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Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (13:16 IST)

Fauji fight : ఓల్డ్ సిటీలో ఫౌజీ పోరాటం, ప్రభాస్ పుట్టినరోజున సరికొత్త అప్ డేట్

Fauji Action Sequences
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (13:16 IST)
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Fauji Action Sequences
రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ 'ఫౌజీ'. హను రాఘవపుడి దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ననిర్మాణంలో టి-సిరీస్ సమర్పిస్తున్న ఈ భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రానికి నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్, భూషణ్ కుమార్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా కొత్త పోస్టర్ ను విడుదలచేసింది చిత్ర టీమ్.
 
ఇక తాజాగా, హైదరాబాద్ లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఓ సన్నివేశంలో ముస్లింలపై పోరాడాల్సి వస్తుంది. అవి గత రెండురోజులుగా చిత్రిస్తున్నారు. ఇప్పటికే హిందూ దేవాలయంపై ఆంగ్లేషులు దాడి చేసిన క్రమంలో ఫౌజీ వచ్చి కాపాడే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు.
 
ఇక అక్టోబర్ లో ప్రభాస్ పుట్టినరోజు కొత్త అప్ డేట్ ఇవ్వనున్నారు.  తాజా పోస్టర్ లో యుద్ధంతో ధ్వంసమైన ప్రాంతం, పొగలు, మంటలు, శిథిలాలు పోస్టర్‌లో కనిపిస్తుండగా.. దూరంలో చార్మినార్ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. ఈ పోస్టర్ కు చిత్రసీమ నుంచి పలువురు ప్రశంసలు కురిపించారు. అందరికీ థ్యాంక్ యూ డార్లింగ్ అని బదులు కూడా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 3, 2026న సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. 
 
పోస్టర్‌లో ప్రభాస్ ముఖం కనిపించకపోయినా, ఆయన లుక్ మాత్రం పవర్ ఫుల్ ఉంది. రక్తం, మట్టితో నిండిన దుస్తులతో, గాయాలతో కనిపిస్తున్న ప్రభాస్.. రెండు చేతుల్లో రెండు చిన్న తుపాకులు పట్టుకుని, చెప్పులు లేకుండా ధ్వంసమైన వీధుల్లో నడుస్తున్నారు. ఆయనకు ముందుగా సంప్రదాయ భారతీయ దుస్తుల్లో మరో వ్యక్తి చేతిలో పొడవాటి కర్రతో నడుస్తూ కనిపించారు.
 
ఈ పోస్టర్ చూస్తే.. ఒక చారిత్రక యుద్ధం, హింసాత్మక పోరాటం మధ్యలో చిక్కుకున్న వ్యక్తి కథలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. “Before freedom became a celebration, it was a battle!” అంటూ మేకర్స్ ఇచ్చిన సందేశం పోస్టర్‌కు మరింత ఎమోషనల్ బలం చేకూర్చింది.
 
ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్న స్వాతంత్ర్యం వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల పోరాటం, ధైర్యం, త్యాగం ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఈ పోస్టర్ గుర్తుచేస్తోంది. “Saluting the spirit of every Fauzi who fought for our tomorrow” అంటూ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన ప్రతి ఫౌజీకి నివాళి అర్పించారు.
 
ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన ఇమాన్వి హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ నటులు అనుపమ్ ఖేర్, మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద, భానుచందర్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
 
సుదీప్ ఛటర్జీ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. అనిల్ విలాస్ జాదవ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటింగ్.
 తారాగణం: ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, భాను చందర్
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దేవీ
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