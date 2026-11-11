Mohana Krishna Indraganti: రోషన్ మేకా, మోహన కృష్ణ ఇంద్రగంటి దర్శకత్వంలో చిత్రం ప్రారంభం
శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ మేకా కథానాయకుడిగా మోహన కృష్ణ ఇంద్రగంటి దర్శకత్వంలో చిత్రం నేడు హైదరాబాద్ లో ప్రారంభమైంది. ఇందులో రేఖా పాండే తెలుగు తెరకు పరిచయం కానుండగా, వినయ్ రాయ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. గౌర హరి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్ర షూటింగ్ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రారంభం కానుంది. అశోక క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రూపొందనున్న భారీ బడ్జెట్ పాన్-ఇండియన్ సూపర్ హీరో యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రంగా వుండబోతోందని తెలుస్తోంది.
Srikanth giving the clap for Roshan Meka and Rekha Pande
ఈ చిత్రం స్క్రిప్ట్ మరియు విజువల్స్పై ఏడాదిన్నర పాటు జరిగిన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ తర్వాత, నవంబర్ 11, 2026న ప్రారంభమైంది. సంగీత దర్శకుడు గౌర హరి, సినిమాటోగ్రాఫర్ పి. జి. విందా, అంతర్జాతీయ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ లీ విట్టేకర్ వంటి వారు ఈ చిత్ర బృందంలో ఉన్నారు.
డిసెంబర్ 2026 ప్రారంభంలో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలవుతుంది. ఈ చిత్రం అద్భుతమైన విఎఫ్ఎక్స్, యాక్షన్ మరియు బలమైన కథనంతో పాటు పాన్-ఇండియన్ ఆకర్షణను మేళవించి ఒక సరికొత్త సూపర్ హీరో చిత్రాన్ని అందిస్తున్నామని దర్శక నిర్మాతలు తెలియజేస్తున్నారు.