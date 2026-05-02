శనివారం, 2 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 2 మే 2026 (10:56 IST)

Chiranjeevi: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్యల వివాహ విందులో పాల్గొన్న సినీరంగప్రముఖులు

Bellamkonda Sai Sreenivas and Kavya's Wedding Reception chiranjeevi blessing
నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ తనయుడు తెలుగు కథానాయకుడు బెల్లంకొండశ్రీనివాస్   ఏప్రిల్ 29న రాత్రి 11:13 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. తన ప్రియురాలయిన కావ్యరెడ్డిని తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంట సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, టీటీడీ ఛైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు వంటి ప్రముఖుల సమక్షంలో సన్నిహిత వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.

ఈ వేడుకలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి స్ఫూర్తితో సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలో, సనాతన ధర్మ పద్ధతులను అనుసరించారు. మరుసటి రోజు శ్రీనివాస్, 'ప్రపంచమా, నా భార్యను కలవండి' అనే క్యాప్షన్‌తో కొన్ని మధురమైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు. 

Bellamkonda Sai Sreenivas and Kavya's Wedding Reception Mohanbabu blessing
మే 1న హైదరాబాద్‌ గంటిపేటలో జరిగిన వివాహ రిసెప్షన్‌లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగార్జున, కాజల్ అగర్వాల్ హాజరై ఆశీర్వచనాలు అందించారు. వివాహ విందులో పాల్గొని, ఆ అందమైన జంటకు తమ హృదయపూర్వక ఆశీస్సులను అందించారు. మోహన్ బాబుతోపాటు పలువురు హీరో్లుకూడా నూతన జంటకు ఆశీస్సులు అందించారు. కాగా, 32 ఏళ్ల బెల్లంకొండ శీనివాస్ త్వరలో ఓ నూతన సినిమాకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.

మరికొద్ది క్షణాల్లో మునిగిపోతామని తెలీదు, నదిపై చల్లిని గాలులు ఆస్వాదిస్తూ, వీడియోవారికి మరికొద్ది క్షణాల్లో నదిలో మునిగిపోతామని తెలీదు. నదిపై పడవలో చల్లని గాలులను ఆస్వాదిస్తూ వున్నారు. వారిలో ఏ ఒక్కరూ లైఫ్ జాకెట్లు ధరించి లేరు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్‌లో ఒక క్రూయిజ్ బోటు బోల్తా పడటానికి కొన్ని క్షణాల ముందు రికార్డ్ చేయబడిన ఒక వీడియోలో, పర్యాటకులు తమ చుట్టూ ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదం గురించి ఏమాత్రం తెలియకుండా చల్లని వాతావరణాన్ని, బలమైన గాలులను ఆస్వాదిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్న ఈ దృశ్యాలలో, ఉధృతమైన గాలులు నీటిపై వీస్తుండగా ప్రయాణికులు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఫుటేజీలో గాలి తీవ్రత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

రాజస్థాన్ వర్శిటీలో ఉడుత భీభత్సం.. 20మందికి గాయాలురాజస్థాన్‌లోని మోహన్‌లాల్ సుఖాడియా యూనివర్సిటీలో గత నెల రోజులుగా ఉడుత భీభత్సం సృష్టిస్తోంది. విద్యార్థులు, సిబ్బందికి చుక్కలు చూపిస్తోంది. సుఖాడియా వర్శిటీ ఉడుత దాడిలో సుమారు 18 మంది గాయపడ్డారు. కిటికీల దగ్గర లేదా కర్టెన్ల వెనుక మాటువేసి, ఎవరూ చూడని సమయంలో ఒక్కసారిగా మీదకు దూకి కరుస్తోంది.

పవన్ కళ్యాణ్ కోసం హైదరాబాద్‌కు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుచిన్నపాటి ఆపరేషన్ కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్‌ను చూసేందుకు, పరామర్శించేందుకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం హైదరాబాద్‌‍కు వెళుతున్నారు. శనివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్‌లోని పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి చేరుకుంటారు.

మహారాష్ట్రలో దారుణం.. నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై 65 ఏళ్ల వ్యక్తి లైంగిక దాడి.. ఆపై హత్యమహారాష్ట్రలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వేసవి సెలవులకు వచ్చిన ఒక నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కామాంధుడి చేతిలో బలైపోయిన తీరు స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాలిక సెలవుల కోసం తన అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చింది. శనివారం ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్న పాపను చూసిన 65 ఏళ్ల నిందితుడు, మాయమాటలు చెప్పి సమీపంలోని పశువుల పాకలోకి తీసుకెళ్లాడు.

ఉదయ్‌పూర్ వర్శిటీలో బీభత్సం సృష్టిచిన ఉడుత... 20 మందికి గాయాలురాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఉదయ్‌పూర్ వర్శిటీలో ఓ ఉడుత బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ఉడుత దాడిలో ఏకంగా 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఉదయ్‌పూర్‌లో ఉన్న మోహన్ లాల్ సుఖాడియా యూనివర్శిటీలో ఈ ఉడుత అసాధారణంగా ప్రవర్తించింది. దీంతో యూనివర్శిటీలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఉడుతను పట్టేందుకు సర్వవిధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో వన్యప్రాణి నిపుణుల సహాయం కోరినట్టు యూనవర్శిటీ అధికారులు తెలిపారు.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.
