ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026
ఠాగూర్
ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 (12:30 IST)

హిమాన్షీ ఖురానాకు బెదిరింపులు - రూ.10 కోట్లు డిమాండ్

himanshi khurana
బాలీవుడ్ నటి, ప్రముఖ సింగర్ హిమాన్షీ ఖురానాకు వరుస బెదిరింపులు వచ్చాయి. రూ.10 కోట్లు ఇవ్వాలని ఓ దండగుడు డిమాండ్ చేశాడు. దీనిపై హిమాన్షీ ఖురానా మొహాలీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు వాయిస్ మెసేజ్ నోట్ వచ్చిందని, అడిగింది ఇవ్వకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించాడని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 
 
జీషన్ అక్తర్ అనే పేరుతో ఈ మెయిల్ వచ్చినట్టు తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. పంజాబీ మూవీ సద్దా హక్‌‍ అనే మూవీతో హిమాన్షీ నటిగా మంచి గుర్తింపు పొందారు. అలాగే, నా.. నా.. నా.. వంటి ఆల్బమ్స్‌తో ఆలరించిన ఆమె హిందీ బిగ్ బాగ్ సీజన్-13లోనూ సందడి చేశారు. 
 
బాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ రోహిత్‌శెట్టి, హీరో రణ్‌వీర్‌సింగ్‌‌కు ఇటీవల బెదిరింపులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాను లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌కు చెందిన హ్యారీ బాక్సర్‌గా పరిచయం చేసుకున్న ఓ వ్యక్తి వీరిద్దరికీ వాట్సప్‌లో వాయిస్‌ నోట్‌ పంపాడు. తన డిమాండ్‌లను అంగీకరించకపోతే.. వారి సిబ్బందిని హత్య చేస్తానని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. 

నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంట

నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంటనేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (ఎన్.జి.ఆర్) పరిధిలోని నోయిడాలో దారుణం జరిగింది. ఓ ప్రేమ జంట కారులో డోర్ లాక్ చేసుకుని తుపాకీతో కాల్చుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ప్రియురాలిని కాల్చిచంపిన ప్రియుడు.. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునివుంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కానీ, స్థానికులు మాత్రం ఇది పరువు హత్యేనంటూ చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రేమజంట మరణాలు మిస్టరీగా మారింది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పెళ్లికి ముందు రౌడీషీటర్‌తో లేచిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్

పెళ్లికి ముందు రౌడీషీటర్‌తో లేచిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ తన పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు ఓ రౌడీ షీటర్‌తో లేచిపోయింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ జిల్లాలో జరిగింది. దీంతో ఈ వివాహం రద్దు అయింది.

పరమశివుని దయతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి : సీఎం చంద్రబాబు

పరమశివుని దయతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి : సీఎం చంద్రబాబుమహా శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ శుభదినాన శివుని అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

తప్పుడు అఫిడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్ పదవిని కోల్పోయిన మహిళ

తప్పుడు అఫిడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్ పదవిని కోల్పోయిన మహిళఒరిస్కా రాష్ట్రంలో గతంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తప్పుడు అఫడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్‌గా గెలిచిన ఓ మహిళ ఇపుడు తన పదవిని కోల్పోయింది. ముగ్గురు సంతానం ఉన్నందున కొరాపుట్‌ జిల్లా పితాగుడ సర్పంచి పద్మ కందుల్‌ పూల్‌ తన పదవి కోల్పోయారు.

Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు

Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చుఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. శివరాత్రి మరుసటి రోజున ఆప్షనల్ హాలీడేగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 16న సోమవారం నాడు ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జాగరణ అనంతరం విశ్రాంతి పొందేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇది మహాశివరాత్రి తర్వాత ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
