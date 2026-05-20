Dragon Glimpse: డ్రాగన్ గ్లింప్స్ లో ఉన్మాదంతో ఎన్.టి.ఆర్. జీవించాడంటున్న అభిమానులు
డ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.
Dragon Glimpse
డ్రాగన్ గ్లింప్స్ ఎలా వుందంటే...
మంగళవారం రాత్రి 10.52 గంటలకు, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ తమ యూట్యూబ్ ఛానెల్ మరియు సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్లో అధికారిక 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ను పంచుకున్నారు. దీనిని ఎన్.టి.ఆర్., దర్శకుడు కూడా రీపోస్ట్ చేశారు.
'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ ప్రధానంగా సినిమాలో పాత్రల పరిచయ వీడియోగా ఉండి, అనిల్ కపూర్ పోషించిన పోలీస్ పాత్ర పవర్ఫుల్ ప్రదర్శనతో ముగుస్తుంది. నాలుగు నిమిషాల ఇరవై ఎనిమిది సెకన్ల నిడివి గల ఈ ట్రైలర్, భారత చరిత్ర, స్వాతంత్ర్యానికి ముందు మరియు తర్వాత భారతదేశంలోని నల్లమందు పరిశ్రమతో ప్రారంభమవుతుంది.
నల్లమందు వ్యాపారాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని చూసే విలన్ల ప్రపంచంలో, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక కనికరం లేని హంతకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. గ్లింప్స్లోని ఒక సన్నివేశంలో, నటుడు శవాల కుప్పల మధ్య ఒక పర్వతం పైన నిలబడి కనిపించారు. 'సాలార్'లోని బొగ్గు క్షేత్రాలను, 'కేజీఎఫ్'లోని బంగారు గనులను తలపించే ఒక ప్రదేశంలో, ఎన్టీఆర్ తుపాకులతో విరుచుకుపడుతూ, ఒంటరిగా ఒకరి తర్వాత ఒక విలన్ను ఎదుర్కొంటూ కనిపిస్తారు. ఈ టీజర్లో నీల్ దర్శకత్వ శైలి మరియు రంగుల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ గ్లింప్స్లో ఎన్టీఆర్తో పాటు, బిజు మీనన్, రుక్మిణి వసంత, ఖుష్బూ సుందర్, గురు సోమసుందరం, రాజీవ్ కనకాల, అశుతోష్ రాణా, అన్షుమాన్ పుష్కర్, సిద్ధాంత్ గుప్తా, ప్రభాస్ శ్రీను, శత్రు, శివ, భీమల్ జీత్ ఒబెరాయ్ తదితరుల ఫస్ట్ లుక్స్తో పాటు చిత్రంలోని అనేక ఇతర కీలక పాత్రలు కూడా వెల్లడయ్యాయి.
డ్రాగన్ గ్లింప్స్పై అభిమానుల స్పందన
ఈ గ్లింప్స్లో ఎన్టీఆర్ యొక్క క్రూరమైన నటనను, కండలు తిరిగిన దేహాన్ని చాలా మంది అభిమానులు ప్రశంసించారు. "ఎన్టీఆర్ కేవలం నటిస్తున్నట్లు లేదు, ఆయన ఆ పాత్రలో జీవిస్తున్నారు," అని ఒకరు రాశారు. మరొకరు ఇలా అన్నారు, “KGFలో రాకీ, సాలార్లో దేవా... ఇప్పుడు డ్రాగన్ వస్తోంది.” నీల్ సృష్టించిన ప్రపంచానికి కూడా ప్రశంసలు లభించాయి. “ప్రపంచాన్ని నిర్మించే విషయంలో ప్రశాంత్ నీల్కు ఎవరూ సాటి రారు,” అని ఒక వ్యాఖ్యలో ఉంది.
అయితే, ఈ చిత్రం దర్శకుడి గత చిత్రాలను దృశ్యపరంగా చాలా పోలి ఉందని చాలా మంది అభిమానులు భావించారు. “ఈ గ్లింప్స్ KGF మరియు సాలార్ చిత్రాలను గుర్తుచేస్తోందని నాకు మాత్రమే అనిపిస్తోందా లేక ఇంకెవరికైనా కూడా అనిపిస్తోందా?” అని ఒకరు అడిగారు.
కాగా, ఈ చిత్రం 2027, జూన్ 11న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ & ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ మరియు కోసరాజు హరికృష్ణ సంయుక్తంగా డ్రాగన్ను నిర్మించారు.
విజయ్ సర్కార్ అదుర్స్ .. లంచం తీసుకునే అధికారులకు షాక్.. లక్ష నజరానా
తమిళనాడు ప్రభుత్వ శాఖలలో అవినీతి, అవకతవకలపై తరచుగా ఫిర్యాదులను ఎదుర్కొంటోంది. అయితే, రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ దీనిని నిర్మూలించడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.దీని ప్రకారం ఎవరైనా లంచం ఘటనపై ఫిర్యాదు చేస్తే.. బహుమతిగా రూ. 1 లక్ష పొందవచ్చు. తమిళనాడులోని అవినీతి నిరోధక విభాగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి, దానికి పూర్తి అధికారాలు ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వ అధికారులు సామాన్య ప్రజలను ఏ విధమైన లంచాలు లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కోరినా, వారు వెంటనే సంబంధిత విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
దర్శన్గా సుప్రసిద్ధుడైన దర్శన్ తూగుదీప, సంచలనం సృష్టించిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసు సంబంధించి ఇప్పటికీ జైలులోనే కొనసాగుతున్నారు. జైలులో ఈ కన్నడ నటుడు ఆత్మహత్యకు యత్నించారని ఇటీవల వెలువడిన మీడియా కథనాలను కర్ణాటక జైలు అధికారులు అధికారికంగా ఖండించారు. కర్ణాటక జైళ్లు, దిద్దుబాటు సేవల డైరెక్టర్ జనరల్ అలోక్ కుమార్ ఆ వదంతులను పూర్తిగా నిరాధారం అని కొట్టిపారేశారు. అటువంటి సంఘటన ఏదీ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు.
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.