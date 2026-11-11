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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (16:33 IST)

Manchu Manoj: ఇండస్ట్రీలో హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలంటే ఆషామాషి కాదు : మంచు మనోజ్

Sudigali Sudheer, Divya Bharathi, Manchu Manoj
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (16:33 IST)
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Sudigali Sudheer, Divya Bharathi, Manchu Manoj
హీరో సుడిగాలి సుధీర్‌ హీరోగా నటించిన గోట్ ఎట్టకేలకు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సినిమా మే 12న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా ప్రీరిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ లో జరిగింది. మంచు మనోజ్ హాజరయ్యారు. చాలా ఒడిదుడుకులు. అడ్డంకులు దాటుకుని గోట్‌ సినిమా రాబోతుంది అని సుధీర్ తెలిపారు. అనంతరం మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ, ఇండస్ట్రీలో హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలంటే ఆషామాషి కాదు. అయినా ఈ సినిమా సుధీర్‌తో పాటు అందరికి మంచి విజయం అందించాలి కోరుకుంటున్నాను' అన్నారు.
 
హీరోయిన్‌ దివ్యభారతి మాట్లాడుతూ '' ఈ సినిమా కోసం రెండేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నాను. నా కెరీర్‌లో ఎంతో ముఖ్యమైన సినిమా. ఇది కేవలం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సినిమానే కాదు. నేడు గ్రామాల్లో జరుగుతున్న బెట్టింగ్‌.. గ్యాంబ్లింగ్‌ల గురించి చెప్పే సినిమా. ఈ సినిమాలో సొసైటికి మంచి మేసేజ్‌ ఉంది. ఈ సినిమాను ఈ రోజు ఇలా విడుద ల అవుతుంది అంటే నిర్మాత చంద్రశేఖరే కారణం. ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని నిర్మాత ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈసినిమాను పూర్తిచేశాడు. ఈ సినిమాతో నాకు పర్సనల్‌గా ఎంతో ఎమోషనల్‌ అనుబంధం ఉంది. ఈ సినిమా తప్పకుండా బ్లాక్‌బస్టర్‌ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
ఈ చిత్రానికి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మొగుళ్ళ నిర్మాత‌. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఏషియన్‌ సినిమాస్‌ సమర్పణలో రూపొందింది. 
చిత్రం దర్శకుడు వేదవ్యాస్‌ మాట్లాడుతూ '' ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ వల్ల భారతదేశంలో ఎన్నో లక్షల మంది ఎఫెక్ట్‌ అవుతున్నారు. దాదాపు 20 కోట్ల మంది నష్టపోయారు. మా ఊరిలో ఎవరూ బెట్టింగ్‌ ఆడకూడదు అనే ఊరిలో జరిగే కథ ఇది. ఆ గ్రామం కోసం జరిగే ఫైట్‌ ఏమిటి అనేది ఈ కథ. తప్పకుండా ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుందని.. బ్లాక్‌బస్టర్‌ అవుతుందని అనుకుంటున్నారు. చెప్పాలనుకున్న ఈ గొప్ప విషయాన్ని హిలేరియస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అండ్‌ ఎమోషన్‌తో చెప్పాను' అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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విడాకులు ఇంకా రాలేదబ్బా... వెయిట్ చేయ్యి పెళ్లి చేసుకుందామన్న మహిళ... వేధించిన వ్యక్తి - కేసు నమోదు

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మున్సిపల్ ఎన్నికల కార్యాలయం ఎదుట నిరసన.. వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు ఊరట

మున్సిపల్ ఎన్నికల కార్యాలయం ఎదుట నిరసన.. వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు ఊరటమున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో పులివెందుల మున్సిపల్ కార్యాలయం వెలుపల నిరసన తెలిపిన ఘటనకు సంబంధించిన కేసులో వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించింది. ఆయనపై తదుపరి చర్యలను నిలిపివేస్తూ, దీనిపై తమ స్పందనను దాఖలు చేయాలని కోర్టు పోలీసులను కోరింది. దీనిపై మండల విద్యాధికారి రఫిక్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నవంబర్ 1న ఈ కేసు నమోదైంది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లో ఉన్న సమయంలో, జగన్, 70 మందికి పైగా వైఎస్సార్‌సీపీ మద్దతుదారులు అధికారులను వారి విధులు నిర్వర్తించకుండా అడ్డుకున్నారని, వారిని పక్కకు నెట్టేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

9వ తరగతి అర్థ సంవత్సర పరీక్షలు బాగా రాశాడని కొడుక్కి బీఎండబ్ల్యూ కారు బహుమతి (Video)

