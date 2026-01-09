శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (17:46 IST)

ప్రతిభను ప్రోత్సహించేందుకు కాలేజీల్లో విన్.క్లబ్ ప్రారంభించిన ఈటీవీ విన్

ETv win Club team
ప్రఖ్యాత తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫాం ఈటీవీ విన్, యువత, విద్యార్థుల ప్రతిభను గుర్తించి, పెంపొందించడానికి  విన్.క్లబ్ ను ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహిస్తూ, అకడమిక్ చదువు మరియు పరిశ్రమ మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, "ఈటీవీ విన్ – చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (CBIT)" లోని ఛాయా క్లబ్ తో కలిసి క్యాంపస్లో "విన్.క్లబ్" ను ప్రారంభించింది. ఛాయా క్లబ్ లోని సృజనాత్మక వాతావరణం మరియు ఈటీవీ విన్ యొక్క మీడియా & ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగ అనుభవం కలసి, విద్యార్థులకు కంటెంట్ క్రియేషన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్, మీడియా వంటి రంగాల్లో ప్రాక్టికల్ అవగాహన అందించనున్నాయి.
 
"విన్.క్లబ్" ద్వారా విద్యార్థులు వర్క్ షాప్స్ , ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్, ఇండస్ట్రీ నిపుణులతో ఇంటరాక్షన్స్  మరియు తమ ప్రతిభను విస్తృత వేదికపై ప్రదర్శించే అవకాశాలను పొందుతారు. ఇది విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం, ఒరిజినాలిటీ మరియు ఇన్నోవేషన్స్ ని పెంపొందించడంలో  కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
 
CBITతో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ఇతర కాలేజీలు కూడా ఇప్పటికే పైప్లైన్లో ఉన్నాయి, తద్వారా మరింత మంది యువతకు ఈ అవకాశాన్ని అందించేందుకు ఈటీవీ విన్ కృషి చేస్తోంది.
 
"విన్.క్లబ్" ద్వారా, రేపటి కథకులు, దర్శకులు మరియు మార్పు తీసుకొచ్చే యువతను తీర్చిదిద్దాలనే తన కట్టుబాటును "ఈటీవీ విన్" మరోసారి చాటుతోంది.
 
MOU ఎక్చేంజ్ కార్యక్రమం లో  ETV విన్ హెడ్ శ్రీ సాయి కృష్ణ కొయిన్నీ, మార్కెటింగ్ హెడ్ శ్రీ యువకాంత్ బందారి, మరియు విన్.క్లబ్ సమన్వయకర్త వి. దివ్య దర్శిని పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫ్యాకల్టీ స్టార్ట్-అప్ మరియు క్లబ్ స్థాపకుడు శ్రీ శ్రీనివాస్ అండోజు సమన్వయం చేశారు. కార్యక్రమానికి చురుకైన సహకారం మరియు ప్రోత్సాహం అందించిన CBIT యాజమాన్యానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా, ప్రిన్సిపాల్ డా. సి.వి. నరసింహులు, డైరెక్టర్ – స్టూడెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ప్రోగ్రెషన్ బి. లింగారెడ్డి, డైరెక్టర్ – ఇండస్ట్రీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సెల్ డా. యు. ఉమాకాంత్ చౌదరి, వైస్-ప్రిన్సిపాల్ డా. రవీందర్ రెడ్డి, ఆంగ్ల విభాగాధిపతిరాలు డా. షగుఫ్తా పర్వీన్, మరియు ఇతర అధ్యాపకుల సహకారాన్ని ఆయన ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేశారు.
 

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టుడ్రగ్స్ కేసులో నటుడు నవదీప్‌కు ఊరట లభించింది. అతనిపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. గుడిమల్కాపూర్‌లో నమోదైన ఈ కేసులో, నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు లభించలేదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. నవదీప్ తరపున వాదించిన న్యాయవాది వెంకట సిద్ధార్థ్, ఈ కేసులో నవదీప్ పేరు కేవలం ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో మాత్రమే ఉందని, సంఘటనా స్థలంలో అతని వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభించలేదని కోర్టుకు తెలిపారు.

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?ఐదేళ్ల బాలిక మంచంపై మూత్రం పోసిందనే కారణంతో ఆమె సవతి తల్లి వేడి చేసిన స్టీల్ గరిటెతో జననాంగాలపై కాల్చడంతో ఆ బాలిక ప్రైవేట్ భాగాలకు గాయాలయ్యాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన గత వారం ఉత్తర కేరళ జిల్లాలోని కంజిక్కోడ్ సమీపంలో జరిగింది. ఆ బాలిక తరగతిలో కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది పడటాన్ని ఆమె అంగన్‌వాడీ టీచర్ గమనించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబు

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు ప్రభావంపై అంచనా వేయడానికి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్‌జిసి)కి చెందిన మోరి-5 బావిలో గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత, జనవరి 5న మోరి, ఇరుసుమండ గ్రామాలకు సమీపంలో 20 మీటర్ల ఎత్తు, 25 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక భారీ అగ్నిగోళం చెలరేగింది.

గంట ఆలస్యంగా వచ్చారని తిట్టిన లెక్చరర్ - ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థిని

గంట ఆలస్యంగా వచ్చారని తిట్టిన లెక్చరర్ - ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థినికాలేజీకి గంట ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు విద్యార్థులను లెక్చర్ తిట్టారు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన సికింద్రాబాద్ సమీపంలోని వెస్ట్ మారేడ్ పల్లిలో జరిగింది. పోలీసు కథనం మేరకు.. వెస్ట్‌ మారేడుపల్లికి చెందిన విద్యార్థిని (17) ఎంఆర్ బాలికల ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్‌ మొదటి ఏడాది చదువుతోంది.

జగన్.. రాయలసీమ బిడ్డకాదు.. అభివృద్ధిని అడ్డుకునే కేన్సర్ గడ్డ : టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి

జగన్.. రాయలసీమ బిడ్డకాదు.. అభివృద్ధిని అడ్డుకునే కేన్సర్ గడ్డ : టీడీపీ నేత బీటెక్ రవిమాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ బిడ్డ కాదని అభివృద్ధిని అడ్డుకునే కేన్సర్ గడ్డ అని టీడీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తామే ఒత్తిడి తెచ్చి అపామని పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పడాన్ని పట్టుకుని వైకాపా నేతలు ఇపుడు గగ్గోలు పెట్టడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
Webdunia
