సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026 (13:11 IST)

FCA: ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గ ఎన్నిక

FCA Office Barrer's
FCA Office Barrer's
ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గ ఎన్నిక కోసం సర్వ సభ్య సమావేశం జరిగింది. సీనియర్ సభ్యులు బాలిరెడ్డి, లక్ష్మణ్ రావు, గొటేటి మోహన్  తదితరుల సారధ్యంలో సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆదివారంనాడు జరిగిన అసోసియేషన్ సర్వసభ్య సమావేశంలో   నూతన కమిటీ ని ఎన్నుకున్నారు.
 
గౌరవాధ్యక్షులు గా సీనియర్ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్,ప్రభు ,అధ్యక్షులుగా  సీనియర్ జర్నలిస్ట్ బత్తుల ప్రసాద్,  ఉపాధ్యక్షులుగా సీనియర్ ఫోటో గ్రాఫర్   ఈ జనార్దన్ రెడ్డి, మరో ఉపాధ్య క్షులుగా యం డి అబ్దుల్, ప్రధాన కార్యదర్శి గా సురేష్ కొండేటి, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా భాగవతులమురళి, పర్వీన్, కోశాధికారిగా చదలవాడభరద్వాజ  ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకయ్యారు.
 
ఈ సి మెంబర్స్ గా గిరిధర్ ,నరసింహ,సాయిరమేష్,  RDS ప్రకాష్,అప్పాజీ, నవీన్,గోరంట్ల రవి,  కుమార్, జిల్లా సురేష్ , ,శ్యామ్, చందు రమేష్, టి కేశవాచారి తదితరులను  ఎన్నుకున్నారు.  ఈ సందర్భంగా  ఫిలిం క్రిటిక్స్ గౌరవాధ్యక్షులు ప్రభు మాట్లాడుతూ 1969 లో ఏర్పాటు అయిన ఈ అసోసియేషన్  కు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన చరిత్ర ఉంది.ఇంత చరిత్ర కలిగిన అసోసియేషన్ సభ్యుల  స్వంత ఇంటికలను నిజం చేయటానికి ముందుకువచ్చి న ప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాస్ రావు గారికి  అసోసియేషన్ తరుపున హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియ చేస్తున్నాం.   క్రిటిక్స్  ను అణగదొక్కాలి అని కొందరు చేసిన ప్రయత్నాలను సమర్థంగా ఎదుర్కొన్నాం.. స్వర్గస్తులైన నా శ్రీమతి  A దుర్గామాధవి జ్ఞాపకార్ధం 50 వేల రూపాయలు క్రిటిక్స్ కు విరాళంగా ఇస్తున్నాను అని ప్రకటించారు. 
 
అధ్యక్షులు బత్తులప్రసాద్ మాట్లాడుతూ    నేను మహానగర్ ఈవినింగ్ ఎడిషన్ లో 500 జీతంతో సినిమా జర్నలిస్ట్ గా జీవితాన్ని ప్రారంభించాను.ఆ సమయంలో ప్రముఖ సినిమా  పి  ఆర్ ఓ గిరిధర్ గారు అసిస్టెంట్  పి ఆర్ ఓ గా మరో 500  వేతనం నాకు ఇచ్చారు. ఆ రోజుల్లో గిరిధర్ గారు నన్ను ప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గార్కి పరిచయం చేశారు. ఈ రోజు నేను చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారి కుటుంబ సభ్యుడు గా మారాను. ఫిల్మ్  క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్   సభ్యుల అందరిని  చదలవాడ   శ్రీనివాసరావు గారు  తమ ఇంటి పెద్దకొడుకులు గా భావిస్తున్నారు. నేను ప్రతిరోజూ వారికి  పాదాభివందనం చేసి నా దిన చర్య ప్రారంభిస్తాను వారి అభిమానం మాటలకు అందదు.మన మీద ప్రేమతో శ్రీనివాసరావు గారు అసోసియేషన్ సభ్యుల స్వంత ఇంటి కలను నిజంచేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. వారికి అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. ఈ రోజుల్లో 300 కోట్ల  ఆస్తిని సభ్యులకు ఇచ్చేందుకు ముందుకు రావటం శ్రీనివాసరావు గారి  పెద్ద మనస్సుకు నిదర్శనం వారికి మరోసారి హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు . గతంలో సెక్రెటరీ గా పనిచేశాను.ఇప్పుడు అధ్యక్షులుగా అవకాశం కల్పించిన సభ్యులు అందరికీ కృతజ్ఞతలు అన్నారు.
 
