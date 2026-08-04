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  4. Filming of a song and action sequences for RAPO23 in Pondicherry.
Written By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (19:00 IST)

Ram: పాండిచ్చేరిలో RAPO23 కోసం పాట, యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Ram potineni at Pandicheri
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (19:00 IST)
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Ram potineni at Pandicheri
ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని హీరోగా నటిస్తూ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్న చిత్రం పాండిచ్చేరిలో కీలక షెడ్యూల్‌ను చిత్రీకరిస్తోంది. రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్ పై  కృష్ణ పోతినేని నిర్మిస్తున్నారు. 15 రోజుల పాటు సాగే ఈ షెడ్యూల్‌లో అందమైన లొకేషన్లలో ఓ విజువల్ ట్రీట్‌లా ఉండే పాటను ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ బృందా మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
 

అలాగే 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 1', 'కాంతార', 'కరుప్పు' చిత్రాలకు యాక్షన్ కంపోజ్ చేసిన ప్రముఖ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ విక్రమ్ మోర్ డిజైన్ చేస్తున్న హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను కూడా ఈ షెడ్యూల్‌లో చిత్రీకరిస్తున్నారు.
 
హీరోగా నటిస్తూనే దర్శకుడిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న రామ్ పోతినేని, ఈ షెడ్యూల్‌లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. సినిమా విజన్‌కు తగ్గట్టుగా ప్రతి సన్నివేశాన్ని అత్యున్నత స్థాయిలో తెరకెక్కించేందుకు మేకర్స్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు.
 
 #RAPO23 విభిన్నమైన సైకాలజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. నియో-నోయర్ వరల్డ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత తిరునవుక్కరసు (తిర్రు) సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, సామ్ సీఎస్ మ్యూజిక్ సమకూరుస్తున్నారు. పీటర్ హైన్, విక్రమ్ మోర్ కలిసి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్‌ను రూపొందిస్తున్నారు. ఏఎస్ ప్రకాష్ రూపొందిస్తున్న భారీ సెట్స్ సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
 
విభిన్నమైన కథ, భారీ నిర్మాణ విలువలు, అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక నిపుణుల బృందంతో రూపొందుతున్న #RAPO23, రామ్ పోతినేని కెరీర్‌లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలవబోతోంది.
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దేవీ
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సజ్జల నన్నే రావద్దంటారా? వైసిపి పార్టీ ఆఫీసు ముందు బోరుమంటూ బోరుగడ్డ అనిల్, వీడియో

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ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!

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మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?

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ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు

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మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.