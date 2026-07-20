సంబంధిత వార్తలు
- Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
- అసోసియేషన్ వివాదం : జానీ మాస్టర్ భార్యపై డ్యాన్సర్ల ఆగ్రహం
- ఇన్స్టాలో పరియమైన మహిళ దూరం పెట్టిందనీ చంపేసిన ప్రియుడు.. ఎక్కడ?
- Johnny Master: యూనియన్లో సమస్యలుంటే మనమే పరిష్కరించుకుందాం : శ్రీశైలం యాదవ్
- 80s Reunion heros and heroiens: స్నేహం, ఐక్యత కు ఆత్మీయ వేదిక 80s స్టార్స్ రీయూనియన్
Jani Master ban: జానీ మాస్టర్ శాశ్వత బహిష్కరణ పై ఫెడరేషన్ యూటర్న్, కారణం వారిద్దరి చొరవే
ఇటీవలే డాన్సర్ అసోసియేషన్ లోని సభ్యులకు తెలుగువారికి ప్రాధాన్యత తగ్గిందనీ, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నవారి ప్రాబల్యం పెరిగిందనీ, అందుకు ఫెడరేషన్ కూడా తమకు సపోర్ట్ చేయడలేదనీ, సరిగ్గా పేమెంట్లు డాన్సర్లకు ఇవ్వడంలేదని ఘాటుగా స్పందించారు డాన్సర్స్ ప్రెసిడెంట్ సుమలత, జానీ మాస్టర్. ఇక అసోసియేషన్ లో పలు సమస్యలు కూడా ఇతరులు మీడియా ముందుకు తెచ్చారు. ఇది పెద్ద సమస్యగా మారడంతో నందమూరి బాలకృష్ణ, చిరంజీవి రంగంలోకి దిగి పరిష్కారదిశగా అడుగులు వేశారు.
Jani Master, Sumalatha, Anil Vallabhaneni, Chadalavada Srinivasa Rao
ఈ విషయాలను తెలియజేస్తూ, ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు అనిల్ వల్లభనేని, డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి సాయి రాజేష్, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ నుంచి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్చ ర్చలు జరిపిన తర్వాత మీడియా వారితో మాట్లాడడం జరిగింది.
అనిల్ వల్లభనేని మాట్లాడుతూ, పెద్దల సమక్షంలో జానీ మాస్టర్, సుమలత గారితో చర్చించడం జరిగింది. ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి, యూనియన్ అలాగే జానీ మాస్టర్. జానీ మాస్టర్ ఫెడరేషన్కు వచ్చి పూర్తి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వివరణకు సంతృప్తి చెందడం జరిగింది.
ఆయన పై ఫెడరేషన్ తీసుకున్న శాశ్వత బహిష్కరణ ను వెనుకకు తీసుకుంటున్నాము. 26న డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ జనరల్ బాడీలో రాజీనామాలు చేసిన వాళ్ళు అందరూ కలసి కట్టుగా ముందుకు వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి అని సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొని తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం. తప్పు చేసిన సెక్రటరీ పై సభ్యుల సమక్షంలో చర్యలు తీసుకుంటాము. ఈ విషయంలో నందమూరి బాలకృష్ణ గారు, చిరంజీవి గారు చొరవతీసుకుని పలు నిజాలుగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు తగ్గ ప్రయత్నాలు చేశారు. వారికి మా ఫెడరేషన్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు" అన్నారు.
జానీ మాస్టర్ మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడే పెద్దలు అందరితో మాట్లాడి చర్చించడం జరిగింది. 24 క్రాఫ్ట్లకు ఫెడరేషన్ కావాలి, అది దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. నా వివరణకు సంతృప్తి చెందడంతో ఈ సమస్య ఎక్కడితో ముగించిందని ఆశిస్తున్నాను. బాలకృష్ణ, చిరంజీవి గారు ఇండస్ట్రీలో ఏ సమస్య ఉన్న ముందుకు వస్తారు. అలాగే ఈ సమస్యను కూడా ఆయన చొరవ తీసుకుని ఈ సమస్యను పరిష్కరించారు" అన్నారు.
