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  4. First poster and 2D motion teaser of 'Phoenix Raja', directed by Srivas, released in Mumbai.
Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (18:55 IST)

ముంబైలో శ్రీవాస్ దర్శకుడిగా ఫీనిక్స్ రాజా ఫస్ట్ పోస్టర్, 2D మోషన్ టీజర్‌ రిలీజ్

phynonix Raja poster, srivas
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (18:55 IST)
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phynonix Raja poster, srivas
దర్శకుడు శ్రీవాస్ ఇంగ్లిష్‌తో పాటు పలు భాషల్లో రూపొందనున్న చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. మహంకాళి నాగరాజు నిర్మాణంలో, మాధవి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఫీనిక్స్ రాజా’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. అరిగపూడి సుమిత్ కుమార్, శైలేష్ భంబురే, శ్యామ్ బొడపాటి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ముంబైలోని జుహూలో నోవాటెల్ హోటల్‌లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ‘ఫీనిక్స్ రాజా’ ఫస్ట్ పోస్టర్‌తో పాటు రెండు నిమిషాల పవర్‌ఫుల్ 2D మోషన్ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌ను కార్యక్రమానికి హాజరైన మీడియా ప్రతినిధుల చేతుల మీదుగానే ఆవిష్కరించడం విశేషం.
 
ఈ చిత్రాన్ని భారత్‌లోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు విదేశాల్లోనూ భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించనున్నారు. వాస్తవ సంఘటనలను, ప్రభావవంతమైన కథనంతో చూపిస్తూ కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ సెట్ చేయడమే లక్ష్యంగా సినిమా రూపొందిస్తున్నట్లు దర్శకుడు శ్రీవాస్ తెలిపారు.
 
‘ఫీనిక్స్ రాజా’ కథ ఓ నిజాయితీగల వ్యాపారవేత్త చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాజకీయ పలుకుబడి, అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా కష్టపడి, విలువలు, నిజాయితీతో జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలని భావించే అతడి జీవితంలోకి పవర్ ఫుల్ వ్యక్తులు ప్రవేశించినప్పుడు.. అతడి వ్యక్తిగత పోరాటం కాస్తా నిజం, గౌరవం, భవిష్యత్ తరాల కోసం జరిగే పెద్ద పోరాటంగా మారుతుంది.
 
ఈ చిత్రంలో మరో కీలక అంశంగా జెన్‌జీపై డ్రగ్ మాఫియా పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని చూపించనున్నారు. “జెన్‌జీ భవిష్యత్తును నియంత్రించగలిగితే.. రేపటిని ఎవరు నియంత్రిస్తారు?” అనే ప్రశ్నను సినిమా లేవనెత్తనుంది. అధికారం, రాజకీయాలు, డ్రగ్ నెట్‌వర్క్‌లు, న్యాయ వ్యవస్థ చుట్టూ కథ సాగనుంది.
 
‘ఫీనిక్స్ రాజా’ టైటిల్‌కు వెనుక ఉన్న భావన కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఫీనిక్స్ పక్షి పునర్జన్మ, మనుగడ, అణచివేయలేని సత్యానికి ప్రతీక. “సత్యాన్ని కాల్చవచ్చు.. పాతిపెట్టవచ్చు.. అణచివేయవచ్చు.. కానీ నాశనం చేయలేరు” అనే భావన ఈ కథకు ప్రధాన థీమ్ గా నిలవనుంది.
 
రెండు నిమిషాల 2D మోషన్ టీజర్‌లో ప్రధాన పాత్రలను పూర్తిగా రివీల్ చేయకుండా కథలోని ప్రపంచాన్ని మాత్రమే పరిచయం చేశారు. కార్పొరేట్ పవర్, రాజకీయ ఎత్తుగడలు, డ్రగ్ నెట్‌వర్క్‌లు, న్యాయం, సత్యం వంటి అంశాలను టీజర్‌లో చూపించారు.
 
“అసలు ఫీనిక్స్ రాజా ఎవరు?” అనే ప్రశ్నతో టీజర్‌ను ముగించడం ఆసక్తిని మరింత పెంచింది.
 
ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న వాస్తవ సంఘటనలు, నిజ జీవిత పరిస్థితులను ఆధారంగా చేసుకుంటూనే బిగ్గర్ ద్యాన్ లైఫ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అందించేలా శ్రీవాస్ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. భారత్‌లోని పలు ప్రాంతాలతో పాటు విదేశాల్లోనూ షూటింగ్ జరుపుకోనున్న ఈ చిత్రాన్ని అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో భారీ స్థాయిలో నిర్మించనున్నారు.
 
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం, ఇతర నిర్మాణ వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు. 
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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