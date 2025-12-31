బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (18:38 IST)

Sri Nandu: నాకు డబ్బు కంటే గౌరవం చాలా ముఖ్యం : సైక్ సిద్ధార్థ.హీరో శ్రీ నందు

Hero Sri nandu
Hero Sri nandu
ఇప్పుడే డల్లాస్ లో స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ హౌస్ ఫుల్ షో పడింది. అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. చాలా ఆనందంగా ప్రశాంతంగా వుంది అని సైక్ సిద్ధార్థ హీరో శ్రీ నందు  అన్నారు. రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా తో వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. యామిని భాస్కర్ కథానాయికగా నటించగా, ప్రియాంక రెబెకా శ్రీనివాస్, సాక్షి అత్రీ, మౌనిక కీలక పాత్రలు పోషించారు. జనవరి 1న సైక్ సిద్ధార్థ గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో శ్రీ నందు  సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
గతంలో ఎన్నడూ లేని ఎమోషన్ ఈ సినిమా విషయంలో కనిపించింది.. కారణం?
-18 ఏళ్ల నా కెరీర్ లో చాలా సినిమాలు చేశాను.  కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు కథ ఇలా ఉంటే బాగుండేది కదా.. అనిపించేది కానీ నాకు చెప్పడానికి ఆస్కారం లేదు.  నా జడ్జిమెంట్ కరెక్టా, రాంగ్ గా అని తెలుసుకోవడానికి నేనొక ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాను. అలా నా జడ్జిమెంట్ ని నమ్మి ఒక డైరెక్టర్ని, కథని నమ్మి చేసినా సినిమా ఇది. ఒక ఫైనల్ డెస్టినేషన్ లాగా పెట్టుకుని వచ్చాను. సురేష్ బాబు గారు మమ్మల్ని బిలీవ్ చేయడంతోనే మేము 90% గెలిచేసినట్టు. అక్కడే నా జడ్జిమెంట్ రైట్ అనిపించింది. ఇవన్నీ కలిసి వచ్చిన ఎమోషన్ అది.
 
దండోరా లో మీరే మెయిన్ లీడ్ లా అనిపించారు.. కానీ ప్రమోషన్స్ లో ఎక్కువ కనిపించుకోవడానికి కారణం?
-దండోరా స్క్రిప్ట్  వినగానే చాలా నచ్చింది. ఆ సినిమాలో నా పెర్ఫార్మన్స్ కు చాలా మంచి అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ విషయంలో చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే ఆ సినిమాని ప్రమోషన్స్ చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు. ఈ సినిమాకి నా అవసరం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ చేయడం జరిగింది.
 
సైక్ సిద్ధార్థ కథ ఎలా ఉండబోతుంది?
-ఒక అబ్బాయి జీవితంలోకి అమ్మాయి రావడంతో మోసపోతాడు. అదే అబ్బాయి జీవితంలోకి మరో అమ్మాయి రావడంతో బాగుపడతాడు. కథగా చెప్పుకుంటే ఇంత సింపుల్ గా ఉంటుంది. కానీ ఈ కథని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లే, ఒక న్యూ ఏజ్ ఫిలిం మేకింగ్ తో వస్తున్న సినిమా ఇది. కచ్చితంగా ఆడియన్స్ ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ చూడని ఎడిటింగ్ పాటర్న్ ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ కొత్తగా ఉంటుంది. జెన్జీ ఆడియన్స్ కి బాగా నచ్చ్తుంది. సెకండ్ హాఫ్  అందరికీ యునానిమస్ గా నచ్చుతుంది.
 
- ఈ కథలో చాలా మూస పద్ధతుల్ని బ్రేక్ చేశాం. ఫస్ట్ హాఫ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక వీడియో గేమ్ చూసినట్టుగా ఉంటుంది.  జెన్జీ ఆడియన్స్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. ఫస్టాఫ్ అర్థమైన వాళ్ళు జీవితాంతం ఆ ఫస్టాఫ్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సెకండ్ హాఫ్ చాలా ఎమోషనల్ గా ఆడియన్స్ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. హీరోయిన్ పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. సినిమా చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. కంటెంట్ చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.
 
