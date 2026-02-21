బ్యాండ్ మేళం నుంచి ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ తిప్పుకుంటన్నవ్ రిలీజ్
Ramu Rathod, Aditi Bhavaraju
కోన వెంకట్ రూపొందించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. కావ్య, శ్రావ్య నిర్మించిన ఈ మూవీని మార్చి 13న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ని ప్రారంభించారు. ఫస్ట్ సింగిల్ ‘తిప్పుకుంటన్నవ్’ పాటను రిలీజ్ చేశారు. శనివారం నాడు రిలీజ్ చేసిన ఈ పాట యూట్యూబ్లో ఇన్ స్టంట్గా చార్ట్ బస్టర్ అయింది.
‘బ్యాండ్ మేళం’ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన కంటెంట్ ఆడియెన్స్లో క్యూరియాసిటీని పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా వదిలిన గ్లింప్స్ యూత్ని ఇట్టే ఆకట్టుకుంది. ఇక ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీని చూడబోతోన్నట్టుగా టీం వదిలిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఓ రొమాంటిక్, ఎనర్జిటిక్, ఫీల్ గుడ్ సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. హిట్ మెషీన్ అనిల్ రావిపూడి ఈ పాటను సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసి చిత్రయూనిట్కు ఆల్ ది బెస్ట్ తెలిపారు.
‘తిప్పుకుంటన్నవ్’ అంటూ సాగే ఈ పాటను రాము రాథోడ్, అదితి భవరాజు ఆలపించారు. విజయ్ బుల్గానిన్ ట్యూన్ అయితే ఎంతో శ్రావ్యంగా ఉంది. ఈ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డ్ గ్రహీత చంద్రబోస్ సాహిత్యాన్ని అందించారు. ఈ పాటలో శ్రీదేవీ, హర్ష్ రోషన్ జంట చూడముచ్చటగా ఉంది. వెంకటేష్ కాపు కొరియోగ్రఫీలో వీరిద్దరూ వేసిన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. యూత్కి ఈ పాట కిక్కిచ్చేలా ఉంది.
శివ రాజు ప్రణవ్ ఈ మూవీకి సహ నిర్మాతగా పని చేశారు. ఈ సినిమాకి సతీష్ ముత్యాల కెమెరామెన్గా వర్క్ చేశారు. శివ ముప్పరాజు స్క్రీన్ ప్లే, ఎడిటింగ్ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించారు. విజయ్ బుల్గానిన్ సోల్ ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో రూటెడ్ లవ్ స్టోరీతో ఫీల్ గుడ్ మూవీగా రూపొందించారు. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 13న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.
తారాగణం: హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి, సాయి కుమార్ తదితరులు