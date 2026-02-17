Fauji shooting: తూఫ్రాన్ పేటలో ఫౌజీ షూటింగ్ - ప్రభాస్ కు గాయాలు వార్తలో అవాస్తవం లేదు !
రామోజీ ఫిలింసిటీ దూరంగా తూఫ్రాన్ పేటలో ఫౌజీ షూటింగ్ జరుగుతోంది. షూటింగ్ లో హిమాన్వీ, ప్రభాస్ పై సాధారణ సీన్స్ జరుగుతున్నాయి. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ సెట్స్లో కీలక సన్నివేశం చిత్రీకరణ సమయంలో ప్రభాస్ కు గాయాలయ్యాయని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అందులో వాస్తవం లేదని చిత్రయూనిట్ తెలియజేస్తుంది.
ఈరోజు మంగళవారం నాడు కూడా ప్రభాస్, హిమాన్వీపై సాధారణ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. కొంతమంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా అందులో పాల్గొన్నారు. సమాచారం మేరకు ప్రభాస్ కు ఎటువంటి గాయాలు జరగలేదనీ, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని తేల్చిచెబుతున్నారు.
కాగా, ఈ సినిమాలో జయప్రద, మిథున్ చక్రవర్తి, భాను చందర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భూషన్ కుమార్ సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీస్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకుని ఈ ఏడాది దసరాకు విడుదల చేసే ఆలోచనలో వున్నారు. పీరియాడిక్ కథతో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమాను ఆరు భాషల్లో విడుదలచేస్తున్నారు.