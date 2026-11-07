Anushka Shetty Birth Day: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు
1981 నవంబర్ 7న మంగళూరులో స్వీటీ శెట్టిగా జన్మించిన ఈ నటి, పరాక్రమవంతురాలైన యోధురాలు దేవసేన పాత్రలో నటించిన బాహుబలి, అలాగే బిల్లా, మిర్చి, అరుంధతి, మరియు రుద్రమదేవి వంటి ఐకానిక్ చిత్రాలలో నటించారు. బాహుబలి మరియు ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా అధికారిక ఖాతాలు, ఆమె అద్భుతమైన ఉనికి, హుందాతనం మరియు బహుముఖ ప్రదర్శనలను ప్రశంసిస్తూ అభిమానులతో కలిశాయి.
Anushka Shetty;s 45 years
ఈ ప్రదర్శనల ద్వారా ఆమె మూడు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్ను గెలుచుకున్నారు. యోగా శిక్షకురాలిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరిగా ఎదిగిన ఆమె ప్రస్థానాన్ని, ఈ వేడుకలు తెలుగు మరియు తమిళ చిత్రసీమ ప్రేక్షకులతో ఆమెకున్న గాఢమైన బంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.
చాలా కాలం సినిమాలకు దూరంగా వున్న అనుష్క.. 2025లోక్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వంలో ఘాటీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో ఆమె పోషించిన పాత్ర వీరోచిత పాత్ర. అయితే అందులో అహంతో కూడిన పెత్తందారుల చేతిలో బలి అయ్యే పాత్రలో ఆమె నటించింది. చివరిలో ఆమెను కట్టేసి నగ్నంగా హింసించి చంపేయడం అభిమానులకు నచ్చలేదు. ఆ తర్వాత మరలా సినిమా చేయలేదు.