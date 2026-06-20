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SVK: చిత్రం హ్రీం అయినా క్రీమ్ లా యూత్ కు చేరువవ్వాలి : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి
పవన్ తాతా, చమింద వర్మ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న సినిమా "హ్రీం". ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి, రాజీవ్ కనకాల, బెనర్జీ, భద్రమ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి సుజాత మల్లాల సమర్పణలో శివ మల్లాల నిర్మిస్తున్నారు. హారర్, మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాజేష్ రావూరి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు "హ్రీం" సినిమా టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. దిగ్ధర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, ప్రముఖ నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల చేశారు.
SV Krishna Reddy, Achchi Reddy, Shiva Mallala, Pawan Tata, Chaminda Varma
ఈ కార్యక్రమంలో అచ్చిరెడ్డి మాట్లాడుతూ - హ్రీం మూవీ టీజర్ చాలా బాగుంది. రాజీవ్ కనకాల హీరో కావాల్సినవాడు. క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి మోస్ట్ వాంటెడ్ గా మారాడు. తనికెళ్ల భరణి గారు కూడా ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశారు. ఇలాంటి అనుభవజ్ఞులైన నటులు ఈ సినిమాలో మనల్ని భయపెడుతూ ఎంటర్ టైన్ చేయబోతున్నారు. డైరెక్టర్ రాజేష్ రావూరి హ్రీం చిత్రంతో విజయాన్ని అందుకోవాలి. ఈ సినిమా టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. అన్నారు.
డైరెక్టర్ ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ - హ్రీం అనే మంచి చిత్రాన్ని శివ మల్లాల నిర్మించడం సంతోషంగా ఉంది. టీజర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ సినిమాకు పేరు హ్రీం అయినా క్రీమ్ లా అనిపిస్తోంది. హీరోయిన్ చమింద వర్మ చాలా బాగా పర్ ఫార్మ్ చేసింది. రాజీవ్ కనకాల, బెనర్జీ, తనికెళ్ల భరణి..ఇలా కాస్టింగ్ అంతా బాగున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు. ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
జర్నలిస్ట్ ప్రభు మాట్లాడుతూ - చిత్ర నిర్మాణం అంటే భయపడుతుంటాం. కానీ మా శివ మాత్రం ప్రొడక్షన్ లో నష్టపోడనే ధైర్యం, నమ్మకం నాకు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అతనికి ఆ పరిజ్ఞానం, లౌక్యం ఉంది. ఈ సినిమాతో వచ్చిన డబ్బులతో మరిన్ని సినిమాలు నిర్మించే అవకాశం శివకు కలగాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్కస్ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాకు ఒక జానర్ అనుకుని ఫిక్స్ అయి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మ్యూజిక్ చేసుకుంటూ వెళ్లాం. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డిగారు శివగారికి నన్ను పరిచయం చేశారు. అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చాను. నాపై శివ గారు చాలా నమ్మకం పెట్టుకుని అవకాశం ఇచ్చారు. ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. హ్రీం సినిమా మ్యూజిక్ మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందనే ఆశిస్తున్నా. అన్నారు.
డైరెక్టర్ రాజేష్ రావూరి మాట్లాడుతూ - నేను కొత్త డైరెక్టర్ అయినా ఈ సినిమాలో నటించిన చాలా మంది సీనియర్ నటులు నాకు కోపరేట్ చేశారు. బాగా మూవీ చేయమనే ఎంకరేజ్ మెంట్ ఇచ్చారు. నాకు డైరెక్షన్ అవకాశం ఇచ్చిన శివ మల్లాల గారికి థ్యాంక్స్. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా సక్సెస్ అయితే నాలాంటి కొత్తవాళ్లు మరికొందరికి అవకాశం ఇస్తారు. మా హీరో హీరోయిన్స్ పవన్, చమింద బాగా పర్ ఫార్మ్ చేశారు. మా టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కరూ ప్యాషనేట్ గా వర్క్ చేశారు. ఈ సినిమాకు మీ అందరి సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా.అన్నారు.
