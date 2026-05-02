Chiranjeevi: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్యల వివాహ విందులో పాల్గొన్న సినీరంగప్రముఖులు
నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ తనయుడు తెలుగు కథానాయకుడు బెల్లంకొండశ్రీనివాస్ ఏప్రిల్ 29న రాత్రి 11:13 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. తన ప్రియురాలయిన కావ్యరెడ్డిని తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంట సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, టీటీడీ ఛైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు వంటి ప్రముఖుల సమక్షంలో సన్నిహిత వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.
ఈ వేడుకలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి స్ఫూర్తితో సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలో, సనాతన ధర్మ పద్ధతులను అనుసరించారు. మరుసటి రోజు శ్రీనివాస్, 'ప్రపంచమా, నా భార్యను కలవండి' అనే క్యాప్షన్తో కొన్ని మధురమైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు.
మే 1న హైదరాబాద్ గంటిపేటలో జరిగిన వివాహ రిసెప్షన్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగార్జున, కాజల్ అగర్వాల్ హాజరై ఆశీర్వచనాలు అందించారు. వివాహ విందులో పాల్గొని, ఆ అందమైన జంటకు తమ హృదయపూర్వక ఆశీస్సులను అందించారు. మోహన్ బాబుతోపాటు పలువురు హీరో్లుకూడా నూతన జంటకు ఆశీస్సులు అందించారు. కాగా, 32 ఏళ్ల బెల్లంకొండ శీనివాస్ త్వరలో ఓ నూతన సినిమాకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.