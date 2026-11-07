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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (18:45 IST)

Anushka Shetty Birth Day: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు

Anushka Shetty;s 45 years
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (18:45 IST)
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Anushka Shetty;s 45 years
1981 నవంబర్ 7న మంగళూరులో స్వీటీ శెట్టిగా జన్మించిన ఈ నటి, పరాక్రమవంతురాలైన యోధురాలు దేవసేన పాత్రలో నటించిన బాహుబలి, అలాగే బిల్లా, మిర్చి, అరుంధతి, మరియు రుద్రమదేవి వంటి ఐకానిక్ చిత్రాలలో నటించారు. బాహుబలి మరియు ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా అధికారిక ఖాతాలు, ఆమె అద్భుతమైన ఉనికి, హుందాతనం మరియు బహుముఖ ప్రదర్శనలను ప్రశంసిస్తూ అభిమానులతో కలిశాయి. 
 
ఈ ప్రదర్శనల ద్వారా ఆమె మూడు ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్‌ను గెలుచుకున్నారు. యోగా శిక్షకురాలిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరిగా ఎదిగిన ఆమె ప్రస్థానాన్ని, ఈ వేడుకలు తెలుగు మరియు తమిళ చిత్రసీమ ప్రేక్షకులతో ఆమెకున్న గాఢమైన బంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.
 
చాలా కాలం సినిమాలకు దూరంగా వున్న అనుష్క.. 2025లోక్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వంలో ఘాటీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో ఆమె పోషించిన పాత్ర వీరోచిత పాత్ర. అయితే అందులో అహంతో కూడిన పెత్తందారుల చేతిలో బలి అయ్యే పాత్రలో ఆమె నటించింది. చివరిలో ఆమెను కట్టేసి నగ్నంగా హింసించి చంపేయడం అభిమానులకు నచ్చలేదు. ఆ తర్వాత మరలా సినిమా చేయలేదు. 
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

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ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

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ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

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ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభం

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లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లుమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.