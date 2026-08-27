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  4. Geethu Mohandas in tears at the Toxic Bengaluru screening – Ready for another film
Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (11:14 IST)

Geethu Mohandas: టాక్సిక్ బెంగళూరు స్క్రీనింగ్‌లో గీతూ మోహన్‌దాస్ కన్నీళ్లు - మరో చిత్రానికి రెడీ

Geethu Mohandas in tears at the Toxic Bengaluru
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (11:14 IST)
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Geethu Mohandas in tears at the Toxic Bengaluru
కథానాయకుడు యశ్ నటించిన టాక్సిక్ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాలలో విడుదలైంది. తెలుగులో దాదాపు డిజాస్టర్ సినిమాగా ప్రేక్షకులు తీర్పు ఇచ్చారు. హాలీవుడ్ స్టయిల్ లో తీసిన సినిమా అయినా కథలో కథనంలో గందరగోళం నెలకొందని తీర్పు ఇచ్చారు. అయితే బెంగుళూరు లో దర్శకురాలు గీతూ మోహన్‌దాస్ టాక్సిక్ స్క్రీనింగ్‌లో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
 
విడుదలైన ఆగస్టు 26న, యశ్, కియారా అద్వానీ, నయనతార, మరియు హుమా ఖురేషి నటించిన తన గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా *టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్* యొక్క తొలి ప్రదర్శనకు మోహన్‌దాస్ ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో హాజరయ్యారు. స్క్రీనింగ్ సమయంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న చారల చొక్కా ధరించిన ఒక అభిమానిని ఆమె గట్టిగా కౌగిలించుకోవడం, భావోద్వేగానికి లోనవడం వీడియోలలో రికార్డ్ అయ్యింది. థియేటర్ బయట సంబరాల మధ్య, ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంపై విస్తృతంగా పనిచేసిన తర్వాత ఒక హృదయపూర్వక మైలురాయిని చేరుకుంటూ, ఆమె నిర్మాత కేవీఎన్‌తో పాటు ఇతర మద్దతుదారులను కూడా ఆలింగనం చేసుకున్నారు.
 
అనంతరం సోషల్ మీడియాలో దర్శకురాలు ఓ వీడియోను విడుదలచేసి తదుపరి సినిమా కూడా ఇలానే వుంటుందని చెప్పడం విశేషం. నేను ఒకలా రాస్తాను, మరొకలా చిత్రీకరిస్తాను, వేరొకలా ఎడిట్ చేస్తాను చివరికి సినిమా విడుదలవుతుంది అప్పుడు నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు సంతోషంగా వున్నాను. తర్వాత చేయబోయే సినిమా కూడా నిర్మాతలతో చర్చలు జరిపాను. కథను కూడా చెప్పబోతున్నానంటూ ఆనందంగా వెలిబుచ్చారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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GV Narayana Rao: సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు కన్నుమూత - ఇండస్ట్రీ సంతాపం

హాస్టల్ వార్డెన్ ఎంత పని చేసింది.. పెళ్లికి విద్యార్థినులను తీసుకెళ్లి.. డ్యాన్స్ చేయించింది..

హాస్టల్ వార్డెన్ ఎంత పని చేసింది.. పెళ్లికి విద్యార్థినులను తీసుకెళ్లి.. డ్యాన్స్ చేయించింది..విజయనగరం జిల్లా రాజంలోని ఒక హాస్టల్ వార్డెన్ విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. పాఠశాల అధికారులు లేదా తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వకుండానే, ఆమె కొంతమంది విద్యార్థినులను వంజరంపేటలోని ఒక బంధువు వివాహానికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ వారిని బహిరంగంగా నృత్యం చేయించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఆటోరిక్షాను ఢీకొన్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు.. పల్నాడులో ఏడుగురు మృతి

ఆటోరిక్షాను ఢీకొన్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు.. పల్నాడులో ఏడుగురు మృతిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట ప్రధాన రహదారిపై గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మరణించారు. విజయవాడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఆటోరిక్షాను ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న 15 మందిలో ఏడుగురు మృతి చెందగా, నలుగురు పిల్లలతో సహా మరో ఎనిమిది మంది తీవ్ర గాయాలతో బయటపడ్డారు.

నేపాల్ - చైనా సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలు.. 160 మంది మృతి

నేపాల్ - చైనా సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలు.. 160 మంది మృతినేపాల్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలో బుధవారం సంభవించిన భారీ ఆకస్మిక వరదలు కనీసం 160 మందిని బలిగొన్నాయి. వందలాది మంది పర్యాటకులు, కార్మికులు, ఇతరులు గల్లంతయ్యారు. ఈ వరదలు అకస్మాత్తుగా జనావాసాలను ముంచెత్తి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రయాణాలను నిలిపివేశాయి.

