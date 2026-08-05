Genelia Deshmukh: అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న జెనీలియా దేశ్ముఖ్
అమెరికాకు చెందిన నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నుండి భారతదేశానికి చెందిన కాజోల్, జెనీలియా డిసౌజా వరకు, వీరందరూ ఆగస్టు 5న జన్మించారు. ఈ తేదీలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులతో నటులు, చలనచిత్ర నిర్మాతలు, రచయితలు మొదలైనవారు. తమతమ రంగాలలో విశేషమైన కృషి ద్వారా గుర్తింపు పొందారు.
Genelia Deshmukh family
నేడు కుటుంబ సభ్యుల శుభాకాంక్షలు, అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంది జెనీలియా దేశ్ముఖ్. సునీల్ శెట్టి మరియు గీతా ఆర్ట్స్ వంటి ప్రముఖులు కూడా అభిమానులతో కలిసి ఆమెకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆమె అంటువ్యాధిలాంటి చిరునవ్వు, హుందాతనం మరియు ఎప్పటికీ తరగని ఆకర్షణ వల్లే ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఆమె అభిమానుల ఆదరణ పొందిందని కొనియాడారు.
1987 ఆగస్టు 5న ముంబైలో జెనీలియా డిసౌజాగా జన్మించింది. 2000వ దశాబ్దం ప్రారంభంలో బాలీవుడ్, తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమలలో 'తుఝే మేరీ కసమ్', 'బొమ్మరిల్లు', 'హ్యాపీ' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె 2012లో రితేష్ను వివాహం చేసుకున్నారు, వారికి రియాన్ మరియు రాహిల్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు; ఆయన తన నివాళిలో ఆమెను ఒక సూపర్ మామ్గా, అద్భుతమైన కుటుంబ సభ్యురాలిగా ప్రశంసిస్తూ, ఆమె కాలాతీతమైన అందాన్ని సరదాగా ప్రస్తావించారు.