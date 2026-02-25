Sri Vishnu: ఫస్టాఫ్ యూత్ సెకండ్ హాఫ్ ఫ్యామిలీ సినిమా : శ్రీ విష్ణు
శ్రీ విష్ణు హిలేరియస్ జాయ్రైడ్ 'విష్ణు విన్యాసం'తో అలరించబోతున్నారు. యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణు సరసన నయన్ సారిక హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇపటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఫిబ్రవరి 27న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ లో శ్రీ విష్ణు మాట్లాడుతూ, సినిమా మొదలవడానికి మొదటి కారణం చారి గారు. ఆయన ద్వారానే మారుతి పరిచయమయ్యారు. కథ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది. అలాగే మన నిర్మాతలు సుబ్రమణ్యం గారు సుమంత్ గారు సినిమాని అద్భుతంగా ప్రొడ్యూస్ చేశారు. వారితో కలిసి పని చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మాకు చాలా ఫ్రీడం ఇచ్చారు. వారి బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమా కోసం చాలా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటారు. చాలా రోజులు గుర్తుంటుంది. మా టెక్నీషియన్స్ డీవోపీ సాయి శ్రీరామ్ ఎడిటర్ కార్తీ, మ్యూజిక్ రధన్ అందరికీ థాంక్యు. ఈ సినిమాలో పనిచేస్తున్న ప్రతి నటీనటులకు థాంక్యూ సో మచ్.
నయన్ సారిక చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్. తను ముందు ముందు మరింత మంచి స్థాయికి వెళ్తుందని నమ్ముతున్నాను. దర్శకుడు మారుతి చాలా కూల్ గా ఉంటాడు. చాలా మంచి మనిషి. సినిమా తప్పితే మరో ప్రపంచం తెలీదు. విష్ణు విన్యాసం ఫస్టాఫ్ అంతా యూత్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ హాఫ్ కి సినిమా ఫ్యామిలీ డ్రామాగా మారుతుంది. సినిమా పూర్తి అయ్యేసరికి ఒక మంచి సినిమా చూసిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది ష్యూర్ షాట్ సూపర్ హిట్ సినిమా. హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో కలిసి నవ్వుకోడానికి రండి. 100% నవ్వుకుంటారు. ఆ బాధ్యత నాది. 27న థియేటర్స్ లో కలుద్దాం.
హీరోయిన్ నయన్ సారిక మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా బ్యాక్ బోన్ నిర్మాతలు. సినిమాకి చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అన్ని దగ్గరుండి సమకూర్చారు. నాకు మనీషా క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ మారుతి గారికి థాంక్యూ. ఆయన ఆయన కెప్టెన్ కూల్. చాలా క్లారిటీతో డైరెక్ట్ చేస్తారు. శ్రీ విష్ణు చాలా సపోర్ట్, గైడ్ చేశారు. నాకు మనీషా లాంటి క్యారెక్టర్ దొరకడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. శ్రీ విష్ణు గారి నుంచి మీరు ఏవైతే కోరుకుంటున్నారో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి. సినిమా అదిరిపోతుంది. తప్పకుండా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది.
కేకే రాధా మోహన్ మాట్లాడుతూ, శ్రీ విష్ణు గారి సినిమా చూస్తే మన కష్టాలు బాధలన్నీ ఒక రెండు గంటలపాటు మర్చిపోతాం. అందుకే ఆయన కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఆ టైటిల్ కి ఆయన అర్హుడు. ఆయన నాతో సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సుమంత్ సుబ్రమణ్యం గారు మేము మంచి ఫ్రెండ్స్. సుమంత్ యువకుడు. నిర్మాతగా ఎంతో మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. మారుతి చాలా అనుభవం ఉన్న దర్శకుడిలా సినిమాను తీశాడు. ఈ సినిమా తర్వాత తనకు మంచి మంచి అవకాశాలు రావాలి. ఈ సినిమా తప్పకుండా అందరికీ నచ్చుతుంది. నిర్మాతలకు మంచి హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను.