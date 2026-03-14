శనివారం, 14 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 14 మార్చి 2026 (19:08 IST)

మేడ్ ఇన్ కొరియా చిత్రీకరణ ఆనందించదగ్గ అనుభవం : ప్రియాంక మోహన్.

Made in Korea - Priyanka Mohan
మేడ్ ఇన్ కొరియా’ చిత్రీకరణ ఎంతగానో ఆనందించదగ్గ అనుభవంగా మారిందనే ప్రియాంక మోహన్.తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.  నెట్‌ఫ్లిక్స్ యొక్క క్రాస్-కల్చరల్ ప్రాజెక్ట్ ‘మేడ్ ఇన్ కొరియా’ విడుదలకు ముందు, సియోల్‌లో చిత్రీకరణ, కొరియన్ తారాగణం మరియు సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడం ఈ చిత్రం ఎలా ఆవిష్కరణ ప్రయాణంలా అనిపించిందో ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ వివరించారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు రా కార్తీక్‌.

R. Kartik, priyankaamohan
ఆయన మాట్లాడుతూ, కొరియా షూటింగ్ సమయంలో, మీరు ప్రతిరోజూ 12 గంటలకు పైగా క్లిష్ట వాతావరణ పరిస్థితుల్లో నిరంతరం పనిచేశారు, మీరు ప్రతిదానికీ సర్దుబాటు చేసుకున్నారు మరియు మీ ఉత్తమంగా ఇస్తూనే ఉన్నారు. మీ అంకితభావం, శక్తి మరియు నిబద్ధత మొత్తం బృందానికి చాలా అర్థం చేసుకున్నాయి.
 
నెట్‌ఫ్లిక్స్ యొక్క మేడ్ ఇన్ కొరియాలో కథానాయిక అయిన షెన్‌బాకు, దక్షిణ కొరియా సుదూర, అద్భుతమైన భూమి. ఆమె దాని చరిత్ర మరియు దాని కె-పాప్ మరియు కె-డ్రామాల పట్ల ఆకర్షితురాలైంది మరియు ప్రారంభంలో తన పట్టణం నుండి ఒక రైలు ఆమెను అక్కడికి తీసుకెళ్తుందని నమ్ముతుంది. ఆమె పెరిగేకొద్దీ, ఈ దేశాన్ని సందర్శించాలనే ఆకర్షణ మరియు కోరిక పెరుగుతుంది.
 
నెట్‌ఫ్లిక్స్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా తమిళ-కొరియన్ సహకారంతో రూపొందిన మేడ్ ఇన్ కొరియాలో, నటుడు ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ హృదయపూర్వక, విశాల దృష్టిగల షెన్‌బా పాత్రను పోషించింది, ఆమె కుటుంబం, సంబంధాల తో ముందుకు సాగుతుంది. 2019లో కన్నడ చిత్రం ఓంధ్ కథే హెల్లా ద్వారా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి, ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళం మరియు కన్నడ చిత్రాలలో నటించి, ఈ చిత్రం ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది; ఆమె ప్రధాన పాత్ర పోషించిన మొదటి చిత్రంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది.

