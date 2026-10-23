Fauji File No. #25: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ స్పెషల్ పర్సన్ గా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఫౌజీ పోస్టర్
భారతదేశం, జపాన్ ఇతర దేశాలలోని అభిమానులు ప్రభాస్ 47వ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఆయనను భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్స్టార్ అని, అసలైన రెబెల్ స్టార్ అని కొనియాడారు. 'ఇక, ఫౌజీ' చిత్ర బృందం పాతకాలపు సైనిక దుస్తులలో ఉన్న ప్రభాస్ యొక్క ఆకట్టుకునే పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. 'డీక్లాసిఫైయింగ్ ఫైల్ నం: #25' వీడియో రివీల్ను టీజ్ చేసింది. అదే సమయంలో, 'స్పిరిట్', 'కల్కి 2898 ఏడీ' మరియు ఇతర చిత్రాల ఖాతాలు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్లను పంచుకున్నాయి.
Fuuzi new poster and Prashanth neel
నిర్మాతలు ఆయన వినయాన్ని, తెరపై ఆయన ఉనికిని ప్రశంసించారు. బాహుబలి బ్లాక్బస్టర్ల నుండి రాబోయే యాక్షన్ డ్రామాల వరకు, అన్ని తరాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ఆయన ఆకర్షణను ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొన్నారు. హనురాఘవపూడి.. ప్రభాస్ స్పెషల్ పర్సెన్.. ఆయనకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అదేవిధంగా ప్రశాంత్ నీల్, నాగ్ అశ్విన్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా ప్రశంసలపరంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన సోదరి అయిన నీల్ భార్య కూడా ఫ్రభాస్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.
ఇదిలా వుండగా, రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఫౌజీ చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన డీక్లాసిఫైయింగ్ ఫైల్ నంబర్ 25’ పేరుతో ‘అతను ఎవరు?’ అనే ప్రశ్నను తెరపైకి తెచ్చిన చిత్రబృందం, ఈరోజు విడుదల చేయనున్న వీడియోతో ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం వెల్లడించనుంది. ప్రభాస్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా వస్తున్న ఈ ప్రత్యేక వీడియో సినిమాపై అంచనాలను, అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.