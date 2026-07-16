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Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
ఆదిత్య భాస్కర్, ఐరా, అమ్ము అభిరామి,మధుసుదన్ రావు, రాజయ్యప్ప, నోబెల్ జేమ్స్, ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన .చిత్రం ఫీల్ మై లవ్ . ఈ మూవీకి హరి ప్రకాష్ ఎం రచన, దర్శకత్వం వహించారు. రొమాన్స్, కామెడీ, ఎమోషన్స్, యూత్కి నచ్చే కంటెంట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.. శ్రీ లక్ష్మీ జ్యోతి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద ఏ.ఎన్. బాలాజీ నిర్మిస్తున్నారు.
Feel My Love' First Look
ఇక తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి రిలీజ్ చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా విజయ్ సేతుపతి ‘ఫీల్ మై లవ్’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేస్తూ చిత్రయూనిట్కు ఆల్ ది బెస్ట్ తెలిపారు. అందమైన ప్రేమ కథతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించే కథనంతో ఈ చిత్రం రాబోతోంది. చెన్నై, పుదుచ్చేరిలోని అద్భుతమైన లొకేషన్లలో సినిమాని చిత్రీకరించారు. మూనార్, కొడైకెనాల్లో 90 శాతం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, ప్రస్తుతం చివరి దశ పనులను పూర్తి చేసుకుంటోంది. ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్లో గ్రాండ్ రిలీజ్కు చిత్ర బృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఎం.ఎస్. సతీష్ ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీని అందిస్తున్నారు. రాజరవివర్మ ఎస్, బాలసుబ్రహ్మణ్యన్ జి ద్వయం ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులుగా పని చేస్తున్నారు. అజయ్ మనోజ్ ఈ చిత్రానికి ఎడిటర్గా పని చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, మరియు హిందీ భాషలలో పాన్ ఇండియా వైడ్గా రిలీజ్ కానుంది. త్వరలోనే ఇతర అప్డేట్లతో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నారు.
పూరీలో రథయాత్ర.. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. తొక్కిసలాట.. ఆస్పత్రిలో 120 మంది
ఒడిశాలోని పూరీలో మంగళవారం జరిగిన రథయాత్ర సందర్భంగా, భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో గ్రాండ్ రోడ్ (బడా దండ) వద్ద తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితి నెలకొందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా ఊరేగింపు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడి, పలు చోట్ల కదలిక పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో భక్తులలో ఆందోళన మొదలైంది. విపరీతమైన రద్దీ, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే వాతావరణం కారణంగా 120 మందికి పైగా భక్తులు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులందరికీ బొట్టు తప్పనిసరి చేస్తాం : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే హిందూ విద్యార్థులందరికీ బొట్టు (సిందూరం) తప్పనిసరి చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. సైదాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో హిందూ విద్యార్థులకు కల్మా, సురా ఫతేహా చదవాలని హోంవర్క్ ఇచ్చారన్న వివాదంపై ఆయన స్పందించారు. హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
డిమాండ్లు నెరవేర్చారో సరేసరి లేదంటే ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ : పీఓకే నేతలు..
పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు కీలక మలుపు తిరిగాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కొనసాగిస్తున్న ‘జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ' (జేఏఏసీ) తన లాంగ్ మార్చ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయితే తమ డిమాండ్లపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం అంటూ ఇస్లామాబాద్కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసింది.. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ... నారా లోకేష్
గత ప్రభుత్వం రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసిందని, యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ అని ఫైర్ అయ్యారు. కడప జిల్లాలోని చిన్నకోమర్ల వద్ద ఉన్న డాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తమ ఐదేళ్ల పాలనలో ఈ ప్రాంతానికి ఒక్క భారీ పరిశ్రమను కూడా తీసుకురాలేదని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం నేతన్నకు భరోసా
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం 'నేతన్నకు భరోసా' పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 54,000 మంది అర్హులైన చేనేత కార్మికులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతారని వారు పేర్కొన్నారు.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.