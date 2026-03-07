కేక్ కట్ చేయకూడదని మాకు తెలియదు... ఎగ్ లెస్ కేకే కట్ చేశాం.. దువ్వాడ శ్రీనివాస్
Duvvada srinivas divvala Madhuri
బిగ్ బాస్ రన్నరప్ తనూజ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన తిరుమలలో కేక్ కటింగ్తో బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడంపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురిపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చారు. తిరుమలలో బర్త్ డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసిన విషయాన్ని శ్రీనివాస్, మాధురిలు ధ్రువీకరించారు. అయితే ఈ విషయంలో తనూజకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు.
ఎగ్ లెస్ కేక్ను మాత్రమే కట్ చేశామని.. తిరుమలకు తనూజ కోరిక మేరకే తీసుకెళ్లామన్నారు. అయితే తనూజ పుట్టిన రోజు కావడంతో కేక్ కట్ చేశామని.. కేక్ కట్ చేయకూడదనే విషయం తనకు తెలియదని.. తెలిస్తే ఇలాంటి పనులు చేసి వివాదాల్లో ఇరుక్కునేవాళ్లం కాదన్నారు.
దీనికి రాజకీయ రంగు పులిమి కాంట్రావర్సీల్లోకి లాగొద్దని కోరారు. "నేను తిరుమల శ్రీవారి పరమ భక్తుడిని. తిరుమలలో మేము ఎలాంటి అపచారం చేయలేదు. ఇది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్లో భాగంగానే చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేస్తున్నారు. కేసులకు భయపడేది లేదు. లీగల్గా ఎదుర్కొంటాం" అని దువ్వాడ శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.