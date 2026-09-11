ఎపిక్..ఐదేళ్ల తర్వాత రావాల్సిన సినిమా అంటున్నారు : ఆనంద్ దేవరకొండ
'బేబీ' జోడీ, '90s' దర్శకుడి కలయికలో ‘ఎపిక్’ చిత్రం. సెప్టెంబర్ 11 విడుదల తేదీ కాగా, సెప్టెంబర్ 10 రాత్రి ప్రీమియర్స్ తోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ప్రీమియర్స్ నుంచే పాజిటివ్ టాక్ ను సొంతం చేసుకుంది. సహజమైన హాస్యం, సున్నితమైన భావోద్వేగాలతో ప్రతి ఒక్కరినీ కట్టిపడేస్తోంది. తమ సంతోషాన్ని పంచుకోవడంతో పాటు, ప్రేక్షకులకు కృతఙ్ఞతలు తెలియజేసింది.
Anand Deverakonda, Vaishnavi Chaitanya, Aditya Haasan, Suryadevara Naga Vamsi
కథానాయకుడు ఆనంద్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ.. "ప్రీమియర్స్ నుంచే సినిమాకి మంచి స్పందన లభించింది. ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ చూసి, ఇది ఐదేళ్ల తర్వాత రావాల్సిన సినిమా అంటున్నారు. ప్రేమ కథ, కుటుంబ భావోద్వేగాలు ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చుతున్నాయి. ఇది నిజాయితీగా చేసిన సినిమా. నేను విదేశాల్లో చదువుకున్నాను. అందుకే ఈ కథకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన యువకుడి ప్రయాణం, ఆ భావోద్వేగాలు, తండ్రితో జరిగే సంభాషణలు ఇవన్నీ నా మనసుకు దగ్గరయ్యాయి. 90s సిరీస్ చూసినప్పుడే ఆదిత్య హాసన్ గొప్ప రచయిత అనుకున్నాను. ఇప్పుడు 'ఎపిక్' చూసిన తర్వాత కూడా అందరూ డైలాగ్స్ గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు. సినిమాలో ఆదిత్య పాత్రకు, ఆ రచనకు, ఆ ప్రేమ కథకు నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. అందుకే ఎంతో నమ్మి ఈ సినిమా చేశాను. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా మంచి స్పందన వస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో కామెడీ, సెకండ్ హాఫ్ లో ఎమోషన్స్ అందరికీ నచ్చుతున్నాయి." అన్నారు.
కథానాయిక వైష్ణవి చైతన్య మాట్లాడుతూ.. "సినిమా చూసి ఎందరో నాకు మెసేజ్ లు చేశారు. ఆదిత్య పాత్ర గురించి, కడలి పాత్ర గురించి ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుతున్నారు. తెరపై తమను తాము చూసుకున్నట్టు ఉందని ఎందరో నాకు మెసేజ్ లు చేశారు. మేమందరం నమ్మి చేసిన కొత్త ప్రయత్నమిది. నా ఫ్రెండ్స్, కజిన్స్ తో కలిసి నేను సినిమా చూశాను. పీరియడ్స్, PCOD వంటి అంశాల గురించి సినిమాలో ప్రస్తావించడాన్ని వారు ప్రశంసించారు. ఆ పరిస్థితి ఎవరికైనా చెప్పినా అర్థంకాదు. అది అనుభవించే అమ్మాయిలకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ సమయంలో తనపై కేర్ చూపించేవారు కావాలని ప్రతి అమ్మాయికి అనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో అబ్బాయి నిజాయితీగా కేర్ చూపిస్తాడు, ప్రేమిస్తాడు. అది అందరికీ నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతోంది." అన్నారు.
నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ మాట్లాడుతూ.. "ఎపిక్ సినిమాకి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. త్వరలో సీక్వెల్ ప్లాన్ చేస్తాం. ప్రేక్షకుడిగా నాకు రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమాలంటే ఇష్టం. ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ చేద్దామని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను. ఆదిత్య హాసన్ చెప్పిన ఈ కథ నచ్చి సినిమా చేశాము. ఒక రకంగా ఇది ప్రయోగమని చెప్పవచ్చు. కమర్షియల్ లెక్కలు వేసుకొని చేసిన సినిమా కాదిది, మనసుకి నచ్చి చేసిన ఇది. ప్రేక్షకుల స్పందన ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకులు పాజిటివ్ ఫీడ్ బ్యాక్ ఇవ్వడం సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా ఎవరైనా సినిమా చూడకపోతే చూడండి. ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ఖచ్చితంగా మీకు సినిమా నచ్చుతుంది." అన్నారు.
దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ మాట్లాడుతూ.. "విదేశాల్లో చదువుకునే వారికి ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుంది. నేను నిజ జీవితంలో చూసిన సంఘటనల నుంచే ఈ కథ రాసుకున్నాను. సినిమాటిక్ గా వెళ్లకుండా నిజాయితీగా, సహజంగా కథ చెప్పాలనుకున్నాను. మా నమ్మకం నిజమైంది. సినిమా చూసిన వారిలో ఎక్కువమంది బాగుంది అంటున్నారు. ఎందరో నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేసి సినిమా బాగుందని మెచ్చుకుంటున్నారు. 90s, ఎపిక్ రెండు కథలూ నేను నిజ జీవితంలో చూసిన సంఘటనల నుంచే పుట్టాయి. అయితే 90s ఫ్యామిలీ స్టోరీ అయితే, ఎపిక్ అనేది లవ్ స్టోరీ. అలాగే హీరో పాత్ర కూడా 90s లో చిన్నోడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రావర్ట్ గా ఉంటే, ఎపిక్ లో పెద్దోడు అయ్యాక ఇంట్రావర్ట్ గా మారతాడు. ఆదిత్య, కడలి పాత్రలకు రాసుకోవడం కానీ, ఆ పేర్లు పెట్టడం కానీ.. కథకు తగ్గట్టుగా పెట్టడం జరిగింది. నా దృష్టిలో హీరోయిజం అంటే అమ్మాయి కోసం ఫైట్ చేయడమే కాదు. అమ్మాయి కోసం క్యూట్ పనులు చేయడం కూడా హీరోయిజమే. ఆ సహజత్వాన్నే ఎపిక్ లో చూపించాము." అన్నారు.