9వ తరగతి అర్థ సంవత్సర పరీక్షలు బాగా రాశాడని కొడుక్కి బీఎండబ్ల్యూ కారు బహుమతి (Video)వెస్ట్ బెంగాల్‌కు చెందిన ఓ బిజినెస్‌మేన్ చేసిన పని ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన కుమారుడు తొమ్మిదో తరగతి అర్థ సంవత్సర పరీక్షలు బాగా రాయడంతో పాటు మంచి మార్కులు సంపాదించడాని ఏకంగా బీఎండబ్ల్యూ కారును కొనుగోలు చేసి ఇచ్చాడు. ఈ లగ్జరీ కారు ధర రూ.2 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. దీనిపై ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మధ్య చర్చ సాగుతోంది.

ఏపీకి మరో తుఫాను ముప్పు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం

ఏపీకి మరో తుఫాను ముప్పు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంఆర్నబ్, మురసు తుఫానులు సృష్టించిన బీభత్సం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇంకా కోలుకోలేదు. ఇంతలోనే మరోముప్పు పొంచివుంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 13వ తేదీన అల్పపీడనం ఏర్పడి, ఇది మరింతగా బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ వాయుగుండం ఈ నెల 18, 19వ తేదీల నాటికి ఉత్తర తమిళనాడు తీరానికి చేరుకోవచ్చని పేర్కొంది. దీని ప్రభావం కారణంగా దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ, ఉత్తర తమిళనాడు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

రాప్తాడు నిందితుడు కేసు, కట్ చేసిన అతడి కాలును భద్రపరచండి: హైకోర్టు

రాప్తాడు నిందితుడు కేసు, కట్ చేసిన అతడి కాలును భద్రపరచండి: హైకోర్టురాప్తాడులో తరగతి గదిలోనే రంపంతో కిరాతక దాడి చేసిన నిందితుడు హేమంత్ కాళ్లపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అతడి కుడికాలును తొలగించారు. ఐతే కట్ చేసిన ఆ కుడికాలును భద్రపరచాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశించింది. హేమంత్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపిన పోలీసులపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని హైకోర్టులో న్యాయవాది గోపీకృష్ణ పిటీషన్ వేసారు. ఆ పిటీషన్ విచారణ చేసిన హైకోర్టు... తొలగించిన గోపీకృష్ణ కాలుని భద్రపరచాలని ఆసుపత్రి, పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిటీషనర్ వేసిన పిటీషన్ పైన కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. కేసు తదుపరి విచారణను డిశెంబరు 30కి వాయిదా.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: కాలిఫోర్నియా బాదంతో మేలు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: కాలిఫోర్నియా బాదంతో మేలుమధుమేహంతో జీవిస్తున్న ప్రతి ఇద్దరిలో దాదాపు ఒకరికి తమకు ఆ వ్యాధి ఉన్న విషయమే తెలియడం లేదు. నవంబర్ 14న ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్న వేళ, మరోసారి ముందస్తు చర్యల ప్రాధాన్యాన్ని ఇది గుర్తుచేస్తోంది. ఈ ఏడాది ‘మధుమేహంపై ముందస్తు చర్యలు’ అనే ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవంను జరుపుకుంటున్న వేళ, వ్యాధిని తొలిదశలోనే గుర్తించడం, మధుమేహ ముప్పును తగ్గించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే ‘మధుమేహ రాజధాని’గా తరచూ పేర్కొనే భారత్‌లో ఈ ముందస్తు చర్యల పిలుపు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

కిడ్నీలు 90 శాతం పాడైపోయేవరకూ లక్షణాలు కనిపించవా?

కిడ్నీలు 90 శాతం పాడైపోయేవరకూ లక్షణాలు కనిపించవా?కిడ్నీలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మూత్రపిండాల పనితీరు 60 శాతం నుండి 80-90 శాతం వరకు క్షీణించే వరకు శరీరంలో ఎలాంటి బయటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధిని "సైలెంట్ కిల్లర్" అంటారు. మన మూత్రపిండాలలో మిలియన్ల కొద్దీ ఉండే 'నెఫ్రాన్లు' దెబ్బతింటున్నప్పుడు, మిగిలిన నెఫ్రాన్లు అధనపు భారాన్ని మోస్తూ శరీరాన్ని సాధారణంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ కిడ్నీల సామర్థ్యం 90-95 శాతం వరకు పడిపోయినప్పుడు మాత్రమే శరీరంపై తీవ్రమైన బయటి లక్షణాలు వ్యక్తమవుతాయి.

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.