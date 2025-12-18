గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (07:45 IST)

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండి

Sahana song
Sahana song
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్". హారర్ కామెడీ జానర్ లో తెరకెక్కిస్తున్నారు టీజీ విశ్వప్రసాద్. కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు జనవరి 9న సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు "రాజా సాబ్" సినిమా నుంచి  సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్ లోని ఓ మాల్ లో ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ రెబల్ ఫ్యాన్స్, ప్రేక్షకుల సందడి మధ్య గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.
 
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" మూవీలో సాంగ్స్ సూపర్బ్ గా వచ్చాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన సాంగ్ కు హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ మెలొడీ సాంగ్ సహన సహన మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఇంకా రెండు సాంగ్స్ కూడా అదిరిపోతాయి. ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కాంబినేషన్ లో ప్రభాస్ గారు చేసిన సాంగ్, ఆ పాటలో ఆయన చేసిన డ్యాన్సులు అదిరిపోతాయి. జనవరి 8న "రాజా సాబ్" ప్రీమియర్స్ లో మనమంతా కలుద్దాం. మా మూవీకి మీ సపోర్ట్ ఇలాగే అందిస్తూ ఉండండి. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ - ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ప్రభాస్ గారి అభిమానులైన మీ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. మీరంతా మా సినిమా మీద చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు. ఈ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ మారుతి మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" కంటెంట్ కు మీ దగ్గర నుంచి వస్తున్న మాస్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది. ప్రభాస్ గారు మీ కోసమే ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తుంటారు. ఫ్యాన్స్ ను అలరించేందుకు చాలా కష్టపడతారు. ఈ సంక్రాంతి రాజా సాబ్ తో రెబల్ సంక్రాంతి అవుతుంది. రెడీగా ఉండండి. అన్నారు.
 
నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ - ప్రభాస్ గారి అభిమానులకు నేనొక స్పెషల్ న్యూస్ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నా. "రాజా సాబ్" రిలీజ్ డేట్ ను త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాం. అలాగే హైదరాబాద్ లోని పబ్లిక్ గ్రౌండ్ లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించబోతున్నాం. ప్రభాస్ గారి మూవీ రేంజ్ ను "రాజా సాబ్"తో చూడబోతున్నారు. మీరంతా కోరుకున్నట్లే జనవరి 8న ప్రీమియర్స్ లో కలుద్దాం. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ రిద్ది కుమార్ మాట్లాడుతూ - పాన్ ఇండియా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గారి అభిమానులు అందరికీ థ్యాంక్స్. మీరు మా మీద, మా మూవీ మీద చూపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తుంటే మాటలు రావడం లేదు. అందరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)అటవీ ప్రాంతంలో ఓ ఏనుగుతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నించిన ఘటన తీవ్ర విషాదానికి దారి తీసింది. సెల్ఫీల కోసం ప్రయత్నించిన వారిని ఏనుగు వెంబడించింది. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా తొక్కి చంపేసింది. ఆ భీతావహ పరిస్థితిని చూసిన మిగిలినవారు ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ ఘటన ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాంఘర్‌లో చోటుచేసుకున్నది. క్రూర మృగాలకు దూరంగా వుండాలని అటవీశాఖ అధికారులు ఎంతగా చెప్పినప్పటికీ కొంతమంది వాటితో చెలగాటమాడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు.

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లు

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లురఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి పివి సునీల్ కుమార్‌ను ఇటీవల ప్రశ్నించారు. ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ గుంటూరులోని సిసిఎస్‌లో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయనను విచారించింది. కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు తాను థర్డ్ డిగ్రీ హింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆర్ఆర్ఆర్ చేసిన ఆరోపణతో ఈ కేసు ముడిపడి ఉంది. మే 14, 2021న అరెస్టు చేసిన తర్వాత తీవ్ర శారీరక దాడి, తనపై హత్యాయత్నం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి పోలీసులు ఆర్ఆర్ఆర్‌ను ఐపిసి సెక్షన్ 124ఎ కింద దేశద్రోహం ఆరోపణలపై హైదరాబాద్‌లో అరెస్టు చేశారు.

Ranga Reddy: దేశంలోనే అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రంగారెడ్డి జిల్లా.. ఎలా?

Ranga Reddy: దేశంలోనే అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రంగారెడ్డి జిల్లా.. ఎలా?2024-25 సంవత్సరానికి తలసరి జిడిపిలో రంగారెడ్డి జిల్లా భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 28 రాష్ట్రాలు, ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని దాదాపు 800 జిల్లాల్లో ఈ జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది, ఇది తెలంగాణకు ఒక ప్రధాన ఆర్థిక మైలురాయిగా నిలిచింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ 2024-25 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, ఈ జిల్లా వార్షికంగా సగటు తలసరి జిడిపి రూ.11.46 లక్షలను నివేదించింది. గుర్గావ్ రెండవ స్థానంలో, బెంగళూరు అర్బన్, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ (నోయిడా), హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని సోలన్ ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో ముంబై, అహ్మదాబాద్ చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి.

తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ జగన్‌ను ఓడించిన చంద్రబాబు.. ఎలాగంటే?

తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ జగన్‌ను ఓడించిన చంద్రబాబు.. ఎలాగంటే?ఈ కథ తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తెలంగాణలో మూడవ దశ పంచాయతీ ఎన్నికలలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు ఓటర్లు, నెటిజన్లలో నవ్వులు పూయించింది. ఈ సంఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని జూలూరుపాడు మండలం గుండ్లరేవు గ్రామంలో జరిగింది. స్థానిక ఎన్నికల పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల పేర్ల కారణంగా వినోదాత్మకంగా మారింది. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భూక్య చంద్రబాబు, బానోత్ జగన్నాథం అలియాస్ జగన్ ఒకరికొకరు పోటీ పడ్డారు.

Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పు

Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పుబాబా వంగా ఒక బల్గేరియన్ ఆధ్యాత్మిక వేత్త. ఆమె గణించిన భవిష్యవాణి అంచనాలు ఇప్పటికీ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఆమె చేసినట్టు ప్రచారం అవుతున్న 2026 భవిష్యవాణి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారని ఆమె ఊహించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా 3I/అట్లాస్ అనే ఒక భారీ ఖగోళ వస్తువు భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుందని, అది కేవలం గ్రహశకలం కాదని గ్రహాంతరవాసుల నౌక కావచ్చని టాక్ వస్తోంది. ఇది నవంబర్ 2026లో జరగవచ్చునని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో అత్యంత వేగంగా వైరల్ ఇది వైరల్ అవుతోంది.

Watch More Videos

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com