నిర్మాతగా డబ్బులు పెట్టారు కదా రిస్క్ అనిపించలేదా?
-డబ్బులు విషయంలో క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ ఉంటుంది. అయితే మన మీద మనకి నమ్మకం లేనప్పుడు వేరే నిర్మాత మనల్ని ఎందుకు నమ్మాలి అనే  ఉద్దేశంతో, దేవుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత కచ్చితంగా ఒక గట్టి ప్రయత్నం చేయాలనిపించింది. నేను దాచుకున్న డబ్బు నుంచే నా మీద నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను.. ధైర్య సాహసి లక్ష్మీ అంటారు. దాన్ని బలంగా నమ్మాను. ఆ నమ్మకం నిజమైంది.
 
సురేష్ బాబు గారు సినిమా తీసుకున్నారు.. ఇంకా మీలో ఏదో టెన్షన్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది ?
నాకు డబ్బు కంటే గౌరవం చాలా ముఖ్యం. డబ్బు కావాలంటే కేవలం సినిమానే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇదే ఫీల్డ్ ని నమ్ముకుని 18 ఏళ్లుగా ఉన్నాను. ఎన్నో సినిమాలని చేశాను. బాగా నటించానని ప్రశంసలు వచ్చాయి. అది నాకు చాలా సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇటీవలే రిలీజ్ అయిన దండోరా సినిమా విషయంలో వచ్చిన ప్రశంసలు నాకు ఎంతో గొప్ప ఉత్సాహం ఇచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో సోలో హీరోగా చేస్తున్నాను. నేను సోలో హీరోగా కూడా   నిలదొక్కుకోగలుగుతానో అనే ప్రశంస వస్తే మళ్లీ ఒక కొత్త ఊపిరి అందుతుంది. మరో 10 ఏళ్లు పరిగెట్టడానికి ఉత్సాహం దొరుకుతుంది.
 
డైరెక్టర్ వరుణ్ గురించి?
వరుణ్ కి నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. నిజానికి నేను వేరే కథతో సినిమా చేయాలని భావించాను. కానీ తన చెప్పిన కథ నాకు చాలా నచ్చింది. అలా మా జర్నీ మొదలైంది. చాలా క్రియేటివ్ ఫ్రీడంతో ఈ సినిమా చేశాం. ప్రతిదీ చర్చించుకుని అందరికీ నచ్చిన తర్వాతే చేసేవాళ్లం.
 
ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమాని ఇప్పుడు వరకు ఎంత మంది చూశారు?
రాఘవేంద్రరావు గారు, సాయి రాజేష్ గారు,  అనుదీప్ గారు, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు.. చాలా మంది చూశారు. అందరు కూడా పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా రాఘవేంద్రరావు గారికి ఈ సినిమా విపరీతంగా నచ్చింది. అది చాలా సర్ప్రైజింగ్  గా అనిపించింది.
 
ఈ సినిమా కోసం రానా గారితో ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ చేశారు కదా?  
 రానా గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను. ఆయన ప్రమోషన్స్ కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. దాదాపు పది వీడియోలు చేశాం. రానా గారు ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్లి పోయే వాళ్ళం. ఆయన మాకు ఎంతగానో సహకరించారు. ఆయన సపోర్ట్ ని మర్చిపోలేము.
 
-ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్ అని చెప్పాను కదా. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ రానా బాబు, సెకండ్ హాఫ్ సురేష్ బాబు (నవ్వుతూ)  
 
యామిని క్యారెక్టర్ గురించి?
తను చాలా మంచి క్లాసికల్ డాన్సర్. తెలుగుదనం ఉన్న అమ్మాయి. ఈ సినిమాకి చాలా బరువైన ఫీలింగ్ ఉండే అమ్మాయి కావాలి. తనను చూసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ కలిగింది. డైరెక్టర్ వరుణ్ ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత ఎమోషనల్ గా చాలా కనెక్ట్ అయ్యింది. తను క్యారెక్టర్ కి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్.  
 
ఒక నటుడిగా ఈ సినిమా మీకు ఎలాంటి అనుభూతినిచ్చింది?
ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నందు ఇంత ఓపెన్ గా చేయగలడా?  అని ఆడియన్స్ అంటారని నా నమ్మకం. చాలా వైల్డ్ గా ఓపెన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది.
 
2025 ఎలా ఉంది?
-చాలా బాగుంది.  నేను చేసిన ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ రానా గారు సురేష్ బాబు గారు బయటికి తీసుకురావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది .అలాగే దండోరా సినిమాలో అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది.  2026 కూడా అద్భుతమైన ఓపెనింగ్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను.
 
-నాకు న్యూ ఇయర్ ప్లానింగ్ అంటూ పెద్దగా ఏమీ ఉండవు. ఈ న్యూ ఇయర్ మాత్రం సైక్ సిద్ధార్థ ప్రమోషన్స్ తో బిజీగా ఉండబోతున్నాం.
 
