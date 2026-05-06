Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభం
నితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.
ఈ సినిమా చిత్రీకరణ మే రెండో వారం నుండి ప్రారంభం కానుంది. చిత్ర యూనిట్ ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసి, షూటింగ్ మొదలుపెట్టడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఈ నిర్మాణ సంస్థల కలయికలో ఇప్పటికే పలు విజయవంతమైన చిత్రాలు రావడంతో, ఈ సినిమాపై అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రహణం: అనిత్ మదాడి, కళ: జానీ షేక్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: ఎస్ వెంకటరత్నం (వెంకట్), సహ నిర్మాతలు: ఉప్పుటూరి వెంకట్, వీఎంఆర్, నిర్మాతలు: సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య, సమర్పణ: శ్రీకర స్టూడియోస్,పి ఆర్ ఓ: లక్ష్మీవేణుగోపాల్.