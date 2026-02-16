Ramcharan: ఎగస్ పార్టీ కి దూల తీసి దూపం ఏసేవాడే పెద్ది !
Buchi babu sana and Ramcharan at action shot
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియా స్పోర్ట్స్-యాక్షన్ డ్రామా ‘పెద్ది’ షూటింగ్ శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. బుచ్చి బాబు సానా పుట్టినరోజు వేడుకని 'పెద్ది' షూటింగ్ లొకేషన్లో గ్రాండ్గా నిర్వహించారు.
నిన్న జరిగిన షూట్లో పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. కాగా, చరణ్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఆపోజిట్ ఆటగాళ్లను ఉద్దేశించి ఎలా బాట్ పట్టుకుని చూడాలో దర్శకుడు చరణ్ కు చూపించాడు. అలాగే సన్నివేశం ఎలా ఉండాలో కెమెరామెన్ కు తెలుపు ఎమోషన్ పండించే విధముగా ఎగస్ పార్టీ కి దూల తీసి దూపం ఏసేవాడే వాడు లేడా! అనే డైలాగ్ చెప్పాడు. ఇది సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంది.
దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా పుట్టినరోజు వేడుకని 'పెద్ది' షూటింగ్ లొకేషన్లో గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ , దర్శకుడు బుచ్చి బాబును ప్రత్యేకంగా సన్మానించారు. టీమ్ సభ్యులందరి సమక్షంలో కేక్ కట్ చేసి పుట్టినరోజును గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేశారు.
‘ఉప్పెన’తో బ్లాక్బస్టర్ డెబ్యూ అందుకున్న బుచ్చిబాబు సానా, భావోద్వేగంతో కూడిన గ్రామీణ కథనాల ద్వారా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అదే సిగ్నేచర్ స్టైల్ను కొనసాగిస్తూ, ‘పెద్ది’ ను భారీ స్థాయిలో రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ ఇంటెన్స్, రగ్గడ్ లుక్లో పాన్ ఇండియా ఆడియన్స్ ని అలరించబోతున్నారు.
వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విడుదలైన గ్లింప్స్, ‘చికిరి చికిరి’ ఫస్ట్ సాంగ్కు సెన్సేషనల్ రెస్పాన్స్ రావడంతో ప్రాజెక్ట్పై హైప్ మరింత పెరిగింది.
శరవేగంగా ముందుకు సాగుతున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా ఈ సమ్మర్లో గొప్ప ఎమోషన్స్ తో కూడిన మాస్ ఎంటర్టైనర్గా ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలోకి రానుంది.