ప్రథాన కార్యదర్శి సురేష్ కొండేటి మాట్లాడుతూ నేను కృష్ణా పత్రికలో పని చేస్తున్న సమయం నుండి ఈ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ అంటే  అభిమానం.  ఈ అసోసియేషన్ సీనియర్స్ రాసిన ఎన్నో వ్యాసాల కటింగ్స్ అభిమానంతో దాచుకున్నాను.వార్తలో ఉద్యోగం వచ్చాక బషీర్ బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నేను ఈ అసోసియేషన్ నెంబర్ అయ్యాను.గతంలో  ఈ అసోసియేషన్ కు నేను రెండుసార్లు అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను.ఇప్పుడు కార్యదర్శి గా ఎన్నుకున్నారు. గతంలో కరోనా సమయంలో అసోసియేషన్ తరుపున ఫండ్ రైజ్ చేసి సభ్యులకు ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఇప్పుడు కూడా అసోసియేషన్ ఫండ్ రైజింగ్ కు  కృషి చేస్తాను.ఈ అసోసియేషన్ సభ్యులకు  స్వంత  నిధులతో స్వంత ఇల్లు కల్పించేందుకు ముందుకు వచ్చిన చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గార్కి కృతజ్ఞతలు అన్నారు.
 
సీనియర్  సభ్యులు బాలి రెడ్డిగారు మాట్లాడుతూ  ఎంతో పేదవారు అయిన అసోసియేషన్ సభ్యుల స్వంత ఇంటి కలను నిజం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చిన  చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారి పెద్ద మనస్సుకు  సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నా ఈ రోజు అసోసియేషన్ కళ కళ లాడటానికి  చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారి చొరవే కారణం అన్నారు. ఇంకా ఈ సమావేశంలో  సీనియర్ సభ్యులు లక్ష్మణరావు , మామిడి గిరిధర్,  సాయి రమేష్,భాగవతుల మురళి, పూర్వ కార్యదర్శి లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు ప్రసంగించారు. ఎండి అబ్దుల్ వందన సమర్పణ తో సమావేశం ముగిసింది.

తిరుమలలో పాముకాటు.. క్యూలైన్‌లో భక్తురాలిని కాటేసిన పాము

తిరుమలలో పాముకాటు.. క్యూలైన్‌లో భక్తురాలిని కాటేసిన పాముతిరుమలలో పాముకాటు కలకలం రేపింది. తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్న ఓ భక్తురాలు పాముకాటుకి గురవడంతో కలకలం రేగింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే, తెలంగాణలోని భూపాలపల్లి జిల్లాకు చెందిన మౌనిక (27) అనే భక్తురాలు సోమవారం తెల్లవారుజామున రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్నారు.

కన్నబిడ్డకు నిద్రమాత్రలిచ్చి.. ప్రియుడితో అత్యాచారం చేయించింది..

కన్నబిడ్డకు నిద్రమాత్రలిచ్చి.. ప్రియుడితో అత్యాచారం చేయించింది..వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని కన్నతల్లి అకృత్యానికి పాల్పడింది. భర్త సెక్యూరిటీ పనిచేస్తూ వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ఇంటికి వస్తుండటంతో, నిందితురాలైన తల్లి దక్షిణామూర్తి (50) అనే వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుంది. దీనిని కుమార్తె వ్యతిరేకించడమే ఆమె చేసిన పాపమైంది. గత నెల 3వ తేదీన కుమార్తెకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో, తల్లి ఆమెకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చింది.

Nepal bus crash: ఖాట్మండు బస్సు ప్రమాదం.. నదిలో పడిపోవడం 17మంది మృతి

Nepal bus crash: ఖాట్మండు బస్సు ప్రమాదం.. నదిలో పడిపోవడం 17మంది మృతిఖాట్మండులో బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పశ్చిమ పోఖారా నుండి రాజధాని ఖాట్మండుకు వెళ్తున్న బస్సు సోమవారం తెల్లవారుజామున ధాడింగ్ సెంట్రల్ జిల్లాలోని త్రిశూలి నదిలోకి పడిపోవడంతో కనీసం 17 మంది మరణించారని ధాడింగ్ జిల్లా పరిపాలన కార్యాలయంలోని సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన.. ఏపీ అంతటా వర్షాలు

తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన.. ఏపీ అంతటా వర్షాలుతెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం రాబోయే మూడు రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం వుందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే 48 గంటల్లో ఈశాన్య దిశగా మారే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, తమిళనాడు నుండి మహారాష్ట్ర వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది.

మహిళకు చేసిన గాయాన్ని నాకిన పెంపుడు శునకం.. కాళ్లు చేతులు కోల్పోయింది.

మహిళకు చేసిన గాయాన్ని నాకిన పెంపుడు శునకం.. కాళ్లు చేతులు కోల్పోయింది.బ్రిటన్‍కు చెందిన భారత సంతతికి చెందిన ఓ మహిళ జీవితంలో ఊహించని విషాదం నెలకొంది. ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న శునకం.. మహిళకు అయిన గాయాన్ని నాకడంతో ఆమె సెప్సిస్ అనే వ్యాధి బారిపడింది. దీంతో ఆమె రెండు చేతులు, రెండు కాళ్లు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన పెంపుడు జంతువుల యాజమానులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

Watch More Videos

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com