా విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. రోగి యొక్క సహజ ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ లీఫ్లెట్‌లో రంధ్రం పడటం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. రోగికి గతంలో మిట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి కూడా జరగడం, చికిత్సను మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. ఈ రకమైన మొట్టమొదటి ప్రక్రియలో, ఈ రకమైన క్లినికల్ కారకాల కలయికతో ఉన్న రోగికి టీఏవీఆర్ కోసం హ్యాంచర్ వాల్వ్‌ను ఉపయోగించారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను అధికమించేందుకు చిట్కాలు

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను అధికమించేందుకు చిట్కాలుగ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలతో బాధపడేవారి సంఖ్య నానాటికి పెరుగుతూ ఉంది. చిన్నదిగా ప్రారంభమయ్యే సమస్యలే క్రమేపీ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులుగా మారుతున్నాయి. దీనివల్ల చికిత్స మరింత కష్టసాధ్యమవుతుంది. అయితే ప్రారంభ దశలోనే చికిత్స చేస్తే గ్యాస్ట్రిక్ బారినపడకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు దూరం చేసే చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయాన్నే తులసి ఆకుల రసాన్ని మంచినీళ్లలో కలిపి తాగితే క్రమంగా జీర్ణశక్తి మెరుగుపడి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉండవు. పుదీనా ఆకులతో తయారుచేసిన టీ కూడా గ్యాస్‌ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. చిన్న అల్లం ముక్కని భోజనం ముందు తింటూ ఉంటే పొట్టకు సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి.

హెచ్‌సీజీ విశాఖ, ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ విద్యార్థుల వినూత్న కార్యక్రమం: ఫ్లాష్‌మాబ్‌తో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన

హెచ్‌సీజీ విశాఖ, ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ విద్యార్థుల వినూత్న కార్యక్రమం: ఫ్లాష్‌మాబ్‌తో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహనవిశాఖపట్నం: రొమ్ము క్యాన్సర్‌ అవగాహన మాసం సందర్భంగా హెల్త్‌కేర్ గ్లోబల్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌(హెచ్‌సీజీ విశాఖ), విశాఖపట్నంలోని ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ కళాశాల విద్యార్థులతో కలిసి ప్రజారోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా ఫ్లాష్‌మాబ్‌ ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా క్యాన్సర్‌పై సమాజంలో నెలకొన్న అపోహలు, సంకోచాలను తొలగించేందుకు యువత భాగస్వామ్యాన్ని వినియోగించారు. రొమ్ము క్యాన్సర్‌ను తొలిదశలోనే గుర్తించడం ప్రాధాన్యాన్ని వివరించడంతోపాటు, మహిళలు సకాలంలో ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అవగాహన కల్పించారు.