IIFTC అవార్డుల్లో గేమ్ ఛేంజర్, విశ్వం చిత్రాలకు పురస్కారాలు
Vishwam dir, producer Venu Donepudi
ముంబై: ప్రతిష్టాత్మక 'IIFTC టూరిజం ఇంపాక్ట్ అవార్డ్స్ 2026'లో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ తన సత్తా చాటింది. టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన 'గేమ్ ఛేంజర్' మరియు వేణు డోనేపూడి నిర్మించిన 'విశ్వం' చిత్రాలు గ్లోబల్ లొకేషన్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచినందుకు ఈ అవార్డులను అందుకున్నాయి.
ఇటలీలో చిత్రీకరించిన అద్భుతమైన సన్నివేశాలకు గానూ 'విశ్వం' చిత్రానికి ఈ గౌరవం దక్కింది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వేణు డోనేపూడి మాట్లాడుతూ, "భారతీయ సినిమాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంలో IIFTC ఒక గొప్ప వేదిక. సినిమాలో లొకేషన్ అనేది ఒక నటుడితో సమానం, అది కథలో ఒక పాత్రలాంటిది. ఇటలీలో మా సినిమా చిత్రీకరణకు లభించిన ఈ గుర్తింపు పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ సినిమా ఎదుగుతున్న తరుణంలో, సినిమా మరియు పర్యాటక రంగం రెండింటికీ ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం," అని అన్నారు.