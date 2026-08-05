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  4. Genelia Deshmukh celebrated her 39th birthday amidst the love of fans.
Written By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (19:09 IST)

Genelia Deshmukh: అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్

Genelia Deshmukh family
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (19:09 IST)
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Genelia Deshmukh family
అమెరికాకు చెందిన నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ నుండి భారతదేశానికి చెందిన కాజోల్,  జెనీలియా డిసౌజా వరకు, వీరందరూ ఆగస్టు 5న జన్మించారు. ఈ తేదీలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులతో నటులు, చలనచిత్ర నిర్మాతలు, రచయితలు మొదలైనవారు. తమతమ రంగాలలో విశేషమైన కృషి ద్వారా గుర్తింపు పొందారు.
 
నేడు కుటుంబ సభ్యుల శుభాకాంక్షలు,  అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంది జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్. సునీల్ శెట్టి మరియు గీతా ఆర్ట్స్ వంటి ప్రముఖులు కూడా అభిమానులతో కలిసి ఆమెకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆమె అంటువ్యాధిలాంటి చిరునవ్వు, హుందాతనం మరియు ఎప్పటికీ తరగని ఆకర్షణ వల్లే ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఆమె అభిమానుల ఆదరణ పొందిందని కొనియాడారు.
 
1987 ఆగస్టు 5న ముంబైలో జెనీలియా డిసౌజాగా జన్మించింది.  2000వ దశాబ్దం ప్రారంభంలో బాలీవుడ్, తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమలలో 'తుఝే మేరీ కసమ్', 'బొమ్మరిల్లు', 'హ్యాపీ' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె 2012లో రితేష్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు, వారికి రియాన్ మరియు రాహిల్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు; ఆయన తన నివాళిలో ఆమెను ఒక సూపర్ మామ్‌గా, అద్భుతమైన కుటుంబ సభ్యురాలిగా ప్రశంసిస్తూ, ఆమె కాలాతీతమైన అందాన్ని సరదాగా ప్రస్తావించారు.
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దేవీ
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Back With Jagan? విజయసాయి రెడ్డి రాజకీయ ప్రకటన.. తిరిగి జగన్ గూటికి చేరుతారా?

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శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా నీటి ప్రవాహం - 863.90 అడుగులకు చేరిన నీటి మట్టంశ్రీశైలం జలాశయానికి ఎగువ ప్రాంతాల నుండి భారీగా నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్టు నుండి జలాశయానికి 2.45 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 863.90 అడుగులకు చేరింది. జలాశయం మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.807 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 118.6216 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. మరోవైపు, అధికారులు ఎడమ గట్టు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు.

ముక్కలవుతున్న పాకిస్తాన్, స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్న బెలూచిస్తాన్?

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Cow: ఆవును ఢీకొన్న రైలు.. ఆవుకు ఏమైందంటే? (video)

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గుజరాత్‌లో అంతుచిక్కని వైరస్.. ఇప్పటికే 22 మంది మృత్యువాత

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జామ ఆకులు, జామ బెరడుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

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మూత్రపిండాల సమస్య వున్నవారు కొబ్బరి నీరు తాగితే ఏమవుతుంది?

మూత్రపిండాల సమస్య వున్నవారు కొబ్బరి నీరు తాగితే ఏమవుతుంది?కొబ్బరి. ఇందులో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. ఇంకా కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆస్తమాతో బాధపడేవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం మంచిది. అజీర్ణంతో బాధపడుతుంటే, 1 గ్లాసు కొబ్బరి నీళ్లలో పైనాపిల్ రసం కలిపి 9 రోజులు త్రాగాలి. ముక్కు నుంచి రక్తం వచ్చినా కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!

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మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?

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