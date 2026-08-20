A.R. Rahman: గెట్ రెడీ చెన్నై! ఆగస్ట్ 23 నుంచి తొలి తమిళ ఐడిల్ ఆడిషన్స్
సూపర్ జడ్జ్ ఎ.ఆర్. రెహమాన్ ప్రకటనతో తొలి ‘తమిళ్ ఐడల్’ ఆడిషన్స్కు శ్రీకారం చుట్టిన ‘సోనీ విళా’, ‘సోనీ లివ్’ సంయుక్తంగా తమిళనాడులో తదుపరి సింగింగ్ సెన్సేషన్ కోసం అతిపెద్ద ప్రతిభాన్వేషణకు అడుగులు వేయటం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతున్న ‘తమిళ్ ఐడల్’ తొలి ఆడిషన్స్ ఆగస్టు 23న ప్రారంభం కానున్నట్లు ప్రకటించారు.
Super Judge A.R. Rahman
ఈ జర్నీలో భాగంగా సూపర్ జడ్జ్ ఎ.ఆర్. రెహమాన్ ప్రకటించిన ‘తమిళ్ ఐడల్’.. తమిళనాడులోని యువ, ఔత్సాహిక గాయకులను తమ ప్రతిభను చాటుకుని, జీవితంలో మరచిపోలేని అద్భుతమైన సంగీత ప్రయాణానికి తొలి అడుగు వేయాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తోంది. 14 నుంచి 30 ఏళ్ల వయసు గల ఔత్సాహిక గాయకులు చెన్నైలోని మేల్అయనంబాక్కంలోని వేళమ్మాల్ విద్యాలయ అనెక్స్చర్లో జరిగే ఆడిషన్స్లో పాల్గొని ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రతిభాన్వేషణలో భాగమయ్యే అరుదైన అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
‘సోనీ విళా’, ‘సోనీ లివ్’ సంయుక్తంగా తమిళ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్న ‘తమిళ్ ఐడల్’.. తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఉన్న వైవిధ్యభరితమైన, అసాధారణమైన సంగీత ప్రతిభను సెలబ్రేట్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (గతంలో కల్వర్ మ్యాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా పిలువబడేది) జపాన్కు చెందిన సోనీ గ్రూప్ కార్పొరేషన్కు పరోక్షంగా పూర్తి అనుబంధ సంస్థ. ప్రముఖ మీడియా, ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థగా కొనసాగుతున్న SPNI.. SD, HD ఫార్మాట్లలో మొత్తం 29 ప్రీమియం ఛానళ్లను నిర్వహిస్తోంది.