నేపాల్ ఫ్లాష్ ప్లడ్‌కి కారణం హిమ గిరుల్లో 4.4 తీవ్రతో ఏర్పడిన భూకంపమే, ఐసు కొండ బద్ధలైంది

నేపాల్ ఫ్లాష్ ప్లడ్‌కి కారణం హిమ గిరుల్లో 4.4 తీవ్రతో ఏర్పడిన భూకంపమే, ఐసు కొండ బద్ధలైందిఉదయం టిబెట్ ఉత్తర దిక్కు నుంచి దక్షిణానికి ప్రవహిస్తున్న భోటెకాశీ నదికి తేలికపాటి వర్షపు నీరు వచ్చింది. కొద్దిపాటి వర్షమే కదా అని అక్కడి వారంతా పెద్దగా ముప్పు ఏమీ వుండదని భావించారు. ఐతే ఉదయం 8:37 నిమిషాలకు టిబెట్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలోని హిమగిరుల్లో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో 4.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా ఐసుతో కప్పబడిన కొండచరియలు ఒక్కసారిగా విరిగి నదీ ప్రవాహానికి అడ్డుపడ్డాయి. ఎగువ నుంచి వచ్చిన నీరు అక్కడికి చేరుకోవడంతో పాటు ఐసుతో నిండిన కొండచరియలు కూడా నీటితో కరిగి ప్రవాహం వేగం పెరిగింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 400 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు: లుమారాతో యాక్సిస్ ఎనర్జీ భాగస్వామ్యం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 400 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు: లుమారాతో యాక్సిస్ ఎనర్జీ భాగస్వామ్యంఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని నంద్యాల జిల్లా, నందిపాడు గ్రామంలో 400 మెగావాట్ల యుటిలిటీ-స్థాయి సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి, ఇంజినీరింగ్‌, సామగ్రి సేకరణ, నిర్మాణం(ఈపీసీ) కోసం భారతదేశంలో బ్రూక్‌ఫీల్డ్ యొక్క పునరుత్పాదక ఇంధన వేదిక అయిన లుమారాతో భాగస్వామ్యం చేసుకున్నట్లు యాక్సిస్ ఎనర్జీ ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, నిర్వహణ దశలలో స్థానికులకు గణనీయమైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనుందని అంచనా. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా, ఈ సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ యొక్క పూర్తి ఈపీసీ పనులను యాక్సిస్ ఎనర్జీ చేపట్టడంతో పాటు, 400 కేవీ పూలింగ్ సబ్‌స్టేషన్, దానికి అనుబంధంగా ఉన్న 400 కేవీ ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్‌ను కూడా అభివృద్ధి చేయనుంది.

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్సచెన్నైనగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన క్లినిక్ బి, చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణురాలికి ఒకే రొమ్ములోని రెండు నిరపాయకరమైన గడ్డలకు రెండు వేర్వేరు అధునాత వైద్య శస్త్రచికిత్సా విధానాలను ఉపయోగించి విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. ఒకదానికి ఓపెన్ సర్జరీ, మరొకదానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సిషన్ (వీఏఈ) విధానం ద్వారా చికిత్స చేసి, రొమ్ము యొక్క సహజ రూపాన్ని కాపాడింది. మొదటి సర్జరీ వల్ల ఏర్పడిన మచ్చ అంతగా కనిపించదు మరియు కాలక్రమేణా అది మరింత అస్పష్టంగా మారుతుందని అంచనా వేయగా, వీఏఈ విధానం సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోతను నివారించి, ఎటువంటి మచ్చను కనిపించకుండా చేసింది.

హైబీపీ వున్నవారు కివీ పండ్లు తింటే?

హైబీపీ వున్నవారు కివీ పండ్లు తింటే?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?

ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?విజయవాడలోని కంపెనీలు ఉద్యోగుల శ్రేయస్సును ఎంతో ప్రాధాన్యతతో చూస్తున్నాయి. క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించే వైద్య పరీక్షలు, వ్యాయామాల నుంచి సౌకర్యవంతమైన ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, మానసిక ఆరోగ్య మద్దతు వరకు అనేక ఆఫీసులు తమ ఉద్యోగులు మరింత ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్పాదకతతో పనిచేసేలా వివిధ చర్యలు చేపడుతున్నాయి. అయితే, కంటి ఆరోగ్యం మాత్రం కార్పొరేట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రణాళికల్లో ఎక్కడా భాగం కావడంలేదు. వర్షాకాలంలో గాల్లో ఉండే తేమ, మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, నిరంతరం ఏసీల వినియోగం, స్క్రీన్ల ముందు ఎక్కువ సమయం గడపడం, పెరుగుతున్న ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం ఉద్యోగుల సౌకర్యాన్ని, వారి పని సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి.

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌చెన్నై నగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన్ సిమ్స్ ఆస్పత్రి సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇనిస్టిట్యూట్‌‍ను తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, డెర్మటాలజీ, కాస్మెటిక్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ, మరియు మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ సర్జరీ అనే నాలుగు ప్రత్యేక విభాగాలను ఒకే చోటకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఫేషియల్ ఎస్తెటిక్స్, బాడీ కాంటూరింగ్, బ్రెస్ట్ ఎస్తెటిక్స్, చర్మ, కేశ సంరక్షణ, కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ, మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ ఎస్తెటిక్స్ వంటి శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య చికిత్సల యొక్క సమగ్ర శ్రేణిని అందిస్తుంది.