Engagement Teja Sajja : తాజ్ కృష్ణా హోటల్లో మౌర్య, తేజ సజ్జా ఎంగేజ్మెంట్ వేడుక
బాలనటుడు నుంచి హీరోగా ఎదిగిన తేజ సజ్జా చిరంజీవి స్నేహితుడైన రామక్రిష్ణ తేజ్ కొడుకు. తేజ్ సజ్జా.ఎంగేజ్మెంట్, మౌర్య, తో జరిగింది. నేడు హైదరాబాద్లోని తాజ్ కృష్ణా హోటల్లో మౌర్య, తేజ సజ్జా ఎంగేజ్మెంట్ వేడుకకు చిరంజీవి, నాని, రవితేజ, రానా దగ్గుబాటి వంటి సినీ తారలతో పాటు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
Engagement ceremony of Mourya and Teja Sajja
డిసెంబర్లో రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వీరి వివాహం డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్గా జరగనుంది. ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య జరిగిన ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై కాబోయే వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.తెలుగు సినిమా విడుదలలు
ఈ ఎంగేజ్మెంట్ వేడుకలో ఇంకా అల్లు అరవింద్, దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్రరావు వంటి సినీ ప్రముఖులు సందడి చేశారు. అలాగే తెలంగాణ గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సహా పలువురు రాజకీయ నాయకులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
తేజ సజ్జా చేసుకోబోయేది పూర్తిగా పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. కాబోయే వధువు మౌర్య అమెరికాలో పెరిగారు. సినీ నేపథ్యం లేని ఆమె కుటుంబం టెక్నాలజీ రంగంలో స్థిరపడింది. ప్రస్తుతం మౌర్య తన తండ్రితో కలిసి టెక్ బిజినెస్ వ్యవహారాలు చూసుకుంటున్నారు. లైమ్లైట్కు దూరంగా పెరిగిన ఆమెకు, సినిమా ప్రపంచం గురించి పెద్దగా పరిచయం లేకపోవడమే తనకు బాగా నచ్చిందని తేజ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.కొత్త సినిమా వార్తలు
‘హనుమాన్’, ‘మిరాయ్’ సినిమాలతో పాన్ ఇండియా రేంజ్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తేజ సజ్జా.. ప్రస్తుతం ‘జాంబీ రెడ్డి 2’తో పాటు ‘మిరాయ్’ సీక్వెల్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు.