Anand Deverakonda : దేవరకొండ ఇంటిలో మరో అన్నా వదిన అంటూ ఆనంద్, వైష్ణవి లను పోల్చిన అభిమానులు
బేబీ సినిమా జంట ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య బాగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఈసారి ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ సినిమాలో నటించారు. మా సినిమా ఒక అందమైన ప్రయాణం లాంటిది అని ఆనంద్ దేవరకొండ తెలియజేస్తున్నారు. అమాయకత్వంతో కూడిన పాత్రను పోషించాడు. అతన్ని మోటివేషన్ చేసే పాత్రలో వైష్ణవి నటించింది. అయితే ఈ జంట గురించి సోషల్ మీడియాలో అన్నా వదిన లాగా మరో జంట వారింటిలో రెడీగా వున్నారంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఆనంద్ ఇలా అంటున్నాడు.
Anand and Vaishnavi
- బేబీ అంత పెద్ద విజయం సాధించింది కాబట్టి, నేను-వైష్ణవి కలిసి నటిస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడటం సహజమే. అయితే బేబీకి, ఎపిక్ సినిమాకి పోలిక లేదు. రెండూ దేనికవే ప్రత్యేకమైనవి. బేబీ ఒక సంచలనమైతే, ఇది ఒక అందమైన ప్రయాణం లాంటిది. నేను-వైష్ణవి కలిసి నటించినప్పటికీ బేబీ గురించి ఎంత మాట్లాడుతున్నారో.. 90s వెబ్ సిరీస్ గురించి, ఆదిత్య హాసన్ గురించి కూడా అదే స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నారు. అది సినిమాకి ప్లస్ అవుతుంది.
- కథగా చెప్పాంటే ఓ ఊరిలో నలుగురితోనూ మాట్లాడడానికి జంకే వాడు, చదువుకోవడానికి విదేశాలకు వెళితే ఏకంగా అమ్మాయితో కలిసి రూమ్ షేర్ చేసుకోవాల్సి వుంటుంది. అలా లివింగ్ రిలేషన్ వరకు సాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కథ కనుక జెంజీ బ్యాచ్ కూ చాలా దగ్గరగా వుంటుంది. అదేవిధంగా విదేశాల్లో వుండే వారికి మరింత కనెక్ట్ అవుతుంది.
ఇంట్లో వదిన రెస్ట్ తీసుకున్నా సినిమాల గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకోము. కానీ, ఎపిక్ ఎప్పుడు విడుదల చేయాలని రిలీజ్ డేట్ కోసం కొంచెం టెన్షన్ పడుతున్న సమయంలో.. వదిన నాకు మెంటల్ గా సపోర్ట్ గా నిలబడ్డారు.
ఇక నెటిజన్ల కామెంట్ల ప్రకారం నేను, వైష్ణవి పాత్రలపరగా చాలా కనెక్ట్ అయ్యాం. ట్రైలర్ లో మీకు కనిపిస్తుంది. దాని వల్ల మా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ, పెండ్లి అంటూ కథనాలు బయటకు వస్తున్నాయి. నాకు ఆలోచన లేదు. పైగా తనింకా నాకంటే చిన్న పిల్ల అంటూ సమాధానం ఇచ్చారు.
ఎపిక్ కథ విన్నాక మా నాన్నగారు కూడా ఈ సినిమా పెద్ద సెస్సేషనల్ అవుతుంది అని కూడా అన్నారు.