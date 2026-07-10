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Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.
Nikhil claps for the shot featuring Roshan Kanakala and Gahaji.
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాల స్థాయిని తన వినూత్న స్టొరీ టెల్లింగ్ తో మార్చిన విఐ ఆనంద్ అందించిన కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. గుత్తా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై బాలాజీ గుట్ట, కౌశిక్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కమలాకర్ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ సహకారం అందిస్తోంది. ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్, భారీ స్థాయి నిర్మాణంతో ఈ చిత్రం సరికొత్త సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
కాకతీయ హిల్స్లోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ చిత్రం ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. హీరో నిఖిల్ ముహూర్తపు షాట్కు క్లాప్ కొట్టగా, సినిమాటోగ్రాఫర్ కెకె సెంథిల్ కుమార్ కెమెరాను స్విచ్ ఆన్ చేశారు. విఐ ఆనంద్ స్క్రిప్ట్ను చిత్ర బృందానికి అందజేయడమే కాకుండా, ప్రాజెక్ట్కు తన శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ ప్రారంభ షాట్కు దర్శకత్వం వహించారు.
ఫాంటసీ, రొమాన్స్, కామెడీ, మిస్టరీ, అత్యాధునిక సైన్స్ ఫిక్షన్ అంశాల కలయికతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, ఊహలు, భావోద్వేగాలు, అద్భుతమైన దృశ్యాలతో కూడిన ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి ప్రేక్షకులను తీసుకువెళ్లనుంది. పూర్తి స్థాయి థియేట్రికల్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో ప్రతి మలుపు ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని, ప్రతి భావోద్వేగం చెరగని ముద్ర వేస్తుందని చిత్ర బృందం హామీ ఇస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి శేఖర్ చంద్ర సంగీతం అందించగా, అన్వేష్ వరాల సినిమాటోగ్రఫీని, చోటా కె ప్రసాద్ ఎడిటర్గా, బ్రహ్మ కడలి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. తరుణ్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా, వి.ఐ. ఆనంద్, అనూష వేలుస్వామి క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా, బండి భాస్కర్, శైలేంద్ర కుమార్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా పని చేస్తున్నారు.
ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతుండగా, రెగ్యులర్ షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. చిత్ర నిర్మాతలు త్వరలోనే టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్, అనేక ఆసక్తికరమైన అనౌన్స్మెంట్స్ చేయనున్నారు.
తారాగణం: రోషన్ కనకాల, గహజీ, సత్య, సుదర్శన్, రవితేజ నన్నిమల & ఇతరులు
జైపూర్ స్కూలులో ఏం జరిగింది..? నాలుగో అంతస్థు నుంచి తొమ్మిదేళ్ల బాలిక మృతి
జైపూర్లోని నీర్జా మోదీ పాఠశాలకు చెందిన తొమ్మిదేళ్ల విద్యార్థిని అమైరా, పాఠశాల భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి దూకి మరణించిన విషాద ఘటన తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఆమె తల్లిదండ్రులు విడుదల చేసిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు ఈ ఘటనపై అందరికీ షాకిచ్చేలా చేసాయి. 2025 నవంబర్ 1న జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించి, గత 18 నెలలుగా ఆమె తన తోటి విద్యార్థుల వేధింపులకు గురవుతోందని, దీనిపై పలుమార్లు తన తరగతి ఉపాధ్యాయురాలిని ఆశ్రయించి సహాయం కోరిందని ఆమె తల్లిదండ్రులు పేర్కొన్నారు.
Pawan kalyan: రోడ్ల నాణ్యతలో దేశవ్యాప్తంగా 2వ స్థానానికి ఎగబాకిన ఏపీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రోడ్ల దుస్థితిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో అన్ని వర్గాల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. వర్షాకాలంలో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణించడానికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే, ప్రస్తుత ఎన్డిఎ ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడంతో, గత రెండేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్ల పరిస్థితిలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. దీని ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రేయసికి అసభ్య సందేశాలు పంపిన ఫ్రెండ్, మర్మావయాలు నలిపేసి హతమార్చారు
హైదరాబాద్ పసుమాములలో దారుణం జరిగింది. తన తల్లితో కలిసి నివశిస్తూ చెడు వ్యసనాలకు బానిసైన ఓ యువకుడు తన స్నేహితుల చేతుల్లోనే అత్యంత దారుణంగా హత్య చేయబడ్డాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ పసుమాములలో 22 ఏళ్ల నిషాని సుహాస్ అనే యువకుడు తన స్నేహితులతో కలిసి గంజాయి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. గతంలో ఇతడు సికింద్రాబాదులో వుండగా గంజాయి మత్తులో పడటాన్ని గమనించిన తల్లి అక్కడ నుంచి మకాం మార్చింది. కొడుకు తప్పుదోవ పడుతున్నాడని సికింద్రాబాదు వదిలి పసుమాములలో సొంతగా ఇల్లు కొని అక్కడే కొడుకుతో కలిసి వుంటోంది.
కరూర్లో తొక్కిసలాట.. స్మారక చిహ్నం ఏర్పాటు.. సీఎం విజయ్
కరూర్లో సెప్టెంబర్ 27, 2025న జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి జ్ఞాపకార్థం ఒక స్మారక చిహ్నాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. ఆ విషాద ఘటన తర్వాత కరూర్లో పర్యటించిన విజయ్, ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఈ ప్రకటన చేశారు. టీవీకే ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కారుణ్య ప్రాతిపదికన 32 ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను ఆయన అందజేయనున్నారు. అనంతరం, కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలో జరిగిన ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలోని ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నియామక పత్రాలను ఆయన పంపిణీ చేశారు.
YS Jagan: ఖమ్మం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభ.. జగన్, రేవంత్, భట్టి చిత్రాలతో బ్యానర్లు
ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాధపురంలో శుక్రవారం జరగనున్న రైతు ఆశీర్వాద సభలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించిన రైతు భరోసా ఆర్థిక సాయం చివరి విడత నిధులను ఆయన విడుదల చేయడంతో పాటు, అర్హులైన రైతులకు ఈ-పట్టాదారు పాస్బుక్లను పంపిణీ చేస్తారు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.