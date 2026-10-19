Nivetha Pethuraj : వెంకటేష్, నివేదా పేతురాజ్పై మాలా.. పాట చిత్రీకరణ
విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ నుంచి సంగీత సందడి కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన తొలి పాటకు కొనసాగింపుగా, చిత్రంలోని రెండో గీతం ‘మాలా’ ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తమన్ ఎస్ స్వరపరిచిన ఈ పాట వైవిధ్యమైన సంగీతంతో, రంగులమయమైన దృశ్యాలతో, ఉత్సాహభరితమైన నృత్యాలతో ఆకట్టుకుంటోంది.
Venkatesh, Nivetha Pethura
ఈ పాటలో విక్టరీ వెంకటేష్, నివేదా పేతురాజ్ తమదైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో సందడి చేశారు. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ, హుషారైన స్టెప్పులు, ఉత్సాహభరితమైన అభినయం పాటకు మరింత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. పాటలోని జోష్కు తగినట్లుగా రూపొందించిన విజువల్స్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి.
‘మాలా’ పాటకు తమన్ ఎస్, ధనుంజయ్ సీపాన, రణినా రెడ్డి గాత్రాన్ని అందించగా, రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం సమకూర్చారు. భాను మాస్టర్ నృత్య రీతులను రూపొందించారు.
విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న ఈ చిత్రం భావోద్వేగాలు, వినోదం, కుటుంబ అనుబంధాలతో కూడిన సంపూర్ణ కుటుంబ కథాచిత్రంగా రూపొందుతోంది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రచన, దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీమతి మమత సమర్పిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ రవి కె. చంద్రన్ ఛాయాగ్రహణం అందిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏ.ఎస్. ప్రకాశ్ కళా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తమన్ ఎస్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. కెవిన్ కుమార్ ఫైట్స్ను రూపొందిస్తున్నారు.
రెండో పాట ‘మాలా’ విడుదలతో సంగీతపరంగా మరో ముందడుగు వేసిన చిత్ర బృందం, త్వరలోనే ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ట్రైలర్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ నుంచి రానున్న తదుపరి అప్డేట్స్పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
చిత్ర తారాగణం – సాంకేతిక బృందం
నటీనటులు: విక్టరీ వెంకటేష్, శ్రీనిధి శెట్టి, నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్, యువినా, రాజ్ ప్రజ్వల్, రావు రమేష్, సత్య, బ్రహ్మాజీ, ఉదయ్బీర్ సంధు, వెన్నెల కిశోర్, రఘుబాబు తదితరులు.
రచన – దర్శకత్వం: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్
సంగీతం: తమన్ ఎస్
ఛాయాగ్రహణం: రవి కె. చంద్రన్
ఎడిటింగ్: నవీన్ నూలి
కళా దర్శకత్వం: ఏ.ఎస్. ప్రకాశ్
ఫైట్స్: కెవిన్ కుమార్
నిర్మాత: ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు)
సమర్పణ: శ్రీమతి మమత
బ్యానర్: హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్