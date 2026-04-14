Virat Karna,: నాగబంధం లో సెకండ్ సింగిల్ సుర సుర సాంగ్ చిత్రీకరణ

Sura Sura song dance by Virat Karna and team
దర్శకుడు అభిషేక్ నామా రూపొందిస్తోన్న చిత్రం 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్', విరాట్ కర్ణా హీరో. ఇందులో పౌరాణిక కథ, చరిత్ర, యాక్షన్తో పాటు బలమైన ఎమోషన్స్, సాంస్కృతిక అంశాలు వున్నాయి. చిత్ర బృందం సెకండ్ సింగిల్, “సుర సుర” (తెలుగు)ను ఏప్రిల్ 19న విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతుండటంతో, సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.
'సుర సుర' పాటను సంప్రదాయ పెళ్లి సంబరాల ఆనందం, ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించేలా రూపొందించారు. భారీ సెట్స్, గ్రాండ్ విజువల్స్, ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్లతో ఈ పాట సినిమా లో ఒక మెయిన్ హైలెట్ గా నిలవనుంది.
ఈ పాటకు సంగీతాన్ని జునైద్ కుమార్, అభే అందించగా, ఫోక్ ఎలిమెంట్స్ను సినిమాటిక్ ఆర్కెస్ట్రేషన్తో కలిపి ఫెస్టివ్ సాంగ్గా తీర్చిదిద్దారు. గణేష్ ఆచార్య కొరియోగ్రఫీ ఈ పాటకు మరింత జోష్ తీసుకురానుంది.
అనురాగ్ కులకర్ణి, కాల భైరవ, మంగ్లీ, సహితి చాగంటి, కనకవ్వ, నల్గొండ గద్దర్ వంటి గాయకులు ఈ పాటకు వోకల్స్ అందించారు. కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన సాహిత్యం వేడుకలు, సంప్రదాయం, కలిసికట్టుగా ఉండే ఆనందాన్ని అద్భుతంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, భక్తి గీతం ‘నమో రే’ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని చార్ట్బస్టర్గా నిలిచాయి. ఇప్పుడు ‘సుర సుర’ పాటతో ఫెస్టివ్ వైబ్ను ఈ సినిమా అందించనుంది.
నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగి రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ పిక్చర్స్తో కలిసి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో నభా నటేష్, ఐశ్వర్యా మీనన్, రిషబ్ సావ్నీ, జగపతి బాబు, గరుడ రామ్, మహేష్ మాంజ్రేకర్, జయప్రకాశ్, మురళీ శర్మ, అనసూయ భరద్వాజ్, బి.ఎస్. అవినాష్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్, కలర్ఫుల్ ఎనర్జీ, గ్రాండ్ కొరియోగ్రఫీతో ‘సుర సుర’ ఒక ఫెస్టివ్ ట్రీట్గా నిలవనుంది. ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఈ సంబరాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ‘నాగబంధం’ ప్రపంచాన్ని డ్యాన్స్ చేయించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ‘నాగబంధం’ చిత్రం జూలై 3న విడుదల కానుంది.