Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటన
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి పెద్ద సినిమా ప్రాజెక్ట్పై పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ‘మాతృభూమి: మై వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్’ షూటింగ్తో బిజీగా ఉన్న ఆయన, తాజాగా తన కొత్త సినిమాను ప్రకటించారు. ఇది యాక్షన్-థ్రిల్లర్ మూవీగా ఉండగా, దీనికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. దర్శకుడితో తీసుకున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఈ సినిమా ఇంకా టైటిల్ నిర్ణయించలేదని తెలిపారు. ఈ చిత్రం 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదల కావచ్చని సమాచారం. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడుతుందని, 2026 ఏప్రిల్లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు.
సల్మాన్ ఖాన్ తో యాక్షన్-థ్రిల్లర్ సినిమా గా రూపొందించనున్నట్లు దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దిల్ రాజు నిర్మాణంలో జరగనుంది. ఇదిలా వుండగా, సల్మాన్ ఖాన్ 2022 యాక్షన్-థ్రిల్లర్ సినిమా ‘గాడ్ఫాదర్’లో ప్రత్యేక పాత్ర ద్వారా తన తెలుగు అరంగేట్రం చేశారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి, నయనతారతో కలిసి నటించారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన కీలకమైన అతిథి పాత్ర పోషించారు. ఇది బాలీవుడ్ మరియు టాలీవుడ్ మధ్య ఒక ముఖ్యమైన సహకారంగా నిలిచింది.
దర్శకుడు వంశీ మాట్లాడుతూ, సల్మాణ్ తో కలిసి పనిచేయడం నాకు దక్కిన గౌరవంగా పేర్కొన్నారు. గతంలో ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, విజయ్లతో చేసిన విజయవంతమైన సినిమాలలలో వంశీ పనిచేశారు. ఇక ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియనున్నాయి.