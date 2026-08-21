ధనుష్ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆయన వెంటే ఉంటాను : జీవీ ప్రకాష్
హీరో ధనుష్ తనకు మంచి స్నేహితుడని, అందువల్ల అతను ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తాను అతని వెంటే ఉంటానని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ అన్నారు. కోలీవుడ్ హీరో ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే ప్రచారం తమిళనాట జోరుగా సాగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఓ సినిమా ఈవెంట్లో పాల్గొన్న జీవీ ప్రకాష్.. ధనుష్ను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వైరల్ అయ్యాయి. తనకు ధనుష్ మంచి స్నేహితుడని, తాను ఎప్పటికీ ధనుష్ వెంటే ఉంటానని చెప్పారు. 'ధనుష్ నాకు చాలా మంచి స్నేహితుడు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అతడి వెంటే ఉంటాను. ఒకవేళ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినా అతడికి తప్పకుండా మద్దతు ఇస్తాను' అని చెప్పారు.
ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనాలని ఆయన ఇటీవల ధనుష్ తన అభిమానులకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన 'ఓం' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అభిమానులతో ముచ్చటించారు. తమిళనాడులోని తిరువన్నామలై జిల్లాలో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది. దీని విరామ సమయంలో ధనుష్ అభిమానులతో మాట్లాడారు.
ఇటీవల ధనుష్ అభిమాన సంఘం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'ఆల్ ఇండియా ధనుష్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్'.. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పరిధిలో ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కొత్త సంక్షేమ సంఘాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో సభ్యత్వ నమోదును వేగవంతం చేయాలని ఫ్యాన్ క్లబ్ నాయకులు పిలుపునిచ్చారు.