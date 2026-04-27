NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలు
Oosaravelli 4K Release Poster
ఎన్టీఆర్ 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఊసరవెల్లి 4K విడుదల. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, తమన్నా భాటియాతో పాటు టోనీ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 2011 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఊసరవెల్లి', విడుదల సమయంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన పొందినప్పటికీ, దాని స్టైలిష్ ఫైట్స్ మరియు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ హిట్ సంగీతంతో అభిమానుల ఆదరణ పొందింది.
నిర్మాత ఎస్వీసీసీ ధృవీకరించిన ప్రకారం, మే 20న ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ప్రారంభమవుతాయి. ఐకానిక్ ఎర్ర కండువా సన్నివేశాలు మరియు ఉత్కంఠభరితమైన యాక్షన్ను ప్రదర్శించే అధికారిక టీజర్లు విడుదలవుతున్నాయి. నెల్లూరు నుండి కర్ణాటక మరియు విదేశాల వరకు ఉన్న అభిమాన సంఘాలు కౌంట్డౌన్ పోస్టర్లను పంచుకుంటూ, మే 1 నుండి తిరుపతి మరియు బెంగళూరులో కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేస్తూ, ఆ చిత్రం యొక్క మాస్ అప్పీల్ను మరోసారి ఆస్వాదించడానికి హౌస్ఫుల్ ప్రదర్శనల కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి.