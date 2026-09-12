Deepti Ghanta: నితిన్, దీప్తి గంట చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తి
నితిన్ హీరో నటిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’ చిత్రం ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత దీప్తి గంట తెలియజేస్తూ, వర్కింగ్ స్టిల్స్ ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నితిన్ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. నాని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ పై రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రానికి దండోరా’ ఫేమ్ మురళీకాంత్ దేవసోత్ రచన, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ఒక ఆసక్తికరమైన కథతో కూడిన విలక్షణమైన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేలా ఉంటుంది.
Deepthi Ganta and team at Alias Rukmini shooting
‘అలియాస్ రుక్మిణి’ 10 రోజుల మొదటి షెడ్యూల్ చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకుంది. చిత్ర బృందం ప్రధాన తారాగణంతో కూడిన కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించింది. ఈ షూట్లో హీరో నితిన్తో పాటు సాయి కుమార్, హర్ష వర్ధన్, ఇతర ప్రముఖ నటులు పాల్గొన్నారు.
లైట్ హార్ట్ హాస్యంతో కూడిన గ్లింప్స్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ సినిమాలో నితిన్ చాలా యూనిక్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జోమోన్ టి. జాన్ ఐఎస్సి సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తుండగా, విజయ్ బల్గానిన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అవినాష్ కొల్ల ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా, సృజన అడుసుమిల్లి ఎడిటింగ్.