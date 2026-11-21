Vijay Sethupathi :మొబైల్ యాప్ లోన్ నేపథ్యంగా విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఈగో రాజా టీజర్
పత్తు నాల్ రాజా (తెలుగులో ఈగో రాజా) టీజర్ను ఈరోజు విజయ్ సేతుపతి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నటులు సతీష్, ఆది సాయికుమార్ల బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గురు శరవణన్ దర్శకత్వంలో, గిబ్రాన్ సంగీతంతో రూపొందిన ఈ కథ, మొబైల్ లోన్ యాప్ల వల్ల సామాన్య కుటుంబాలు ఎదుర్కొనే నిజ జీవిత పోరాటాలను యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ అప్పీల్ల మేళవింపుతో ఆవిష్కరిస్తుంది.
Adi si kumar as Ego Raja
రవి తేజ వంటి నటులు దీనిని ప్రమోట్ చేస్తూ, ప్రధాన నటులను తన సోదరులని పిలిచారు. ఈ గ్రిట్టీ టీజర్ ఇప్పుడు థియేటర్లకు ముందే తమిళ, తెలుగు భాషల్లో ప్రసారం అవుతోంది.
గురు శరవణన్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ద్విభాషా తమిళ-తెలుగు చిత్రం 'పత్తు నాల్ రాజా'. యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్తో ఆది సాయికుమార్ తమిళ చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. సతీష్ 'X'లో విడుదల చేసిన బోల్డ్ పోస్టర్లలో, కథానాయక, కథానాయకులు మసకగా ఉన్న వీధి నేపథ్యంలో చెకర్డ్ షర్టులలో కనిపిస్తున్నారు. గిబ్రాన్ సంగీతం, మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రఫీతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమైన చిత్రీకరణ ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే పూర్తయింది. ఈ చిత్రం త్వరలో SGS ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై థియేటర్లలోకి రానుంది.