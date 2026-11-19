Prabhas Update: సన్నబడిన ప్రభాస్ లుక్పై అభిమానుల చర్చ - అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ప్రభాస్
Prabhas visits a Goddess temple in Mangaluru; sports a new 'Fauji' look
ప్రస్తుతం 47 ఏళ్ల తెలుగు సూపర్స్టార్, కొత్త షాట్లలో సన్నగా కనిపించడంపై అభిమానుల్లో చర్చను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫౌజీ, స్పిరిట్, ఇంకా సాలార్ మరియు కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్స్ వంటి రాబోయే చిత్రాల కోసం ఆయన సన్నబడ్డారని కొందరు అంటున్నారు. భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల వల్ల మోకాలి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన సహజమైన లుక్ను, అంకితభావాన్ని అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
మరోవైపు, సంవత్సరాల తరబడి జరిగే మార్పులు, గాయాలు, ఒత్తిడి కాలక్రమేణా శరీరాన్ని సహజంగా ఎలా మారుస్తాయో ఒక ఫిట్నెస్ కోచ్ వివరిస్తున్నారు. ఈ చర్చలో, ఆయన పాన్-ఇండియా స్టార్డమ్పై ప్రశంసలతో పాటు, మార్చి 2027లో విడుదల కానున్న ఫౌజీతో సహా, రాబోయే ఆయన ఆన్-స్క్రీన్ పనిపై అభిమానులు దృష్టి పెట్టాలని పిలుపులు కూడా వినిపిస్తున్నాయి..
ప్రస్తుతం ఫౌజీ సినిమా షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. అందులో కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాలను హైదరాబాద్ శివార్లో చిత్రీకరిస్తున్నారు. కాలికి గాయమైనా షూటింగ్ ను వాయిదా పద్దతులతో పాల్గొంటున్నారని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు స్పిరిట్ సినిమా షూట్ లో పాలుపంచుకుంటున్నారు.
కాగా, రెండురోజులనాడు పవర్ ఫుల్ అమ్మవారి ఆలయం కర్ణాటకలో మంగుళూరు కు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో.వెళ్ళి దర్శించుకున్నారు. అక్కడ పూజ నిర్వహించారు. ఆలయ అధికారులు ప్రభాస్ కు స్వాగతం పలికారు.