సుమలత మాట్లాడుతూ... "గత కొన్ని రోజులుగా అనేక వివాదాలతో డాన్సర్లు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పెద్దలు వచ్చి ఈ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేశారు. అందరూ బావుండాలని వారు ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తూ ముందుకు వెళ్లడం మాకు చాలా సంతోషకరం. కార్మికుల కష్టం వృధా పోకూడదు, వారికి రావలసినంత ఫలితం వారికి రావాలి. శ్రమ దోపిడి జరగకూడదు. దానికి పెద్దలందరూ సహకరించి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం తీసుకొచ్చిన పెద్దలందరికీ నా ధన్యవాదాలు" అన్నారు.
నిర్మాతల మండలి సెక్రటరీ ప్రసన్నకుమార్ మాట్లాడుతూ... "ఒక ఇంటిలో చిన్న చిన్న గొడవలు కావడం సాధారణ విషయం. నిర్మాతల సొమ్మును యూనియన్ కు కట్టకుండా మాయం చేస్తున్న కొంతమంది కార్మికులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటాము. డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ అందరూ కలసి కట్టుగా ముందుకు వెళ్తారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారు ఎంతో కృషి చేశారు. అలాగే కార్మికుల కష్టం కచ్చితంగా కార్మికులకే చెందేలా చూస్తాము. బాలకృష్ణ గారు ప్రత్యేకించి ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం మాతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారానికి చొరవ తీసుకున్నారు" అన్నారు.
చదలవాడ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూచ, డాన్సర్స్ ఇరువర్గాలు చాలా మంచి వారే, ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తారు. సమస్య తెలిసిన వెంటనే అందరితో చర్చించి ఈ సమస్య పరిష్కరించే దిశగా ముందుకు వెళ్ళాము. ఇక్కడ ఎవరి తప్పు లేదు, ఇంతటితో ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యింది. అందరూ కలిసి కట్టుగా పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారు. నిర్మాతలకు అందరూ అండగా నిలబడి ఇండస్ట్రీని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.
హైదరాబాద్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాల విస్తరణ
హైదరాబాద్: ఏడబ్ల్యూఎస్ (ఆసియా పసిఫిక్) హైదరాబాద్ రీజియన్ నిరంతర విస్తరణను సూచిస్తూ, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్(ఏడబ్ల్యూఎస్) తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి హైదరాబాద్లో కొత్త డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేధస్సు, క్లౌడ్ డిమాండ్ వేగవంతం అవుతున్న తరుణంలో, భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు పట్ల అమెజాన్కు ఉన్న ప్రగాఢమైన నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం తెలియజేస్తుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రుణ వితరణ: రూ.393.17 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేసిన కెనరా బ్యాంక్, రూ. 36.85 లక్షల సీఎస్ఆర్ సాయం
పల్నాడు: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లాలో శుక్రవారం, 17 జూలై 2026న జరిగిన రుణ వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆర్థిక సమ్మిళితం, సమ్మిళిత వృద్ధి పట్ల తన నిబద్ధతను కెనరా బ్యాంక్ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ రుణ వితరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులైన కేంద్ర ఆర్థిక- కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. కెనరా బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ శ్రీ బ్రజేష్ కుమార్ సింగ్, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణ మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు
వందేమాతరాన్ని అవమానిస్తే మూడేళ్ల జైలుశిక్ష : కేంద్రం
నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
నిలకడగా వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం... కాక్రోచ్ మార్చ్ను విజయవంతం చేయాలంటూ పిలుపు
ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఆయన ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించింది. దీంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు.. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకే వాంగ్చుక్ను జంతర్మంతర్లోని దీక్షా స్థలి నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.