యాక్టర్ బెనర్జీ మాట్లాడుతూ - శివ నాకు మంచి మిత్రుడు. ఆయన ఈ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసినప్పుడు నేనూ నటిస్తానని అన్నాను. ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా సరదాగా సాగింది. కెమెరామెన్, డైరెక్టర్ రాజేష్, ప్రొడ్యూసర్ శివ మంచి కోఆర్డినేషన్ తో సినిమా చేశారు. ఏ సమస్య వచ్చినా వీళ్లంతా ఒక్కటిగా సాల్వ్ చేసుకునేవాళ్లు. ఈ చిత్రంలో నాకు హీరో పవన్, హీరోయిన్ చమిందతో కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి. సినిమా బాగా వచ్చింది. మంచి విజయం సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నా. అన్నారు.
యాక్టర్ రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ - శివ ఈ సినిమాకు ఏ మంత్రం నేర్చుకున్నాడో గానీ తనకు కావాల్సిన ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ అందరినీ మూవీలోకి తీసుకొచ్చాడు. నేను ఈ మూవీ ఓపెనింగ్ కు గెస్ట్ గా వచ్చాను. ఆ తర్వాత మూవీ కాస్టింగ్ లో ఒకరిగా మారిపోయాను. ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ గా చాలా బాగుంటుంది. మూవీలో మిస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. డైరెక్టర్ రాజేష్ తనకు ఏం కావాలో ఆ పర్ ఫార్మెన్స్ మా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక పవన్, చమింద వర్మకు మంచి పేరొస్తుంది. వాళ్లు ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని నటించారు. ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ హైలైట్ గా నిలుస్తుంది. హ్రీం టైటిల్ ప్రేక్షకుల్లోకి బాగా వెళ్లి, థియేటర్స్ కు వారిని రప్పిస్తుంది. అన్నారు.
హీరోయిన్ చమింద వర్మ మాట్లాడుతూ - హ్రీం చిత్రంతో నన్ను టాలీవుడ్ కు పరిచయం చేస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ శివ గారికి థ్యాంక్స్. నన్ను నాకంటే ఎక్కువగా నమ్మిన వ్యక్తం శివ గారు. హ్రీం సినిమా టీజర్ చూస్తుంటే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. మా డీవోపీ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, వీఎఫ్ఎక్స్ పవన్ మా మూవీకి బ్యాక్ బోన్ లా నిలిచారు. టీజర్ లో బీజీఎం అదిరిపోయింది. మా డైరెక్టర్ రాజేష్ చాలా క్లారిటీగా మాతో వర్క్ చేయించుకున్నారు. హీరో పవన్ ఛాలెంజింగ్ రోల్ చేశారు. ఇదొక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఫిలిం. ప్రేక్షకులు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఇలాంటి కొత్త తరహా చిత్రాలు మరిన్ని తెరపైకి వస్తాయి. మీరు మా హ్రీం సినిమాను ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
హీరో పవన్ తాతా మాట్లాడుతూ, నేను కొన్ని షార్ట్ ఫిలింస్ చేశాను. అవి చూసి డైరెక్టర్ రాజేష్ నాకు ఈ కథ చెప్పారు. ఇందులో లవ్, ఎమోషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. పర్ ఫార్మెన్స్ కు మంచి స్కోప్ ఉన్న కథ ఇది. ఈ చిత్రంలో చాలా మంది సీనియర్ యాక్టర్స్ నటించారు. వారితో కలిసి నటించడం వల్ల నా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ మెరుగయ్యాయి. హీరోయిన్ చమింద వర్మతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం హ్యాపీగా ఉంది. మా టెక్నికల్ టీమ్ అంతా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. వారు ఈ సినిమాకు ఇచ్చిన ఔట్ పుట్ త్వరలో స్క్రీన్ మీద మీరంతా చూస్తారు. హ్రీం సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నాం. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ శివ మల్లాల మాట్లాడుతూ - దాదాపు 25 ఏళ్లుగా జర్నలిజం కెరీర్ కొనసాగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా మీ ముందుకు వస్తున్నాను. ఈ మొత్తం జర్నీలో నాకు మీడియా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, తండ్రి లాంటి ప్రభు గారు..వీళ్లంతా నాకు సపోర్ట్ గా నిలిచి ప్రోత్సహించారు. నాకు అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ రాలేదు. నేనే అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వెళ్లాను. అవకాశం వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా అడుగేశాను. నేను కిందపడినా ఎంత లోతుకు పడతాను అని ఆలోచించే రిస్క్ చేశాను. క్రిటిక్ గా రివ్యూలు చెప్పేప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీ మనది అనే ఆలోచించాను. నెగిటివ్ చెప్పడం ఈజీ. కానీ ఆ మూవీ కోసం టీమ్ ఎంత కష్టపడతారో నాకు తెలుసు. సినిమా అంటే సమష్టి కృషి. మనం ప్యాషనేట్ గా ఉంటే సినిమాకు వచ్చే ఏ అడ్డంకి అయినా దాటడం సులువే. ఈ సినిమా నిర్మించే క్రమంలో నాకు మా టీమ్ అంతా ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. ప్రొడ్యూసర్ గా ఎంకరేజ్ చేశారు.
