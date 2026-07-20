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ధృవ్ విక్రమ్తో అనుపమ పరమేశ్వరన్ బ్రేకప్?
ప్రముఖ నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఎంతో ఎమోషనల్తో కూడిన ఈ పోస్ట్లో తనకు శాంతి దొరికిందని, ఇకపై ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, భయపడాల్సిన పనిలేదని స్పష్టం చేశారు. "నా గొంతుకను నేనే ఎంచుకుంటా" అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమె రాస్తూ, 'కొన్నిసార్లు శాంతిని కనుగొనడానికి కొన్నింటిని వదిలేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రోజు నాకు ఆ శాంతి దొరికింది. ఈ రోజు నుంచి నా గొంతుకను, నా జీవితాన్ని నేనే ఎంచుకుంటాను. ఇకపై అనుమతులు లేవు, భయాలు లేవు. నన్ను నేను వెతుక్కుంటూ నా జీవితాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను' అని పేర్కొన్నారు.
చాలాకాలంగా చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ఇప్పుడు చెబుతున్నానని, ఇంతకాలం దాన్ని చెప్పేందుకు తనను అనుమతించలేదని ఆమె అన్నారు. అభిమానులందరికీ "ఐ లవ్యూ" చెప్పారు.
తనపై నమ్మకం ఉంచి, అండగా నిలిచిన అభిమానులకు ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రతి సందేశం, ప్రతి ప్రార్థన తనకు అవసరమైన సమయంలో చేరాయని పేర్కొన్నారు. తనను తిరిగి తన దగ్గరకు చేర్చినందుకు యూనివర్స్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్వేచ్ఛను, తనను తాను ఎంచుకోవడాన్ని సంపూర్ణంగా స్వీకరిస్తున్నట్లు అనుపమ తన పోస్టును ముగించారు.
ఇక అనుపమ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆమె శర్వానంద్ హీరోగా, సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో వస్తున్న యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి'లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆమె కందుల సులోచన రాణి అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
COVID-19: 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలో కోవిడ్
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని తిరువూరుకు చెందిన 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో సోమవారం కోవిడ్-19 నిర్ధారణ అయింది. మహాలక్ష్మి అనే బాలికకు వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వెంటనే, వైద్యులు ఆమెను ఆసుపత్రిలోని ప్రత్యేక కోవిడ్ వార్డుకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె అక్కడ చికిత్స పొందుతోంది. బాలిక ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, వైద్యుల బృందం ఆమె పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని ఆసుపత్రి అధికారులు తెలిపారు.
కిటికీ గ్రిల్స్ను పగలగొట్టి కేజీ బంగారం మాయం చేశారు.. ఎక్కడ?
బంజారాహిల్స్లోని ఒక ఏజెన్సీలో వజ్రాలను పొదగడానికి ఉంచిన ఒక కిలో బరువున్న బంగారు ఆభరణాలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాష్రూమ్ కిటికీ గ్రిల్స్ను పగలగొట్టి దొంగిలించారు. ఆ లాకర్లో మొత్తం 1028.59 గ్రాముల బరువున్న ఏడు హారాలు, ఏడు జతల చెవి పోగులు భద్రపరిచి ఉన్నాయి. అయితే, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాష్రూమ్ కిటికీలను పగలగొట్టి ఆ బంగారాన్ని అపహరించారు. సూరత్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త ప్రీతేశ్ రమాని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Ganja : గంజాయి మత్తు.. టైర్ లేని రిమ్ రోడ్డును రాసుకుంటూ...
తమిళనాడులోని సేలం-చెన్నై జాతీయ రహదారిపై గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు కారు నడుపుతూ వరుస ప్రమాదాలకు కారణమయ్యారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ కారు మొదట మరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. కారు టైర్లలో ఒకటి ఊడిపోయినప్పటికీ, డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపకుండా వేగంగానే ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు. టైర్ లేని రిమ్ రోడ్డును రాసుకుంటూ వెళ్లడంతో నిప్పురవ్వలు ఎగిసిపడ్డాయి. అపాయకరమైన రీతిలో వాహనం నడపడాన్ని గమనించిన స్థానికులు దానిని వెంబడించి, చివరకు అడ్డుకున్నారు. అయితే, ఆ వాహనంలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు కారును అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యారు.
ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లతో సహా ముగ్గురు బాలికలు అదృశ్యం.. ఏమయ్యారు?
హైమాయత్నగర్లోని తమ ఇంటి నుండి ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లతో సహా ముగ్గురు బాలికలు సోమవారం అదృశ్యమయ్యారు. ఆ ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు, తమ బంధువు కూడా అయిన స్నేహితురాలితో కలిసి ఉదయం ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లారు. వారు చివరిసారిగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో కనిపించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, దోమలగూడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, బాలికల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. వారిని గుర్తించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు వైర్లెస్ సందేశం పంపబడింది.
గిరిజన గ్రామాల్లో రూ.1 కోటి విలువైన అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసిన పవన్
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతగిరి మండలంలోని బల్లగరువు గ్రామాన్ని సందర్శించినప్పుడు గిరిజన వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీలను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నెరవేర్చారు. ఇందులో భాగంగా మూడు గిరిజన గ్రామాల్లో దాదాపు రూ.1 కోటి విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఆయన పూర్తి చేశారు. బల్లగరువు, వెలగపాడు, కోరపర్తి గ్రామాల్లో చేపట్టిన ఈ పనులలో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, తాగునీటి సదుపాయాలు, సిసి రోడ్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటివి ఉన్నాయి. తన గత పర్యటనలో, పవన్ కళ్యాణ్ గిరిజన గ్రామస్తులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటు, వారికి అవసరమైన పౌర సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.