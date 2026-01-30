త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మోసం చేశారంటున్న మరో హీరోయిన్
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలోని ప్రముఖ సినీ దర్శకుల్లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒకరు. ఆయనపై గతంలో ఓ హీరోయిన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఈషా రెబ్బా కూడా ఆరోపణలు చేశారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తనను మోసం చేశారంటూ మండిపడ్డారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాల్లో 'అరవింద సమేత' ఒకటి. ఇందులో ఈషా రెబ్బా ఓ పాత్రను పోషించారు. ఆ సమయంలో తనకు ఎన్నో సందేహాలు ఉన్నాయని, ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో సైడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే భవిష్యత్లో కూడా తనకు అలాంటి పాత్రలో వస్తాయేమోనని భయపడ్డాడనని చెప్పారు.
అయితే, తమది ప్రధానమైన పాత్ర అని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చెప్పారని అన్నారు. పెద్ద బ్యానర్, పెద్ద డైరెక్టర్ కావడంతో నో చెప్పలేకపోయానని తెలిపారు. అయితే, సినిమాలో విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని, సినిమాలో నీ పాత్ర ఏముందని చాలా మంది తనకు ఫోన్ చేసి అడిగారని తెలిపారు. మంచి పాత్ర అని చెప్పి ప్రాధాన్యత లేని క్యారెక్టర్ ఇచ్చి మోసం చేశారని అన్నారు. మంచి సినిమాలో అవకాశం వచ్చినందుకు సంతోషించాలో, ప్రాధాన్యత లేని పాత్ర చేసినందుకు బాధపడాలో అర్థం కావడం లేదని ఈషా రెబ్బా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.