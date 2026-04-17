Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ఐ యామ్ గేమ్ షూటింగ్ పూర్తి, ఆగస్టులో రిలీజ్
Dulquer Salmaan's I Am Game Shooting Completed
దుల్కర్ సల్మాన్ ఐ యామ్ గేమ్ చిత్ర షూటింగ్ పూర్తయింది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ 11 నెలల పాటు, సుమారు 156 రోజుల పాటు సాగింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా ప్రదేశాలలో చిత్రీకరించారు. నహాస్ హిదాయత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్, ఆగస్టు 2026లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
గత ఏడాది "Lokah" సాధించిన భారీ విజయం తర్వాత, Wayfarer Films సంస్థ నుండి వస్తున్న మరో ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా ఇది నిలుస్తుంది. Wayfarer Films బ్యానర్పై దుల్కర్ సల్మాన్, జోమ్ వర్గీస్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్ర కథను షాబాస్ రషీద్, ఆదర్శ్ సుకుమారన్ సంయుక్తంగా రచించారు.
దుల్కర్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ మూవీ కాకుండా, మలయాళ చిత్రసీమలో అత్యంత భారీ నిర్మాణాలలో ఒకటిగా కూడా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు; పరిశ్రమలోనే బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్ లో ఒకటిగా నిలిచేందుకుసన్నద్ధమవుతోంది.
ఈ చిత్రంలో దుల్కర్ సల్మాన్, స్టైలిష్ మరియు 'మాస్' అవతార్లో కనిపించనున్నారు. బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం "RDX" తర్వాత నహాస్ హిదాయత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం, దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లో 40వ చిత్రంగా నిలుస్తుంది.
ఈ చిత్రంలో ఆంటోనీ వర్గీస్, తమిళ నటుడు-దర్శకుడు మిష్కిన్, కాయదు లోహర్, కతిర్, పార్థ్ తివారీ, తమిళ నటి సంయుక్త విశ్వనాథన్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఈ చిత్రానికి జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందించగా, అన్బరివ్ మాస్టర్స్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీని సమకూర్చారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ఫస్ట్ లుక్', 'సెకండ్ లుక్' పోస్టర్లను గతంలోనే విడుదల చేశారు, వీటికి ప్రేక్షకుల నుండి భారీ స్పందన లభించింది.
ఈ చిత్రం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషలలో 'పాన్-ఇండియా' స్థాయిలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.