డైరెక్టర్ రాజేష్ కర్ణపిశాచి అనే కథ చెప్పాడు. ఆ కథ విన్నప్పుడు అందులోని కోర్ పాయింట్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఈ కథ గురించి నా ఫ్రెండ్స్ శ్రీనివాస్, సతీష్, శైలజ గారికి చెప్పాను. వాళ్లు కూడా ఈ కథ విని క్యూరియస్ గా ఫీలయ్యారు. ఇందాక స్క్రీన్ మీద ప్లే చేసిన 2 నిమిషాల వీడియో ఈ సినిమా సెట్స్ మీదకు వెళ్లేందుకు కారణం. డైరెక్టర్ రాజేష్, డీవోపీ అరవింద్ 5 నిమిషాల డెమో షూట్ చేసుకుని వచ్చారు. ఆ డెమోను చెన్నైలో ఉండే నా స్నేహితుడైన సత్య సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కు పంపాను. ఆయన చూసి ఈ డెమోకు ఎంత ఖర్చయ్యింది అన్నారు. రూపాయి కూడా ఖర్చు కాలేదు అని చెబితే సర్ ప్రైజ్ అయ్యాడు. ఇలాంటి టీమ్ బడ్జెట్ లో మంచి సినిమా చేయగలరు అని అప్రిషియేట్ చేశాడు.
టీం అంతా దాదాపు 150 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసి మా మూవీ షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. వరంగల్ దగ్గర పెద పెండ్యాల అనే ఊరిలో షూటింగ్ చేశాం. ఆ ఊరి ప్రజలు కూడా చాలా సహకరించారు. ఇదంతా నేను కాబట్టి అయ్యింది, వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయ్యింటే చాలా ఖర్చయ్యేది. సినిమాలో 20 నిమిషాల గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయంటే అర్థం చేసుకోండి. హీరోయిన్ చమింద వర్మ దుబాయ్ నుంచి వచ్చి మా సినిమా కోసం ఏమాత్రం రెమ్యునరేషన్ ఆశించకుండా నటించింది. ఆమె ఈ సినిమాలో ఎంతో తపనతో యాక్ట్ చేసింది. ఆమెకు ఆమె మదర్ శైలజ గారికి థ్యాంక్స్. పవన్ ఈ సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు. మన మీడియా నుంచి వచ్చిన పర్సన్ పవన్. అతను మన జర్నలిస్ట్స్ అసోసియేషన్ లో మెంబర్. ఇకపై యాక్టర్ గా అతని జర్నీ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.. తల పట్టుకున్న ఎన్డీయే.. ప్లాన్ ఏంటి?
విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో నిర్మించిన రాజభవనం లాంటి భారీ భవనం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విపరీతమైన వృధా ఖర్చులకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. రూ. 500 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే విషయంలో ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిని ఉత్తమంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి కొన్ని కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక రకమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-కిసాన్ నిధులతో సజావుగా అనుసంధానించిన, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం మొదటి విడత విడుదలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్) ద్వారా మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లను నేరుగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు.
Telangana: తెలంగాణలో ఎల్లో అలర్ట్.. పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
తెలంగాణలో శనివారం, ఆదివారం వడగాల్పుల పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీనితో రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేయబడింది. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, బలమైన గాలులు, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.