గురువారం, 19 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (15:35 IST)

క్రేజీ కల్యాణం నుంచి హీరో అఖిల్ రాజ్ ఉడ్డెమారి ఫస్ట్ లుక్

Crazy Kalyanam - Akhil Raj
Crazy Kalyanam - Akhil Raj
నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.
 
ఈ రోజు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా "క్రేజీ కల్యాణం" మూవీ నుంచి యంగ్ హీరో అఖిల్ రాజ్ ఉడ్డెమారి నటించిన ఉదయ్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ లో అఖిల్ రాజ్ ట్రెడిషనల్ వేర్ లో హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నారు. "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" సక్సెస్ తర్వాత "క్రేజీ కల్యాణం" తనకు మరో సూపర్ హిట్ అందిస్తుందని అఖిల్ రాజ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు.

పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఆసక్తికరమైన కథతో కంప్లీట్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తో సాగే చిత్రమిది. తెలంగాణలోని పలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో "క్రేజీ కల్యాణం" సినిమా చిత్రీకరణ జరిపారు. సురేష్ బొబ్బిలి "క్రేజీ కల్యాణం" సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
 నటీనటులు - నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి, తదితరులు

పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో పాకిస్థాన్.. రిపబ్లిక్ వేడుకలు రద్దు

పాకిస్థాన్ దేశం పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ నెల 23వ తేదీన జరగాల్సిన రిపబ్లిక్ వేడులను రద్దు చేసింది. దేశంలో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ యేడాది అదికారిక వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. పైగా, రిపబ్లిక్ వేడుకల రోజున ఆండబరాలకు పోకుండా కేవలం జెండా ఆవిష్కరణకే ఈ వేడుకలను పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించారు.

అమ్మానాన్నలకు ప్రేమతో... ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరా అమర్కి మాట్లాడుతున్న యువతి..

ఓ యువతి తన కన్నవారికి దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పైగా, తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను చూసుకోవాల్సిన తానే దూరంగా ఉండాల్సి రావడంతో ఆ యువతికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో ఇంట్లో ఓ సీసీ టీవీ కెమెరాను అమర్చి, ప్రతి రోజూ ఇంట్లోని తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటుంది. తాజాగా ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. పైగా, ఈ డియోను ఇప్పటివరకు 40 లక్షల మంది వీక్షించారు.

పెంపుడు పిల్లి చనిపోయిందని ఆత్మహత్య చేసుకున్న డిగ్రీ విద్యార్థిని

పెంపుడు ప్రేమ ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు తీసింది. తాను ప్రాణానికి ప్రాణంగా పెంచుకున్న పిల్లి చనిపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన డిగ్రీ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న ఓ డిగ్రీ విద్యార్థిని పిల్లిని పెంచుకుంటుంది.

ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తాం.. నారా లోకేష్

ఉగాది సందర్భంగా ఏపీ సర్కారు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసింది. ఉపాధి కార్యక్రమాలను హైలైట్ చేస్తూ, డీఎస్సీ నియామకాల ద్వారా ప్రభుత్వం 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసిందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. నియామకాలలో పారదర్శకత, నిశ్చితాభిప్రాయాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

ఎంజీఆర్, జయలలిత, పవన్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్న విజయ్.. త్వరలోనే త్రిషతో పెళ్లి?

తమిళనాట విజయ్, త్రిషల గురించి పెద్ద రచ్చే జరుగుతుంది. ఇటీవల ఒక నిర్మాత కుమారుడి వివాహానికి విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరైన తర్వాత వారిపై ఊహాగానాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఆ వివాహ వేడుకలో వారు ఒకేలాంటి దుస్తులు ధరించడం వారి సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలకు దారితీసింది. కొందరు వారి గోప్యతను గౌరవించాలని ఇతరులను కోరినప్పటికీ, వదంతులు వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందే విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవచ్చునని కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఈ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ అభిమానులలో కొందరు కూడా ఈ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Watch More Videos

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

హైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బ

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com