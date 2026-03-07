శనివారం, 7 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 7 మార్చి 2026 (11:46 IST)

కేక్ కట్ చేయకూడదని మాకు తెలియదు... ఎగ్ లెస్ కేకే కట్ చేశాం.. దువ్వాడ శ్రీనివాస్

Duvvada srinivas divvala Madhuri
బిగ్ బాస్ రన్నరప్ తనూజ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన తిరుమలలో కేక్ కటింగ్‌తో బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడంపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురిపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చారు. తిరుమలలో బర్త్ డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసిన విషయాన్ని శ్రీనివాస్, మాధురిలు ధ్రువీకరించారు. అయితే ఈ విషయంలో తనూజకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. 
 
ఎగ్ లెస్ కేక్‌ను మాత్రమే కట్ చేశామని.. తిరుమలకు తనూజ కోరిక మేరకే తీసుకెళ్లామన్నారు. అయితే తనూజ పుట్టిన రోజు కావడంతో కేక్ కట్ చేశామని.. కేక్ కట్ చేయకూడదనే విషయం తనకు తెలియదని.. తెలిస్తే ఇలాంటి పనులు చేసి వివాదాల్లో ఇరుక్కునేవాళ్లం కాదన్నారు. 
 
దీనికి రాజకీయ రంగు పులిమి కాంట్రావర్సీల్లోకి లాగొద్దని కోరారు. "నేను తిరుమల శ్రీవారి పరమ భక్తుడిని. తిరుమలలో మేము ఎలాంటి అపచారం చేయలేదు. ఇది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్‌లో భాగంగానే చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేస్తున్నారు. కేసులకు భయపడేది లేదు. లీగల్‌గా ఎదుర్కొంటాం" అని దువ్వాడ శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణలో అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు.. శుక్రవారం 40డిగ్రీల సెల్సియస్..

తెలంగాణలో అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు.. శుక్రవారం 40డిగ్రీల సెల్సియస్..తెలంగాణలో అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు తెలంగాణలో అత్యంత వేడిగా ఉన్న రోజు శుక్రవారం నాడు 40డిగ్రీల సెల్సియస్, 41డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, మంచిర్యాల, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల సహా రాష్ట్రంలోని తూర్పు- ఉత్తర ప్రాంతాలలోని జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

సోమాజిగూడ వైన్ షాపులో మంటలు.. ఎలా జరిగింది?

సోమాజిగూడ వైన్ షాపులో మంటలు.. ఎలా జరిగింది?సోమాజిగూడలోని రాజ్ భవన్ రోడ్డులోని ఒక వైన్ షాపులో శనివారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఈ సంఘటన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందని అనుమానిస్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.

Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్

Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్తెలంగాణ హన్మకొండలోని ఎక్సైజ్ కాలనీలో శుక్రవారం సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయిన చైన్ స్నాచింగ్ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇలాంటి సంఘటనలను అరికట్టడానికి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. మామిండ్ల నవ్య అనే మహిళ శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో తన ఇంటి ముందు ముగ్గువేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీలో ఒక దుండగుడు ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసును లాక్కొని పక్క వీధిలో తన సహచరుడు వేచి ఉన్న బైక్‌పై పారిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది.

వేసవిలో మండే ఎండలు.. క్యూలైన్లలో ప్రజలు నిలవొద్దు.. ఒకే నెలలో 3నెలల రేషన్

వేసవిలో మండే ఎండలు.. క్యూలైన్లలో ప్రజలు నిలవొద్దు.. ఒకే నెలలో 3నెలల రేషన్వేసవిలో మండే ఎండల్లో క్యూలైన్లలో నిలబడటాన్ని నివారించడానికి మూడు నెలలకు సరిపడా సామాగ్రిని ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం రాష్ట్రాలకు సూచించింది. మార్చి మొదటి వారంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే నమోదవుతున్నాయి. ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో వేడి మరింత తీవ్రమవుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏప్రిల్‌లో మూడు నెలల బియ్యాన్ని ముందుగా సరఫరా చేయాలని రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసింది. దీనివల్ల లబ్ధిదారులు పదే పదే రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.

శాసనమండలిలో స్వల్ప అస్వస్థతకు గురైన బొత్స సత్యనారాయణ

శాసనమండలిలో స్వల్ప అస్వస్థతకు గురైన బొత్స సత్యనారాయణశాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అయితే, కౌన్సిల్‌లో ఆయన ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది. సభ్యులు వెంటనే వైద్యులకు ఫోన్ చేశారు. ప్రస్తుతానికి, ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని చెప్తున్నారు. ఆయన అనారోగ్యానికి కారణం బీపీలో హెచ్చుతగ్గులు అని వైద్యులు గుర్తించారు. బొత్సకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం బొత్స ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగు

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగుమీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేస్తుంది. ఇది మీ జీవక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ బరువు, శక్తి స్థాయిలు, మీ హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి పరిస్థితులలో దాని పాత్ర తరచుగా గుర్తించబడదు. మీ థైరాయిడ్‌ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది మెరుగైన మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు కావచ్చు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న 4 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో బాధపడ వచ్చు. ప్రపంచ థైరాయిడ్ అవగాహన మాసంలో, ఈ సంబంధాన్ని లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుందాం.

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...పవిత్ర రంజాన్ మాసం ఆధ్యాత్మికత, మననం మరియు సమాజానికి సంబంధించిన సమయం. ముఖ్యంగా తల్లులు, కళాశాల విద్యార్థులు, నిపుణులు రోజువారీ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే, తెల్లవారుజాము నుండి సాయంత్రం వరకు 30 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండటం శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. రోజంతా స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని నిర్వహించడానికి కీలకమైంది, ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన సెహ్రీ. సెహ్రీలో మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించవలసినది, సమతుల్య, నెమ్మదిగా విడుదల చేసే ఆహారాలపై. ఇవి శక్తిని నిలుపుకోవటానికి, అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని అందించటంతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక సంతృప్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