ఈ కొత్త సంవత్సరం రిజల్యూషన్ ఏమిటి?  
-మంచి సినిమాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను.  సినిమా చేసిన ప్రొడ్యూసర్ కి బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోవాలని జోన్ లో ప్రయత్నిస్తాను.  
 
కొత్తగా చేస్తున్న సినిమా గురించి?
-నేను వెన్నెల కిషోర్ వైవా హర్ష కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నాం. అనిల్ రావుపూడి గారి దగ్గర రైటర్ గా పనిచేసిన ప్రవీణ్ ఈ సినిమాకి దర్శకుడు. 17 జనవరి నుంచి ఈ సినిమా స్టార్ట్ కాబోతోంది.

సొరంగంలో ఢీకొన్న లోకోమోటివ్ రైళ్లు - 60 మందికి గాయాలు

సొరంగంలో ఢీకొన్న లోకోమోటివ్ రైళ్లు - 60 మందికి గాయాలుకొత్త సంవత్సర వేళ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని చమోలీ జిల్లాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. టీ.హెచ్.డి.సి. నిర్మిస్తున్న విష్ణుగఢ్ - పీపల్ కోటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన పీపల్ కోటి సొరంగంలో మంగళవారం అర్థరాత్రి రెండు లోకోమోటివ్ రైళ్ళు ఢీకొన్నాయి. షిఫ్ట్ మార్తున్న సమయంలో కార్మికులు, అధికారులను తీసుకెళుతున్న రైలు, నిర్మాణ సామాగ్రితో వస్తున్న మరో రైలును ఢీకొట్టింది.

పులిహోరలో నత్తను పెట్టి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారనే అనుమానం: సింహాచలం ఈవో

పులిహోరలో నత్తను పెట్టి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారనే అనుమానం: సింహాచలం ఈవోసింహాచలం పులిహోర ప్రసాదంలో నత్త కనబడిందంటూ ఇద్దరు భక్తులు వీడియో వైరల్ చేయడంపై ఆలయ ఈవో స్పందించారు. పులిహోరలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నత్త వచ్చే పరిస్థితి లేదని అన్నారు. గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఇలాంటి ఘటన ఎన్నడూ జరగలేదన్న ఆయన పులిహోరలో కావాలనే నత్తను కలిపి దాన్ని వీడియో తీసి వైరల్ చేస్తున్నట్లు తమకు అనుమానం వుందని అన్నారు. అందుకే దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలియజేసారు.

ఫ్రెండ్స్, సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త కనబడింది: భక్తులు ఆరోపణ (video)

ఫ్రెండ్స్, సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త కనబడింది: భక్తులు ఆరోపణ (video)సింహాచలం అప్పన్నను దర్శించుకుని స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకుని తినబోతుండగా అందులో నత్త కనిపించిందని భక్తులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. స్వామివారి ప్రసాదం పులిహోర తింటుండగా పొట్లం లోపల నుంచి నత్త బైటకు వచ్చిందని, దాంతో దాన్ని తీసుకుని కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లి ప్రశ్నిస్తే వారి నుంచి సరైన స్పందన రాలేదని ఆరోపించారు. పైగా తమ వద్ద వున్న ప్యాకెట్ తీసుకుని వేరే ప్యాకెట్ చేతిలో పెట్టి పొమ్మన్నారనీ, తాము ఆ ప్యాకెట్ కూడా వెనక్కి ఇచ్చేసి వచ్చామని చెప్పారు.

వాటర్ టెస్టులో పాసైన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ (వీడియో)

వాటర్ టెస్టులో పాసైన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ (వీడియో)ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా వందే భారత్ రైళ్ళు పగటి పూట మాత్రమే పరుగులు తీస్తున్నాయి. త్వరలోనే స్లీపర్ క్లాస్ రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి. ఈ రైళ్లు గంటకు 100 నుంచి 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుని వెళ్లనున్నాయి. ఈ రైళ్ల భద్రత తనిఖీల్లో భాగంగా వివిధ రకాలైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపు

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో కొన్ని కోతుల గుంపు ఓ మహిళ ప్రాణాలు తీశాయి. ఈ కోతుల మంద ఇంట్లోకి చొరబడతాయన్న భయంతో వాటిని వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించి ఓ మహిళ కాలుజారి కింద పడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం లింగాపూర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

Watch More Videos

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com