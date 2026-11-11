Manchu Manoj: ఇండస్ట్రీలో హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలంటే ఆషామాషి కాదు : మంచు మనోజ్
హీరో సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా నటించిన గోట్ ఎట్టకేలకు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సినిమా మే 12న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా ప్రీరిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ లో జరిగింది. మంచు మనోజ్ హాజరయ్యారు. చాలా ఒడిదుడుకులు. అడ్డంకులు దాటుకుని గోట్ సినిమా రాబోతుంది అని సుధీర్ తెలిపారు. అనంతరం మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ, ఇండస్ట్రీలో హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలంటే ఆషామాషి కాదు. అయినా ఈ సినిమా సుధీర్తో పాటు అందరికి మంచి విజయం అందించాలి కోరుకుంటున్నాను' అన్నారు.
Sudigali Sudheer, Divya Bharathi, Manchu Manoj
హీరోయిన్ దివ్యభారతి మాట్లాడుతూ '' ఈ సినిమా కోసం రెండేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నాను. నా కెరీర్లో ఎంతో ముఖ్యమైన సినిమా. ఇది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమానే కాదు. నేడు గ్రామాల్లో జరుగుతున్న బెట్టింగ్.. గ్యాంబ్లింగ్ల గురించి చెప్పే సినిమా. ఈ సినిమాలో సొసైటికి మంచి మేసేజ్ ఉంది. ఈ సినిమాను ఈ రోజు ఇలా విడుద ల అవుతుంది అంటే నిర్మాత చంద్రశేఖరే కారణం. ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని నిర్మాత ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈసినిమాను పూర్తిచేశాడు. ఈ సినిమాతో నాకు పర్సనల్గా ఎంతో ఎమోషనల్ అనుబంధం ఉంది. ఈ సినిమా తప్పకుండా బ్లాక్బస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఈ చిత్రానికి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మొగుళ్ళ నిర్మాత. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఏషియన్ సినిమాస్ సమర్పణలో రూపొందింది.
చిత్రం దర్శకుడు వేదవ్యాస్ మాట్లాడుతూ '' ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వల్ల భారతదేశంలో ఎన్నో లక్షల మంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. దాదాపు 20 కోట్ల మంది నష్టపోయారు. మా ఊరిలో ఎవరూ బెట్టింగ్ ఆడకూడదు అనే ఊరిలో జరిగే కథ ఇది. ఆ గ్రామం కోసం జరిగే ఫైట్ ఏమిటి అనేది ఈ కథ. తప్పకుండా ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుందని.. బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని అనుకుంటున్నారు. చెప్పాలనుకున్న ఈ గొప్ప విషయాన్ని హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎమోషన్తో చెప్పాను' అన్నారు.